Забавные прозвища, которыми мужчины ласково называют своих женщин

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Мужская фантазия хоть и безгранична, но очень логична! Перед вами примеры ласковых и оригинальных названий для прекрасной половины.
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А какие вы прозвища даёте любимым?
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Жена копается в мобильнике у мужа:
- Дорогой, а кто такая Валя?
- Не кто такая, а кто такой. Валя - это сантехник Валентин, мне его порекомендовали друзья по работе. У него золотые руки, и берёт он недорого.
- А кто такая Женя?
- Не кто такая, а кто такой. Это юрист Евгений, очень неплохой. Помнишь, мне в прошлом году начальник не доплатил? так вот, Женя эту проблему вмиг решил.
- Дорогой, я так понимаю, что "Катя без резинки" - это тоже не кто такая, а кто такой?
30 лет назад любое сообщение начиналось с ЖЖЖ (ждите его)
Заканчивалось ЖЖЖТЖ.
Возможно сейчас иначе, но сильно сомневаюсь.