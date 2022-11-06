16 оригинальных вывесок, которые придумали люди с богатой фантазией

2011
17
В попытке привлечь потребителей маркетологи и владельцы бизнесов стараются выделиться. Можно это сделать с помощью яркой и запоминающейся вывески. Порой доходит до смешного - и появляются такие оригинальные творения, что точно не забудешь.
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А вы натыкались на оригинальные и смешные вывески?
Источник:
АНТИФИШКИ
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