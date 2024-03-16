FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2129 постов • 784 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
История китайской преступницы, установившей трекеры на полицейские машины

История китайской преступницы, установившей трекеры на полицейские машины

Автор:
16 марта 2024 08:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: GPS-трекеры   в мире   история   полицейские машины   полиция   факты   фото   
1440
6

Китаянка по фамилии Чжу, ставшая известной благодаря тому, что установила на полицейские машины GPS-трекеры. Установила и установила... и, как пела одна известная певица: "Ну и что же тут криминального? "

А дело всё в том, что Чжу являлась владелицей транспортной компании в городе Сяньян, провинции Хубэй, и установка GPS-трекеров на полицейские авто здорово помогала её водителям избегать проверок на дорогах.

×
×

Используя мобильное приложение, женщина передавала своим сотрудникам координаты полицейских постов, чтобы те могли маневрировать и строить маршруты, минуя их. Чжу удалось установить устройства слежения на 6 из 11 полицейских машин, что, согласитесь неплохо!

Некоторое время гениальный по своей простоте план работал как часы, пока однажды, во время планового технического обслуживания, полицейские не обнаружили черный ящик, прикрепленный к шасси автомобиля, который на деле оказался устройством GPS-слежения. Дальнейшая проверка выявила, что 6 из 11 автомобилей правоохранительных органов были оснащены аналогичными трекерами.

Полицейские отследили SIM-карты, привязанные к устройствам слежения, и вышли-таки на след преступницы, коей и оказалась местная жительница по фамилии Чжу. Отпираться было бессмысленно, и женщина признала свою вину. Чжу рассказала правоохранителям, что приобрела через Интернет шесть магнитных GPS-трекеров за 350 юаней каждый, затем пришла на ночную стоянку автомобилей и установила устройства на 6 полицейских машин.

За свою авантюру Чжу, конечно же, пришлось предстать перед судом, однако Фемида оказалась к ней благосклонна. Предприимчивая китаянка отделалась лишь восьмидневным административным арестом и штрафом в размере 500 юаней (порядка 70 долларов США).

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: GPS-трекеры   в мире   история   полицейские машины   полиция   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Наблюдатель 36 минут назад
Я чет ничего не понял. Всю дорогу нам рассказывали про китаянку, а в конце каким-то образом приплели японию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Dmitry Tarasov 24 минуты назад
Офигеть, китаянка совершила преступление в Китае, почему-то там была японская полиция. Судил её японку, кий суд, но штраф она платила в юанях.
Аффтар, выпей йаду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

391338



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за...
Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома
Москвич нашёл действенный способ борьбы с переполненными мусорными баками у своего дома
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Потоп XVII века
Потоп XVII века
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#Прикол#история#Автовсячина#США#позитив#полиция#Ynews
#животные#автомир#Юмор#ДТП#аварии#забавно#Москва#собака#Индия#Россия
#машина#в мире#люди#интересно#авто аварии#природа#интересное#кот#кино#дети
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей Девочкам здесь не место - в Индии массово избавляются от дочерей "Умирающая" женщина, которая сбежала из дома и спасла свою жизнь "Умирающая" женщина, которая сбежала из дома и спасла свою жизнь Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода

На что жалуетесь?

Вернуться