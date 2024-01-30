"А есть ли у вас доказательства?": житель Еревана осквернил мемориал жертвам блокады Ленинграда

Этот мемориал был установлен в ереванском парке имени Ваагна Давтяна в 2015 году. И стоит он тут не просто так. В годы войны в Армению эвакуировали несколько ленинградских детских домов. Памятник посвящен этим детям, и Ширинян вполне взрослый, чтобы знать историю СССР и ту её часть, которая касается Великой Отечественной войны.

Мемориал, который был сделан совместно российскими и армянскими скульпторами, по словам тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, явился еще одной возможностью поблагодарить народ Армении за помощь в годы ВОВ, а также«живое свидетельство, что народы России и Армении сумели пронести сквозь годы крепкие братские отношения».