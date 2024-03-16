История китайской преступницы, установившей трекеры на полицейские машины

Китаянка по фамилии Чжу, ставшая известной благодаря тому, что установила на полицейские машины GPS-трекеры. Установила и установила... и, как пела одна известная певица: "Ну и что же тут криминального? "
А дело всё в том, что Чжу являлась владелицей транспортной компании в городе Сяньян, провинции Хубэй, и установка GPS-трекеров на полицейские авто здорово помогала её водителям избегать проверок на дорогах.
Используя мобильное приложение, женщина передавала своим сотрудникам координаты полицейских постов, чтобы те могли маневрировать и строить маршруты, минуя их. Чжу удалось установить устройства слежения на 6 из 11 полицейских машин, что, согласитесь неплохо!
Некоторое время гениальный по своей простоте план работал как часы, пока однажды, во время планового технического обслуживания, полицейские не обнаружили черный ящик, прикрепленный к шасси автомобиля, который на деле оказался устройством GPS-слежения. Дальнейшая проверка выявила, что 6 из 11 автомобилей правоохранительных органов были оснащены аналогичными трекерами.
Полицейские отследили SIM-карты, привязанные к устройствам слежения, и вышли-таки на след преступницы, коей и оказалась местная жительница по фамилии Чжу. Отпираться было бессмысленно, и женщина признала свою вину. Чжу рассказала правоохранителям, что приобрела через Интернет шесть магнитных GPS-трекеров за 350 юаней каждый, затем пришла на ночную стоянку автомобилей и установила устройства на 6 полицейских машин.
За свою авантюру Чжу, конечно же, пришлось предстать перед судом, однако Фемида оказалась к ней благосклонна. Предприимчивая китаянка отделалась лишь восьмидневным административным арестом и штрафом в размере 500 юаней (порядка 70 долларов США).
Источник:
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Аффтар, выпей йаду.