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В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника

В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника

Автор:
02 февраля 2024 14:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленобласть   Токсово   домогательства   мальчик   педагог   подросток   поселок   приставания   учительница   
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Просила мальчика потрогать её грудь, шептала на ухо нежные слова, а вечером присылала интимные фото.

В посёлке Токсово Ленинградской области разразился скандал - педагог начальных классов твёрдо решила совратить 11-летнего  мальчишку.  Вот виновница этой шумихи:

С ноября прошлого года она положила глаз на одного из четвероклассников. Стала оставлять его после уроков, якобы чтобы помочь с домашними заданиями. Домашка у них была своеобразной - педагог клала руки мальчика себе на грудь, ворковала ему на ухо всякие нежности и игриво хватала за всякое. Вечерком присылала парню свои нюдсы и вела интимную переписку.

Фото и нежности и выдали училку.

Мать пацана написала заявление о домогательствах в полицию. Педагогу грозит до 20 лет на зоне по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь её ждёт другая «продлёнка»

А депутат Виталий Милонов считает, что даму надо сперва проверить на адекватность - там явно не всё в порядке.

Её нужно уволить, безусловно, и наказать по закону. Понятно, что парню 11 лет, а значит, все это затеяла она. Я знаю случаи, когда в своих молодых учителей влюблялись старшеклассницы, а когда достигали 18 лет, выходили за них замуж и жили до гробовой доски, счастливо воспитывая своих детей. Но когда 11-летний - это табу, это психика не на месте. Её нужно проверить на адекватность.

И предложил ввести для учителей обязательное тестирование.

Педагог должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов - отличные люди. Но 1% постоянно пытается набросить тень на остальных. Нужна психологическая подготовка, тестирование.  К сожалению, этот случай не единичный. Раньше были партийные комиссии, беседы. А сейчас диплом получил и всё, а вдруг он извращенец? Нужны профессиональные собеседования.

Источник:

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Метки: Видео   Ленобласть   Токсово   домогательства   мальчик   педагог   подросток   поселок   приставания   учительница   
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16  комментариев
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7k
alex 40 минут назад
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62k
Андрей 10 минут назад
Да бабы сплошь педофилки, причём не просто сплошняком, так ещё и не стесняясь кичатся этим, советов спрашивают и так далее. Боюсь представить если бы мужик подобное написал, хотя девушки взрослеют раньше парней, что как бы намекает.
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22k
Mike Miller 16 минут назад
Редчайший случай, - с формулировкой Милонова согласен.
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13k
geminisf 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Дмитрий 36 минут назад
Чем то похожи.))))
Ссылка www.youtube.com
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241
ruslan d 42 минуты назад
Но почему это не произошло со мной ???
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241
ruslan d Жирный бот 12 секунд назад
ну в 15-16 совсем шикарно
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3k
Максим Макашев 43 минуты назад
я столько не выпью...

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1k
liveevil 46 минут назад
Когда я учился, моими учителями были лишь старухи-шапоклячки, с гнёздами на голове и с тряпочками в бюстгальтерах.
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35k
Fat Lynx 48 минут назад
Да она просто ёб-ну-та-я...
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9k
Фельдъегерь 49 минут назад
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11k
Гомерчик 51 минуту назад
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13k
Владимир 55 минут назад
Нет фото интимных, значит не виновата!
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