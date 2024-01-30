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"А есть ли у вас доказательства?": житель Еревана осквернил мемориал жертвам блокады Ленинграда

"А есть ли у вас доказательства?": житель Еревана осквернил мемориал жертвам блокады Ленинграда

Автор:
30 января 2024 16:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Ереван   Захарова   вандализм   осквернение памятника   уголовное дело   
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Вандал заявил, что это памятник "фашистам" и - что удивительно - некоторые комментаторы в соцсетях его поддержали.

В Ереване местный житель очень рассердился на Марию Захарову, которая потребовала доказать факт этнической чистки армян в Карабахе и устроил погром. Самвел Ширинян сорвал с венков ленты, потоптался на них, а затем повалил на землю и венки.



Этот мемориал был установлен в ереванском парке имени Ваагна Давтяна в 2015 году. И стоит он тут не просто так. В годы войны в Армению эвакуировали несколько ленинградских детских домов. Памятник посвящен этим детям, и Ширинян вполне взрослый, чтобы знать историю СССР и ту её часть, которая касается Великой Отечественной войны.


Мемориал, который был сделан совместно российскими и армянскими скульпторами, по словам тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, явился еще одной возможностью поблагодарить народ Армении за помощь в годы ВОВ, а также«живое свидетельство, что народы России и Армении сумели пронести сквозь годы крепкие братские отношения».



Венки в парке совсем свежие - 26 января, когда на постсоветском пространстве все вспоминали о блокаде Ленинграда, к мемориалу их принесли российские, белорусские дипломаты, а также общественники Армении.


Видео своих подвигов Ширинян опубликовал в соцсетях, и некоторые комментаторы среди соотечественников поддержали армянина.


Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился в Генпрокуратуру Армении с просьбой привлечь Шириняна к уголовной ответственности. Фефилов считает, что Ширинян своими действиями разжигает межнациональную рознь.




Также на поступок жителя Армении обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.

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Метки: Бастрыкин   Ереван   Захарова   вандализм   осквернение памятника   уголовное дело   
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6  комментариев
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3k
Илья 42 минуты назад
СК возьмите и поищите кто лайкает этому уроду и если эти граждане на территории РФ то таких на нары без всяких разговоров. Родственников на х..р из РФ . Армении ноту с требованием выдать упыря или будут серьёзные последствия для армении .
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7k
Alex 22 минуты назад
Грязные армянские обезьяны.
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68k
Андрей 38 минут назад
Не понимаю, чего армяне добиваются? Или они почувствовали себя второй Украиной в части вяличия и древности? Что им с этого?Зачем демонстративно гадить соседу, с которым ты состоишь в военно-политических и экономических союзах?
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59k
dima423 39 минут назад
Ну посмотрим, возбудят ли дело... а еще надо проверить нету ли родственников у этой обезьяны в России, а если есть депортировать их отсюда с лишением гражданства...пусть его благодарят там на родине)
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825
Шурман 41 минуту назад
Имя и фото и с точностью знаю где и в какой стране он окажиться сейчас . Если в Бельгии то Имя и ФОТО . Дальше я сниму фото не для тик тока а для фишки .
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