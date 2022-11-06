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16 оригинальных вывесок, которые придумали люди с богатой фантазией

16 оригинальных вывесок, которые придумали люди с богатой фантазией

Автор:
06 ноября 2022 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   забавно   маркетолог от бога   названия   смешно   смешные вывески   фото   
2011
17

В попытке привлечь потребителей маркетологи и владельцы бизнесов стараются выделиться. Можно это сделать с помощью яркой и запоминающейся вывески. Порой доходит до смешного - и появляются такие оригинальные творения, что точно не забудешь.

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А вы натыкались на оригинальные и смешные вывески?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   вывески   забавно   маркетолог от бога   названия   смешно   смешные вывески   фото   
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3  комментария
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418
Хачик Час назад
Тоже с фантазией порядок...
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Турбюро "Добрый Сусанин"
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