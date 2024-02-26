30 забавных фото людей, которые продают свои зеркала

Оказалось, продажа зеркала — это целая проблема. Надо сфоткать его так, чтобы оно выглядело хорошо, и не попасть на снимок — если вы, конечно, желаете остаться инкогнито. Люди придумывают кучу креативных, нелепых и забавных способов сфотографировать зеркало на продажу, и сегодня взглянем на свежую порцию самых смешных примеров!