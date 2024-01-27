Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях

Житель Барнаула по имени Эльдар Гумаров так не хотел популярности в небольших местных пабликах, что теперь стал известен тысячам жителей всей России, а также полиции. Находясь в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения он пнул в одном из подъездов установленную жителями ёлку.





Казалось бы, небольшая хулиганская выходка, за которую можно извиниться и забыть. Но не тут-то было. Мужчина так оскорбился тем фактом, что видео с его проделками попало в соцсети Алтайского края, где его массово начали критиковать, что принялся угрожать расправой девушке, которая выложила ролик.



