Загадочные самоубийства птиц в индийской деревушке

Это явление стало известным по всей стране, судя приезжают туристы на местные праздники, чтобы прикоснуться к странному мистическому событию.

Итак, ваши версии, почему каждый год тут массово падают с неба птицы? Как в ЧГК – ваши варианты.

Загадочное племя Хаси-пнар

В деревне в горах живет около 2,5 тысяч человек, все они представители племени Хаси-пнар, которые живут своим закрытым укладом уже много лет.