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Забавные прозвища, которыми мужчины ласково называют своих женщин

Забавные прозвища, которыми мужчины ласково называют своих женщин

Автор:
17 мая 2024 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   ласково зовет меня   мужчины   названия   прозвища   смешно   смешные прозвища   фантазия   
2334
16

Мужская фантазия хоть и безгранична, но очень логична! Перед вами примеры ласковых и оригинальных названий для прекрасной половины.

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А какие вы прозвища даёте любимым?

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Метки: забавно   ласково зовет меня   мужчины   названия   прозвища   смешно   смешные прозвища   фантазия   
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505
ДедМаздай 2 часа назад
Анастасися)
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1k
beshh 42 минуты назад
Не совсем в тему, но немного побаяню:
Жена копается в мобильнике у мужа:
- Дорогой, а кто такая Валя?
- Не кто такая, а кто такой. Валя - это сантехник Валентин, мне его порекомендовали друзья по работе. У него золотые руки, и берёт он недорого.
- А кто такая Женя?
- Не кто такая, а кто такой. Это юрист Евгений, очень неплохой. Помнишь, мне в прошлом году начальник не доплатил? так вот, Женя эту проблему вмиг решил.
- Дорогой, я так понимаю, что "Катя без резинки" - это тоже не кто такая, а кто такой?
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45k
SinigamiRuuk 47 минут назад
Когда имя забыто, а жить как то надо...
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9k
perekrestok 58 минут назад
После свадьбы жена поменяла фамилию. А я ее заву по девичьей фамилии.
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1k
Andrey G Час назад
И даже ни одного "копчёного"... Хрень какая-то, копчёный обязан быть везде.
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6k
Наталья 2 часа назад
а я Насним. так и в телефоне записана лет 20 уже. Что-то я там бурно объясняла и запуталась в буквах и родилось это слово
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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3k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
С морзянкой намудрили...
30 лет назад любое сообщение начиналось с ЖЖЖ (ждите его)
Заканчивалось ЖЖЖТЖ.
Возможно сейчас иначе, но сильно сомневаюсь.
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933
DuckTales 2 часа назад
Как-то это не совсем нормально, но каждому свое ...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1689 постов (1641 в горячем)

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