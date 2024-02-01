В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады

Однако в РФ его поступок не оценили. Глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.

Глава Русского Дома в Армении Вадим Фефилов обратился в прокуратуру страны с просьбой разобраться с актом вандализма, и в МВД Еревана сообщили, что возбуждено уголовное дело.

В Армении русофоба обвиняют в нарушении кодекса РА (329-й ст 2-й части 3-го пункта ст. 329 "Разжигание ненависти, дискриминации, нетерпимости в публичных материалах, СМИ или информационных/ коммуникационных технологиях и т.д.).