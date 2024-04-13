Загадочные самоубийства птиц в индийской деревушке

По-настоящему детективная история, хоть роман пиши. В маленькой деревушке Джатинга в горах Индии каждый год в муссонные месяцы по вечерам погибает масса птиц, они просто падают с неба на землю замертво. Зимородки, черные выпи, тигровые выпи и прудовые цапли – вид не имеет значения.
Это явление стало известным по всей стране, судя приезжают туристы на местные праздники, чтобы прикоснуться к странному мистическому событию.
Итак, ваши версии, почему каждый год тут массово падают с неба птицы? Как в ЧГК – ваши варианты.
Загадочное племя Хаси-пнар
В деревне в горах живет около 2,5 тысяч человек, все они представители племени Хаси-пнар, которые живут своим закрытым укладом уже много лет.
И каждый в этом поселении знает о регулярной «Тайне птиц», которая происходит с сентября по ноябрь в деревне. Стаи птиц падают на землю, врезаются в стены домов.
Сначала сюда приезжали ученые, потом любители всякой загадочной мистики, а потом уже и зеваки – посмотреть на жуткое событие. Местные жители говорят, что это направляют птиц в землю злые духи, живущие в небе.
А что на этот счет сказали прибывающие ученые?
Что каждый раз птицы оказываются дезориентированы в муссонном тумане, покрывающем горы в некоторые месяцы. Поскольку здания в деревне расположены на горном хребте, кто выше, кто ниже, то птица легко может столкнуться в тумане с внезапно выросшим на пути зданием.
И сломать шею, влетев в него на полном ходу. Логичное объяснение, дело раскрыто. Расходимся?
Нет, а вот детектив Коломбо так просто бы не отступил.
Истинные убийцы птиц
Почему это явление там часто и массово происходит? Потому что это делают жители СПЕЦИАЛЬНО. Ночью в сумерках они зажигают по всей деревне лампы, которые служат в тумане птицам маяками.
Те летят на свет стаями и стукаются массово о деревья и стены. Если бы не массовая приманка, гибелей было бы гораздо меньше. А иногда таких птиц сбивают в тумане, когда они снижаются, при помощи бамбуковых палок и катапульт. Осознание жестокости и циничности этого пробирает кожу морозом.
Но зачем жители это делают!? Потому что им нужны туристы, им нужны посетители «Фестиваля Джатинга», и покупатели маленьких птичьих фигурок.
Изначально явление и правда привлекало ученых, но было не таким массовым и регулярным. А когда появилась разгадка, местные жители не спешат рассказывать гостям верные ответы.
А обычные туристы в Индии имеют очень мистическое мышление и не очень образованы, им нравится верить в место обитания злых птичьих духов.
Эта коварная и довольно жуткая история происходит совсем не в кино и книгах, а в реальной маленькой индийской деревушке. Вот что пугает больше всего.
Источник:
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