В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь

Местные чиновники сообщили, что кладбище к селу не относится. Но факт вандализма зарегистрировали и постараются найти того, кто поглумился над могилами христиан.

Это далеко не первый случай вандализма на русских кладбищах в Казахстане. Ранее подобные инциденты фиксировали в Актюбинской области.

Вообще, "интерес" к христианской символике в Казахстане в последнее время как-то усилился. Сообщается, что в Костанае по “горячим следам” задержали подозреваемого в краже церковной утвари. В январе житель Павлодара ограбил местный храм. Среди похищенного - потир, дискос, бронзовый крест священника, исповедальное Евангелие. Ущерб оценили в 1,2 млн тенге.