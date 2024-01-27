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Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях

Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях

Автор:
27 января 2024 15:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Угрозы   барнаул   вандализм   подъезд   полиция   ёлка   
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В отношении мужчин уже начата проверка.

Житель Барнаула по имени Эльдар Гумаров так не хотел популярности в небольших местных пабликах, что теперь стал известен тысячам жителей всей России, а также полиции. Находясь в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения он пнул в одном из подъездов установленную жителями ёлку.


Казалось бы, небольшая хулиганская выходка, за которую можно извиниться и забыть. Но не тут-то было. Мужчина так оскорбился тем фактом, что видео с его проделками попало в соцсети Алтайского края, где его массово начали критиковать, что принялся угрожать расправой девушке, которая выложила ролик.


"Сегодня я буду решать вопрос с вашем мужем, отцом, братом. Не важно. Но пока я кого-либо не зарежу. Вопрос решён не будет", — написал мужчина.

Известно, что видео было опубликовано сегодня и полиция ещё не успела отреагировать. В региональном главке МВД сообщили, что пока заявлений по факту угроз им не поступало.


"Обращения по данному факту не поступали. В связи с появлением информации в интернет-ресурсах сообщение зарегистрировано. Проводится проверка", — сообщили в управлении МВД.


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Метки: Видео   Угрозы   барнаул   вандализм   подъезд   полиция   ёлка   
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42  комментария
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136k
parallax 2 часа назад
Очередная диаая обезьяна не способная жить среди людей.
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38k
Александр 3 минуты назад
Ведро Помоев
Рекорд Надоев
Рулон Обоев
и т д
неназываемые...
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−3
Игорелл а 5 минут назад
Не понимаю...у нас в Латвии вроде нет всяких вот таких бородатых,но они что там не в себе что ли? Как не посмотришь вечно эти бородатые какие-то неадекватные?
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3k
Pioner76 7 минут назад
Не Барнаулец, а черно.ж..опы.й бородулец.
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5k
foggen2 9 минут назад
Угроза убийством.
Вполне себе уголовная статья.
Мелким хулиганством с ронянием ёлочки уже не отвертеться.
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50k
Крымчанка 11 минут назад
Стесняюсь спросить - этот ... сильно русский?
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2k
Damvrot Hohlam 19 минут назад
мартышка кишлачная
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10k
Сол Гудман 24 минуты назад
тупая обезьяна
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5k
Горожанин Полчаса назад
У России сейчас два союзника - Бастрыкин и Кадыров. Давайте на него Кадырова пустим. Пущай прощение просит. И Бастрыкина - пущай посадит.
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6k
мемфрид Полчаса назад
Чуркаулец он, а не барнаулец
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6k
Duckk Полчаса назад
Я так понял, что он пасть разинул в режиме приёма?
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539
Zmey8838 36 минут назад
Угроза убийством детектед.
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4k
Pill 36 минут назад
А что можно решить с этим бибизяном?
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128
qwertykey 40 минут назад
Подобными записями можно заваливать каналы соответствующих диаспор, и публиковать ссылки на них, чтобы все видели реакции старейшин на подобную дичь.
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3k
Saplus 47 минут назад
Музычка в ролике не та. Надо эту.
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21
rr 50 минут назад
Обезьянам надо яйца отрезать
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7k
alex 50 минут назад
Отправить его(или их) в родной аул с видеозаписью, чтоб его камнями забили(ну или их, тут не понятно)
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54k
Войнов 52 минуты назад
Пока Бастрыкин не возбудится, полиция жопу от стула не оторвет - это уже можно как пословицу использовать.
Какие обращения, какие проверки? Тут явная угроза убийством, ст.119 - статья публичного обвинения, уголовное дело возбуждается без заявления потерпевшего и не может быть прекращено по примирению сторон.
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36k
Опаньки 52 минуты назад
дайте ка угадаю...
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7k
alex 53 минуты назад
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7k
alex 54 минуты назад
питарас его звать, овцеёп сраный
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