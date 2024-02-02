В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника

Просила мальчика потрогать её грудь, шептала на ухо нежные слова, а вечером присылала интимные фото.
В посёлке Токсово Ленинградской области разразился скандал - педагог начальных классов твёрдо решила совратить 11-летнего мальчишку. Вот виновница этой шумихи:
С ноября прошлого года она положила глаз на одного из четвероклассников. Стала оставлять его после уроков, якобы чтобы помочь с домашними заданиями. Домашка у них была своеобразной - педагог клала руки мальчика себе на грудь, ворковала ему на ухо всякие нежности и игриво хватала за всякое. Вечерком присылала парню свои нюдсы и вела интимную переписку.
Фото и нежности и выдали училку.
Мать пацана написала заявление о домогательствах в полицию. Педагогу грозит до 20 лет на зоне по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь её ждёт другая «продлёнка»
А депутат Виталий Милонов считает, что даму надо сперва проверить на адекватность - там явно не всё в порядке.
Её нужно уволить, безусловно, и наказать по закону. Понятно, что парню 11 лет, а значит, все это затеяла она. Я знаю случаи, когда в своих молодых учителей влюблялись старшеклассницы, а когда достигали 18 лет, выходили за них замуж и жили до гробовой доски, счастливо воспитывая своих детей. Но когда 11-летний - это табу, это психика не на месте. Её нужно проверить на адекватность.
И предложил ввести для учителей обязательное тестирование.
Педагог должен проходить особое тестирование. У нас 99% педагогов - отличные люди. Но 1% постоянно пытается набросить тень на остальных. Нужна психологическая подготовка, тестирование. К сожалению, этот случай не единичный. Раньше были партийные комиссии, беседы. А сейчас диплом получил и всё, а вдруг он извращенец? Нужны профессиональные собеседования.
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