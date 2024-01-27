Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях

В отношении мужчин уже начата проверка.
Житель Барнаула по имени Эльдар Гумаров так не хотел популярности в небольших местных пабликах, что теперь стал известен тысячам жителей всей России, а также полиции. Находясь в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения он пнул в одном из подъездов установленную жителями ёлку.
Казалось бы, небольшая хулиганская выходка, за которую можно извиниться и забыть. Но не тут-то было. Мужчина так оскорбился тем фактом, что видео с его проделками попало в соцсети Алтайского края, где его массово начали критиковать, что принялся угрожать расправой девушке, которая выложила ролик.
"Сегодня я буду решать вопрос с вашем мужем, отцом, братом. Не важно. Но пока я кого-либо не зарежу. Вопрос решён не будет", — написал мужчина.
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Известно, что видео было опубликовано сегодня и полиция ещё не успела отреагировать. В региональном главке МВД сообщили, что пока заявлений по факту угроз им не поступало.
"Обращения по данному факту не поступали. В связи с появлением информации в интернет-ресурсах сообщение зарегистрировано. Проводится проверка", — сообщили в управлении МВД.
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Рекорд Надоев
Рулон Обоев
и т д
неназываемые...
Вполне себе уголовная статья.
Мелким хулиганством с ронянием ёлочки уже не отвертеться.
Какие обращения, какие проверки? Тут явная угроза убийством, ст.119 - статья публичного обвинения, уголовное дело возбуждается без заявления потерпевшего и не может быть прекращено по примирению сторон.