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В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады

В Ереване при попытке к бегству задержали русофоба, осквернившего мемориал детям блокады

Автор:
01 февраля 2024 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Армения   Видео   Ереван   Самвел Ширинян   вандализм   осквернение мемориала жертвам блокады   русофобия   уголовное дело   
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Уголовное дело по факту вандализма возбудили не только в РФ, но и в Армении.

Самвел Ширинян несколько дней назад "прославился" на всё постсоветское пространство. Мужчина обиделся на слова Марии Захаровой, сообщившей, что у международных организаций нет доказательств геноцида в Карабахе, и решил отомстить. Он отправился к мемориалу, установленному в память детей Ленинграда, которых спасли от голода, эвакуировав в Армению. Бравый армянин повалил венки, растоптал ленты в цветах российского флага, и остался очень доволен собой.


Однако в РФ его поступок не оценили. Глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело «в связи с осквернением» памятника.


Глава Русского Дома в Армении Вадим Фефилов обратился в прокуратуру страны с просьбой разобраться с актом вандализма, и в МВД Еревана сообщили, что возбуждено уголовное дело.


В Армении русофоба обвиняют в нарушении кодекса РА (329-й ст 2-й части 3-го пункта ст. 329 "Разжигание ненависти, дискриминации, нетерпимости в публичных материалах, СМИ или информационных/ коммуникационных технологиях и т.д.).

Через время стало известно, что осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержан и передан в Следственный комитет Армении. Шириняна обнаружили на территории КПП "Баграташен" на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.



Соотечественник Шириняна, бывший командир Национальной Гвардии, полковник запаса, участник Арцахских войн Тигран Чобанян, дал очень точную характеристику вандалу, который, скорее всего, вообще мало что знает об истории своей страны:


"Хочу спросить одну вещь у этого скотины, дебила и подонка, Самвела Шириняна. Урод, грязь, ты хоть знаешь в действительности какой памятник ты осквернил? Это же памятник в честь армянских Матерей, усыновивших сирот из блокадного Ленинграда. Ты пошёл осквернять память армянских Матерей, подонок? Дурак, что неверного сказала Мария Захарова? Какая международная организация признала факт этнической чистки? Она имеет ввиду это, она же не отрицает этот факт. Дурак, ты защитишь честь человека, который оскорбит твою мать, плюнет на тебя и вытрет об тебя свою обувь? Вы делаете всё, чтобы настроить против нас Россию, а потом жалуетесь, что Россия нас не защищает и оружия не даёт. Вы делаете всё, чтобы сдать эту страну".

Лучше и не скажешь.

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Метки: Ynews   Армения   Видео   Ереван   Самвел Ширинян   вандализм   осквернение мемориала жертвам блокады   русофобия   уголовное дело   
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26  комментариев
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24k
сеньор Леонсио Час назад
А потом как их турки или азербайджанцы нагибать начинают, сразу бегут , чтобы русские защитили!
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1k
Михаил 2 минуты назад
Емко сказал!
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9k
Роман 2 минуты назад
Да хрен с ним, с этим дибилом...

А памятник то действительно значимый, армяне приняли детей, одели, обули, накормили и воспитали. Есть что помнить и чем гордиться обоим народам! Где мы лять повернули не там? =(
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20k
Shtoppi 6 минут назад
ну что тут сказать - ушлепок долбаный!
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8k
Puans-on 7 минут назад
Сейчас на камеру извинится и отпустят.
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792
Андрей Граф 10 минут назад
гореть ему в аду!!!
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62k
Андрей 18 минут назад
Я уже надеялся читая заголовок что пристрелили при попытке к бегству )
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62k
Андрей 18 минут назад
Начал слушать представителя Армении, думал перевод будет, перевода не было в видео, но "ара урод" и "дебил" понятно без перевода )
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28k
Lehoia 20 минут назад
Какая все же полезная вещь интернет!
Раньше, о том, что ты д.о.л.б.о.ё.б, знали только родственники и соседи, а теперь-минимум две страны!
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3k
Daimos Полчаса назад
Может он больной? Кто в здравом уме, будет такое делать?
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3k
Алекс Полчаса назад
Встретить бы этого козла...
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10k
Алексей Полчаса назад
[мат]
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11k
kaboza 45 минут назад
Извинительную водолазку готовит уже?
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3k
Pioner76 47 минут назад
За такое расстрел.
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520
Funny 58 минут назад
Вроде взрослый человек, а в голове конечно опилки
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14k
Neo Час назад
В любой нормальной стране так и должно быть с такими!
хорошо сказал мудрый старец - "... Ты пошёл осквернять память армянских Матерей, подонок ... Урод, грязь, ты хоть знаешь..."

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3k
Константин Час назад
"обнаружили на территории КПП "Баграташен" на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении"
Это же каким нужно быть человеком, чтобы публично высказать свое мнение и съ...b@ться!? Трус и позор своего народа!
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1k
Eugene Час назад
Что за говно у некоторых в голове?
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59k
dima423 Час назад
Ну отлично, наблюдаем дальше...посадят ли и на сколько?
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Отдайте его нам
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