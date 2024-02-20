В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь

В Казахстане возрос "интерес" к православию, правда, в каком-то кривом виде.
Близ города Жанаозен в Казахстане зафиксирован акт вандализма. Местные радикалы разгромили православное кладбище. Особенно досталось могилам, на которых были установлены кресты.
Пользователи считают, что действовали радикальные исламисты, которым православные символы - словно кость в горле.
«В селе Кызылсай, недалеко от города Жанаозен, есть кладбище христианское, вот там творится вандализм. Сломали кресты из дерева и металла, все складывают в кучу для каких целей, не известно. Родственники покойных обратились к местным властям, сразу же была произведена проверка. Они зафиксировали данный факт», - сообщают СМИ.
Автор фото, который разместил их в соцсетях, написал, что кладбище никем не охраняется, и родственники умерших опасаются повтора вандализма.
Местные чиновники сообщили, что кладбище к селу не относится. Но факт вандализма зарегистрировали и постараются найти того, кто поглумился над могилами христиан.
Это далеко не первый случай вандализма на русских кладбищах в Казахстане. Ранее подобные инциденты фиксировали в Актюбинской области.
Вообще, "интерес" к христианской символике в Казахстане в последнее время как-то усилился. Сообщается, что в Костанае по “горячим следам” задержали подозреваемого в краже церковной утвари. В январе житель Павлодара ограбил местный храм. Среди похищенного - потир, дискос, бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие. Ущерб оценили в 1,2 млн тенге.
58-летнего похитителя взяли на железнодорожном вокзале. Завидев полицию, он выбросил награбленное в урну и попытался сесть на поезд,Ю но скрыться преступнику не удалось.
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"По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО", - цитирует заместителя начальника УП Костаная Ербола Карымсакова портал Nur KZ. Также сообщается, что глава Православной церкви Казахстана поблагодарил полицию страны за поимку преступника и возвращение в храм церковной утвари.
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Это живым долбо..ам неймётся. Так рано или поздно они и сами туда переедут. И тоже разногласия для них закончатся.