В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев соблазнявшую четвероклассника

С ноября прошлого года она положила глаз на одного из четвероклассников. Стала оставлять его после уроков, якобы чтобы помочь с домашними заданиями. Домашка у них была своеобразной - педагог клала руки мальчика себе на грудь, ворковала ему на ухо всякие нежности и игриво хватала за всякое. Вечерком присылала парню свои нюдсы и вела интимную переписку.

Фото и нежности и выдали училку.

Мать пацана написала заявление о домогательствах в полицию. Педагогу грозит до 20 лет на зоне по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Теперь её ждёт другая «продлёнка»