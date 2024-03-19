FISHKINET
Сообщество Юмор 18574 поста • 3677 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Актуальные и юмористические фразы и выражения, которые точно стоит включить в словарь

Актуальные и юмористические фразы и выражения, которые точно стоит включить в словарь

Автор:
19 марта 2024 16:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   русский язык   слово дня   смешно   фото   
1035
16

"Слово дня" - забавный проект, где авторы в юмористической форме объясняют разные значения слов и выражений. Некоторые стоило бы занести в словарь! В посте новая подборка актуального.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   забавно   русский язык   слово дня   смешно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Shtoppi 44 минуты назад
«Бухарест» - заключение под стражу в состоянии алкогольного опьянения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70837



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#интересно#ДТП#история#кот#забавно#интересное#маразм
#животные#Юмор#автомир#люди#кино#позитив#Автовсячина#милота#Китай#дети
#Прикол#автомобили#машина#аварии#авто аварии#фильм#собака#улыбнуло#Ynews#СССР
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля 14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому 14 фото с ошибками, от которых глаза начинаются слезиться у учителей по-русскому "Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню "Я думала дольше простоит": какую одну и ту же фразу можно сказать флористу и парню Почта России отжигает: коротко о том, что творится в отделениях Почта России отжигает: коротко о том, что творится в отделениях Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь 15 всем знакомых фраз, которые объясняют суть вещей честным языком 15 всем знакомых фраз, которые объясняют суть вещей честным языком

На что жалуетесь?

Вернуться