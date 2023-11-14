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"Не брать, красный диван и синий лобок": как эпично пользователи записывают контакты в телефоне

"Не брать, красный диван и синий лобок": как эпично пользователи записывают контакты в телефоне

Автор:
14 ноября 2023 18:05
Сообщество : Юмор
Метки: в телефоне   контакты   контакты в телефоне   смешно   телефонная книга   фото   
2435
15

Порой люди необычно записывают контакты в телефон. Потом приходится гадать, а кто же этой такой. Пользователи поделились своими приколами, что со смеху можно покатиться.

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Метки: в телефоне   контакты   контакты в телефоне   смешно   телефонная книга   фото   
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11  комментариев
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6k
Старичок 2 часа назад
фантазия, конечно, как у улитки.
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1k
StoneWolf 46 секунд назад
Бывшая записана просто как "Еба..тая" Коротко и ясно)))))
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2k
Николай 15 минут назад
У меня из прикольного:
Му**к звонил в 3 ночи.
Жырная баба мелкого соседа.
Ган**он из билайна.
Пристав с3,14сдил тачку.
Конченый ремонт посудомоек.
и самое лучшее
Курсы кройки и шитья.
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2k
Vadim Balabanov 24 минуты назад
Комментарий к фото
Ага. Такси...
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Что значит "не брать трубку"?
Нахрена это надо?
У меня такого бреда нет.
Если мне не нужен контакт, я блокирую номер.
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74
Натали Тихонова Полчаса назад
У меня бывший записан Мудень)
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599
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
На жену... :"Я на работе!"
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24k
SolomonA 37 минут назад
Вообще идиотизм знакомых в телефоне называть всякими разными эпитетами... А уж тем более - коллег и партнеров по бизнесу. Всегда использую только полную запись - фамилия-имя-отчество. Тут и так имя-отчество не вдруг вспомнишь, а при звонке - раз - и написано "Иван Иванович"...
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2k
Выхухоль (Нагайна) 55 минут назад
Лет пятнадцать назад увидела в магазине на прилавке забытый телефон, с продавцами решили посмотреть номера - кому можно позвонить, сообщить о находке. А там сплошные: пистюшка, фуйман, чёрт, соска, коряга и ни одного человеческого имени. Через пару дней забрала пьяная в лоскуты студентка из соседнего кулинарного колледжа, даже спасибо сказала, заплетающимся языком.
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5k
Горожанин Час назад
Синий лобок - это ж голубая кровь! Аристократия!
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9k
Дмитрий Час назад
Бухаем до 2-х, 3-х часов ночи! Едем домой. Тут надо уточнить. Бухали в бане! Все довольны! Осталось доехать до дома! Подъезжаем к посёлку, СМС: "Баня готова! Приезжай!" Кто ты бля...ь до сегодняшнего дня? Из какой ты(хотя бы) области!?
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