30 забавных фото людей, которые продают свои зеркала

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Оказалось, продажа зеркала — это целая проблема. Надо сфоткать его так, чтобы оно выглядело хорошо, и не попасть на снимок — если вы, конечно, желаете остаться инкогнито. Люди придумывают кучу креативных, нелепых и забавных способов сфотографировать зеркало на продажу, и сегодня взглянем на свежую порцию самых смешных примеров!
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8. "Нашёл это фото в объявлении о продаже зеркала. Буду требовать, чтобы котик шёл вместе с покупкой"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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