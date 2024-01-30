"А есть ли у вас доказательства?": житель Еревана осквернил мемориал жертвам блокады Ленинграда

Вандал заявил, что это памятник "фашистам" и - что удивительно - некоторые комментаторы в соцсетях его поддержали.
В Ереване местный житель очень рассердился на Марию Захарову, которая потребовала доказать факт этнической чистки армян в Карабахе и устроил погром. Самвел Ширинян сорвал с венков ленты, потоптался на них, а затем повалил на землю и венки.
Этот мемориал был установлен в ереванском парке имени Ваагна Давтяна в 2015 году. И стоит он тут не просто так. В годы войны в Армению эвакуировали несколько ленинградских детских домов. Памятник посвящен этим детям, и Ширинян вполне взрослый, чтобы знать историю СССР и ту её часть, которая касается Великой Отечественной войны.
Мемориал, который был сделан совместно российскими и армянскими скульпторами, по словам тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, явился еще одной возможностью поблагодарить народ Армении за помощь в годы ВОВ, а также«живое свидетельство, что народы России и Армении сумели пронести сквозь годы крепкие братские отношения».
Венки в парке совсем свежие - 26 января, когда на постсоветском пространстве все вспоминали о блокаде Ленинграда, к мемориалу их принесли российские, белорусские дипломаты, а также общественники Армении.
Видео своих подвигов Ширинян опубликовал в соцсетях, и некоторые комментаторы среди соотечественников поддержали армянина.
Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился в Генпрокуратуру Армении с просьбой привлечь Шириняна к уголовной ответственности. Фефилов считает, что Ширинян своими действиями разжигает межнациональную рознь.
Также на поступок жителя Армении обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.
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