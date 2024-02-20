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В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь

В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь

Автор:
20 февраля 2024 10:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Казахстан   вандализм   воровство   кладбище   радикализм   церковная утварь   
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В Казахстане возрос "интерес" к православию, правда, в каком-то кривом виде.

Близ города Жанаозен в Казахстане зафиксирован акт вандализма. Местные радикалы разгромили православное кладбище. Особенно досталось могилам, на которых были установлены кресты.


Пользователи считают, что действовали радикальные исламисты, которым православные символы - словно кость в горле.


«В селе Кызылсай, недалеко от города Жанаозен, есть кладбище христианское, вот там творится вандализм. Сломали кресты из дерева и металла, все складывают в кучу для каких целей, не известно. Родственники покойных обратились к местным властям, сразу же была произведена проверка. Они зафиксировали данный факт», - сообщают СМИ.

Автор фото, который разместил их в соцсетях, написал, что кладбище никем не охраняется, и родственники умерших опасаются повтора вандализма.


Местные чиновники сообщили, что кладбище к селу не относится. Но факт вандализма зарегистрировали и постараются найти того, кто поглумился над могилами христиан.


Это далеко не первый случай вандализма на русских кладбищах в Казахстане. Ранее подобные инциденты фиксировали в Актюбинской области.


Вообще, "интерес" к христианской символике в Казахстане в последнее время как-то усилился. Сообщается, что в Костанае по “горячим следам” задержали подозреваемого в краже церковной утвари. В январе житель Павлодара ограбил местный храм. Среди похищенного - потир, дискос, бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие. Ущерб оценили в 1,2 млн тенге. 


58-летнего похитителя взяли на железнодорожном вокзале. Завидев полицию, он выбросил награбленное в урну и попытался сесть на поезд,Ю но скрыться преступнику не удалось.

"По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом в СИЗО", - цитирует заместителя начальника УП Костаная Ербола Карымсакова портал Nur KZ. Также сообщается, что глава Православной церкви Казахстана поблагодарил полицию страны за поимку преступника и возвращение в храм церковной утвари.



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Метки: Ynews   Видео   Казахстан   вандализм   воровство   кладбище   радикализм   церковная утварь   
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15  комментариев
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21k
Shtoppi 3 часа назад
обезумевшие от ненависти ко всему русскому плоскорылые мамбеты, проплаченные из грантов выделенных соросом для местных нко, все никак покоя себе не находят.
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0
User_1937767 22 минуты назад
Задержанного в Москву привезут, чтоб его сын главы региона с христианским мировозрением попинал? Или это только тожеросиянцам позволено?
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58
TDH Час назад
Они стоят в очереди за Украиной.
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829
Шурман Час назад
Раньше такого не было . Меня вот в этом храме крестили в Никольском в Алма-Ате и когда учился рядом то часто заходил на службу и казахи мои друзья заходили с мной с удовольствием и ни чего такого не было типа ты православный а мусульмане , дружили так что дома даже двери не закрывали потому что были соседями и вечно кто то приходил в гости просто так .
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36
ya da 2 часа назад
Животные сука тупые, что вам мертвые сделали, доиграются чурканы, перекроют въезд в Россия , завоют мудаки
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16k
куджо 2 часа назад
Дикари, в отрыве от северного соседа, медленно откатываются на свою естественную ступень развития.
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26k
Сибиряк 2 часа назад
нехресть бусурманская!
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1
4nt 2 часа назад
Уроды, что сказать.
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Дикари хуле,воевать с памятниками и мёртвыми безопасно и не страшно.
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88
Dima 2 часа назад
ну что где там побратим Бастрыкина, ждем однако, а потом и выводы можно будет выслушать!
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17k
Kucher 2 часа назад
Я летом с детьми, каждый год к своим родителям езжу на Волгу. Там маленький райцентр, 30 тысяч населения. Так вот у них в городишке кладбище есть, там православные, лютеране, мусульмане, атеисты - все рядышком тихонько лежат, не буянят, претензии друг дружке не предъявляют. Если у кого какие претензии когда-то и были, то уже закончились. Им уже всё-равно какой конфессии их сосед придерживался.
Это живым долбо..ам неймётся. Так рано или поздно они и сами туда переедут. И тоже разногласия для них закончатся.
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26k
ЦСКА 3 часа назад
Щелеглазые говорящие лопаты, выходят на финишный уровень! Все по Фрейду! Аллахорда...
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12k
Том Сойер 3 часа назад
Как только в стране начинают воевать с могилами - ПИ.ЗДЕ.Ц приходит этой стране.
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Часто это бывает как бытовой вандализм. а не религиозное глумление: дерево в печь, металл - в пункт приема...
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