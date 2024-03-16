«Что за напасть с тушением Вечного огня: в чем причина детского вандализма»

За 54 года существования мемориала Великой Отечественной войны в Киришах это первый случай покушения на Вечный огонь. Важно, что здесь фактически находится мемориальное кладбище. Вечный огонь горит среди плит братских могил, а сам огонь принесен в Пискаревского кладбища.

Удивительно, что даже в эпоху крушения советских идеалов и выхолащивания наследия красной империи в 90-е покушения на Священную память о войне не было. Зато на излете третьего десятилетия России демократического выбора плюют в тех, кто погиб в боях за блокадный город.

Знает ли тот недоросль, что здесь в годы войны проходили тяжелые бои Волховского фронта, что защитники сдерживали натиск врага на Невский пятачок и не дали немцам выйти с тыла на Ладогу, сохранив Дорогу жизни и сорвав планы гитлеровцев соединиться с финскими частями, чтобы взять Ленинград в полное кольцо блокады…

Наверно, нет, ведь если бы знал, вряд ли бы рука поднялась на святое. Хотя не зная социального типажа нарушителя, судить трудно. Кто он – местный школьник, наркоман или ребенок мигрантов?

По большому счету, разницы нет, ведь если бы стране существовала правильная система образования, а не убитая ЕГЭ, если бы идеалом были не деньги («за деньга да»), а высокие ценности, то никакого бы вандализма по отношения к памятникам Великой Отечественной войны не было. А пока у нас занимаются подменой ценностей в культуре и образовании, все это бесчинство будет продолжаться, ведь дети – это увеличительное стекло взрослых.