Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки

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Креатив, который сбивает с ног нелепостью

Ресторан крестьянской железной кастрюли и другие необычные вывески на русско-китайском языке

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