"Не брать, красный диван и синий лобок": как эпично пользователи записывают контакты в телефоне

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Порой люди необычно записывают контакты в телефон. Потом приходится гадать, а кто же этой такой. Пользователи поделились своими приколами, что со смеху можно покатиться.
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