В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады

Уголовное дело по факту вандализма возбудили не только в РФ, но и в Армении.
Самвел Ширинян несколько дней назад "прославился" на всё постсоветское пространство. Мужчина обиделся на слова Марии Захаровой, сообщившей, что у международных организаций нет доказательств геноцида в Карабахе, и решил отомстить. Он отправился к мемориалу, установленному в память детей Ленинграда, которых спасли от голода, эвакуировав в Армению. Бравый армянин повалил венки, растоптал ленты в цветах российского флага, и остался очень доволен собой.
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Однако в РФ его поступок не оценили. Глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.
Глава Русского Дома в Армении Вадим Фефилов обратился в прокуратуру страны с просьбой разобраться с актом вандализма, и в МВД Еревана сообщили, что возбуждено уголовное дело.
В Армении русофоба обвиняют в нарушении кодекса РА (329-й ст 2-й части 3-го пункта ст. 329 "Разжигание ненависти, дискриминации, нетерпимости в публичных материалах, СМИ или информационных/ коммуникационных технологиях и т.д.).
Через время стало известно, что осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержан и передан в Следственный комитет Армении. Шириняна обнаружили на территории КПП "Баграташен" на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.
Соотечественник Шириняна, бывший командир Национальной Гвардии, полковник запаса, участник Арцахских войн Тигран Чобанян, дал очень точную характеристику вандалу, который, скорее всего, вообще мало что знает об истории своей страны:
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"Хочу спросить одну вещь у этого скотины, дебила и подонка, Самвела Шириняна. Урод, грязь, ты хоть знаешь в действительности какой памятник ты осквернил? Это же памятник в честь армянских Матерей, усыновивших сирот из блокадного Ленинграда. Ты пошёл осквернять память армянских Матерей, подонок? Дурак, что неверного сказала Мария Захарова? Какая международная организация признала факт этнической чистки? Она имеет ввиду это, она же не отрицает этот факт. Дурак, ты защитишь честь человека, который оскорбит твою мать, плюнет на тебя и вытрет об тебя свою обувь? Вы делаете всё, чтобы настроить против нас Россию, а потом жалуетесь, что Россия нас не защищает и оружия не даёт. Вы делаете всё, чтобы сдать эту страну".
Лучше и не скажешь.
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А памятник то действительно значимый, армяне приняли детей, одели, обули, накормили и воспитали. Есть что помнить и чем гордиться обоим народам! Где мы лять повернули не там? =(
Раньше, о том, что ты д.о.л.б.о.ё.б, знали только родственники и соседи, а теперь-минимум две страны!
Это же каким нужно быть человеком, чтобы публично высказать свое мнение и съ...b@ться!? Трус и позор своего народа!