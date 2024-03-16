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Что за напасть с тушением Вечного огня: в чем причина детского вандализма

Что за напасть с тушением Вечного огня: в чем причина детского вандализма

Автор:
16 марта 2024 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Ленобласть   вандализм   
262
1

В Киришах ищут подростка, который накануне вечером погасил снегом Вечный огонь. Факт вандализма попал на видеокамеру, нарушителя также видели прохожие, которые сообщили об инциденте в полицию.

За 54 года существования мемориала Великой Отечественной войны в Киришах это первый случай покушения на Вечный огонь. Важно, что здесь фактически находится мемориальное кладбище. Вечный огонь горит среди плит братских могил, а сам огонь принесен в Пискаревского кладбища.


Удивительно, что даже в эпоху крушения советских идеалов и выхолащивания наследия красной империи в 90-е покушения на Священную память о войне не было. Зато на излете третьего десятилетия России демократического выбора плюют в тех, кто погиб в боях за блокадный город.


Знает ли тот недоросль, что здесь в годы войны проходили тяжелые бои Волховского фронта, что защитники сдерживали натиск врага на Невский пятачок и не дали немцам выйти с тыла на Ладогу, сохранив Дорогу жизни и сорвав планы гитлеровцев соединиться с финскими частями, чтобы взять Ленинград в полное кольцо блокады…


Наверно, нет, ведь если бы знал, вряд ли бы рука поднялась на святое. Хотя не зная социального типажа нарушителя, судить трудно. Кто он – местный школьник, наркоман или ребенок мигрантов?


По большому счету, разницы нет, ведь если бы стране существовала правильная система образования, а не убитая ЕГЭ, если бы идеалом были не деньги («за деньга да»), а высокие ценности, то никакого бы вандализма по отношения к памятникам Великой Отечественной войны не было. А пока у нас занимаются подменой ценностей в культуре и образовании, все это бесчинство будет продолжаться, ведь дети – это увеличительное стекло взрослых.

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Метки: Вечный огонь   Ленобласть   вандализм   
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27  комментариев
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22k
Shtoppi 3 часа назад
«Что за напасть с тушением Вечного огня: в чем причина детского вандализма»
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беспросветные: непросвещенность, тупость и неуважение.
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2k
AUTOMAN 16 минут назад
отсутствие неотвратимости наказания - вот и растет наглая поросль, привыкшая к безнаказанности. раньше за проступок тебя мало того, что на улице отругают, так еще и дома получишь. а теперь - "не трогайте, они же дети"? нет, воспитательный писдюлин должен быть...
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39k
russger 45 минут назад
"По большому счету, разницы нет, ведь если бы стране существовала правильная система образования, а не убитая ЕГЭ, если бы идеалом были не деньги («за деньга да»), а высокие ценности, то никакого бы вандализма по отношения к памятникам Великой Отечественной войны не было."

Что за бредятина? Основная причина, это отсутствие звиздюлей
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12k
MPEG-8 Час назад
Выпороть публично родителей.
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149
Лопатин Михаил MPEG-8 22 минуты назад
А ещё лучше их самих бросить в Вечный Огонь, чтобы они на своей собственной шкуре почувствовали испепеляющий жар священного пламени...
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17k
a_komolow Час назад
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−9
_mirumir Час назад
вечный огонь, вечная война, ядерный шантаж, какими надо быть уродами, чтобы превратить страну в это?
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2k
alex 2 часа назад
одна мысль у меня - дети детей егэ
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11k
Juli 2 часа назад
Какими надо быть уродами, чтобы воспитать таких уродов?
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2k
Мария Коненкова 3 часа назад
Я бы не была столько категорична в высказываниях, типа, дебилы, ушлёпки, и т. д. Я думаю, тут два фактора: недостаток историко-патриотической информации, получаемой в общеобразовательных учреждениях, помноженный на, как говорил Задорнов, пытливость ума. Ну, и непоротость, конечно. Вот идёт детина, ума мало в силу возраста, воспитание тоже не ахти, делать нечего, энергии - вагон. Горит Вечный огонь. Он что-то там помнит, что это специальный такой памятник, огонь от газа горит. Интересно, снегом его можно затушить? Это как, у того же Задорнова, мужики, которые гирей пытались с высоты пробить канализационный люк. А поскольку его сроду ни за что не наказывали, они даже помыслить не могут, что за такой поступок ему что-то будет. Ну, а что это неэтичная выходка, это вообще более сложный уровень.
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35k
Юр21 3 часа назад
Причин тут несколько. Первая - совершенный провал на идеологическом фронте, у нас государственная идеология запрещена. Вторая - провал в воспитании детей, всё отдано на откуп интернету - а там рулят процессом англосаксы. Третья - родителями и школьными учителями этих детишек является поколение "Юппи" воспитанное на атмосфере обсирания собственной страны и её истории. Ну и в завершение - полная безнаказанность, до недавних пор, для юных оболдуев. Нету нас механизмов государственного воздействия на малолеток. Вот пока эти причины не устранят - дети будут сцать на Вечный Огонь.
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8k
serega57_ 3 часа назад
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1
Сергей Сергей 3 часа назад
пороть запретили, пожинайте плоды...
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35k
Teodor 3 часа назад
Свидетели сообщили в полицию, мать вашу. В годы моей молодости они бы не стали никуда ничего сообщать, а просто вломили бы пиз`дюлей ушлёпку... И всеми (ВСЕМИ!) это было бы воспринято, как должное. А если бы уродец на такое жестокое обращение пожаловался, то ему бы еще и добавили...
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39k
Александр 3 часа назад
Потому-что накше поколение с дестского сада зналво, в честь кого горит этот огонь. Думаете у нас не было детских мыслишек его потушить? Были. Но мы знали что это за огонь и сколько за ним слез и крови. А нынешние ничего не знают, зато их учат частенько что Сталин кровавый тиран, да и Путин тоже. Чего вы хотите от детей.
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