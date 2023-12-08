Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

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Креатив из создателей этих названий так и прёт. Хотели как лучше: привлечь внимание, а вышло - с перебором. Перед вами интересные, смешные и даже безумные вывески со всей страны.
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