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Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

Названия и вывески, мимо которых без улыбки не пройдёшь

Автор:
08 декабря 2023 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   забавно   любопытно   названия   смешно   фото   
884
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Креатив из создателей этих названий так и прёт. Хотели как лучше: привлечь внимание, а вышло - с перебором. Перед вами интересные, смешные и даже безумные вывески со всей страны.

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Метки: Прикол   вывески   забавно   любопытно   названия   смешно   фото   
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1  комментарий
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Pechenegiatakuyt Полчаса назад
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