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30 забавных фото людей, которые продают свои зеркала

30 забавных фото людей, которые продают свои зеркала

Автор:
26 февраля 2024 21:58
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Случаи   Фотографии   забавно   зеркала   люди   подборка   продажа зеркал   смешно   фото   
2178
31

Оказалось, продажа зеркала — это целая проблема. Надо сфоткать его так, чтобы оно выглядело хорошо, и не попасть на снимок — если вы, конечно, желаете остаться инкогнито. Люди придумывают кучу креативных, нелепых и забавных способов сфотографировать зеркало на продажу, и сегодня взглянем на свежую порцию самых смешных примеров!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Случаи   Фотографии   забавно   зеркала   люди   подборка   продажа зеркал   смешно   фото   
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8  комментариев
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18k
тов.Suhov 2 часа назад
Ну можно же нормально сфоткать.
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59k
turyst 41 минуту назад
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18k
Сергей 2 часа назад
Ну и классика из недр интернета:
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3k
Overlord 2 часа назад
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10k
sedoisever 2 часа назад
Блин, что сложного в том, чтобы сфоткать зеркало, оставшись за кадром?
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