Актуальные и юмористические фразы и выражения, которые точно стоит включить в словарь

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"Слово дня" - забавный проект, где авторы в юмористической форме объясняют разные значения слов и выражений. Некоторые стоило бы занести в словарь! В посте новая подборка актуального.
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