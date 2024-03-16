История китайской преступницы, установившей трекеры на полицейские машины

Полицейские отследили SIM-карты, привязанные к устройствам слежения, и вышли-таки на след преступницы, коей и оказалась местная жительница по фамилии Чжу. Отпираться было бессмысленно, и женщина признала свою вину. Чжу рассказала правоохранителям, что приобрела через Интернет шесть магнитных GPS-трекеров за 350 юаней каждый, затем пришла на ночную стоянку автомобилей и установила устройства на 6 полицейских машин.