"Умирающая" женщина, которая сбежала из дома и спасла свою жизнь

Правдивая история 63-летней женщины, которой оставалось жить 2 года. Она решила потратить их на путешествие длиной более 11000 километров.
Месанни Уилкинс (Энни) было 63 года, когда врач дал неутешительный прогноз: ей осталось жить всего 2 года. Женщина только что оправилась от пневмонии, когда у нее обнаружили пятно на легком. Врач не был уверен, рак это или туберкулез, но в любом случае прогноз был неблагоприятным.
Он знал, что Энни живет в нищете, и предложил устроить ее в дом престарелых, финансируемый государством. Энни не любила грубить тем, кто предлагает помощь, поэтому вежливо сказала доктору, что подумает над этим.
Затем доктор отвез Энни на ферму, чтобы она привела свои дела в порядок. Когда она выходила из машины, врач мягко сказал ей, что она очень много работала всю свою жизнь. Может быть, пришло время отдохнуть?
Забавно, как быстро все может измениться...
Когда доктор уехал, мальчишки с соседней фермы принесли ее маленькую собачку по кличке Депеш Той, которую придумали те самые мальчишки. С французского она означает "торопиться" и отлично подходит этому маленькому сгустку энергии.
Энни поцеловала маленькую головку собачки со слезами на глазах. Два года. Она открыла дверь своего дома и замерла, оглядываясь по сторонам.
Это был даже не дом. Так, лачуга. Фермерский дом, который построил ее дедушка, сгорел много лет назад. Ее дом был старой пристройкой к складу. Ветер дул сквозь щели, а отапливалось помещение одной небольшой печкой. Электричества у нее не было, а вода набиралась из колодца.
Забавно, как быстро все может измениться. Еще пару месяцев назад все шло хорошо. Энни с нетерпением ждала наступления весны. 1952 год был отличным годом с обильным урожаем, что позволило им с дядей Уолдо вложить деньги в коров, поросят и кур.
Следующей весной и летом можно будет продавать скот, свиней, яйца и зерно. Оставалось только пережить суровую зиму штата Мэн.
Дядя Уолдо не мог больше не мог помогать по хозяйству, ему было 85 лет, и он почти ослеп. Поэтому Энни колола лед, возила зерно, кормила животных и работала от рассвета до заката, чтобы все были сыты, даже когда чувствовала, что справляется с трудом.
Дышать становилось все труднее. Она чувствовала будто легкие сковывает лёд. Она с трудом ходила, падала в снег.
Метель
Однажды пришла сильная непогода. После ужасной метели соседские мальчишки поспешили на снегоступах проведать Энни и Уолдо. Они нашли женщину, больную пневмонией. Один из братьев отправился за скорой помощью, а другой покормил животных, которые были очень голодны.
Им пришлось продать все, чтобы оплатить медицинскую помощь. Скот, свиней и кур. А дядя Уолдо не выдержал. Он тихо скончался, пока Энни боролась с пневмонией. Она осталась совсем одна в этом мире со знанием того, что жить ей оставалось два года.
Работа до смерти никогда не была целью жизни Энни. Она закончила лишь шесть классов школы, после чего пришлось бросить учёбу, чтобы помогать вести хозяйство, работая вместе с родителями.
Их маленькая ферма находилась в штате Мэн, в полутора километрах от главной дороги. Её построил дед, а затем передал её родителям. Энни выросла, наблюдая, как ее семья тяжело трудится год за годом. Такая жизнь была ей не по душе, и она сбежала из дома, как только стала достаточно взрослой. Тогда она устроилась работать наездницей в цирке. Но потом пришло письмо из дома – мать заболела. Пришлось возвращаться.
Дядя Уолдо на самом деле не был ее дядей. Он пришел на ферму в качестве наемного рабочего, чтобы работать вместе с ее отцом. Он вложил всю душу в эту старую ферму. После смерти отца Уолдо и мама Энни стали парой.
Дела на ферме шли так плохо, что Энни с мамой устроились работать на обувную фабрику, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Затем и мать умерла от болезни.
В итоге остались только дядя Уолдо и Энни. Местные не очень то любили женщину. Она вела себя не так, как полагается женщинам. Не одевалась как леди, была слишком громкой и наглой. К тому же дважды разводилась. Последнего выгнала, когда он захотел, чтобы она переписала ферму на него.
Когда Энни стояла в своей маленькой хижине, а ее маленькая собачка бегала кругами вокруг ее ног, женщина думала о своей бедной матери. Вкалывала до потери сил, мечтала увидеть Тихий океан, но этому не суждено было сбыться. Не было ни времени, ни денег. Работала до смерти на ферме, пока ее не похоронили на семейном участке.
Энни решила, что обязательно увидит Тихий океан ради своей матери. Возможно, это будет последнее, что она сделает в жизни.
Женщина заложила свою ферму и на вырученные деньги купила прекрасную верховую лошадь по кличке Тарзан. В ноябре 1954 года она надела мужские брюки, взяла немного вещей в дорогу, и отправилась в Калифорнию верхом на лошади со своей маленькой собачкой.
У нее не было ничего, кроме подстилки и кое-какой одежды. Она прикрепила к седлу ведра с кормом с помощью бечевки и надеялась, что люди по всей Америке будут добры к пожилой женщине, путешествующей в одиночку.
И люди действительно были добры к ней. Они часто предлагали еду и ночлег. В одном маленьком городке ей даже предложили ночевку в местной тюрьме, а гостиницы часто давали ей бесплатные номера. Фермерские семьи открывали свои двери и давали ей еду, кров и корм для лошади. Некоторые люди давали деньги, а один добрый фермер даже подарил ей запасную лошадь.
День за днем она ехала, в хорошую и плохую погоду. Иногда на лошади ехал ее песик, а иногда он бежал рядом на поводке, который раньше служил бельевой веревкой. Один мужчина в Арканзасе влюбился в Энни и предложил выйти замуж, но женщина продолжила свой путь.
Живя на ферме, она не представляла, сколько машин на улицах больших городов. Они ужасно пугали ее лошадь. Также ее находили журналисты и брали интервью. Все были очарованы женщиной, преодолевшей тысячи километров верхом на лошади.
На путешествие у нее ушел 1 год и 23 дня, но она сделала это. Когда Энни наконец предстала перед Тихим океаном в полном восторге, она помолилась за свою маму.
Когда Энни отправлялась в дорогу, она видела себя умирающей женщиной. Сгорбившись в седле, она ехала, надеясь на чудо – помощь незнакомых людей по пути. Она насмехалась над собой, называя себя старой лягушкой на кувшинке. Глупая старуха. Гонится за мечтой, а по дороге рассчитывает на милостыню от незнакомцев.
Но по мере того как позади оставались сотни и тысячи километров, уходил и недуг. Люди смотрели на нее в полном изумлении и вдохновлялись. Ни один человек не смотрел на нее так, будто она просто старая "Зануда Энни", игнорирующая предписания врача.
По мере того как проносились мили, она все крепче сидела в седле. Женщина больше не смеялась над собой и начала испытывать искреннюю гордость. Она действительно занималась своим делом. Люди постоянно подбадривали ее. Это было путешествие всей ее жизни!
Журналисты и газетчики ловили Энни, когда та проезжала города. Она начала продавать автопортреты и открытки, чтобы заработать на свое путешествие, и люди покупали их.
В одном из интервью она рассказала журналисту, что ее второй муж ушел от нее, потому что она не отдала ему ферму. Она сказала, что единственное о чем она сожалеет, это то, что тогда не отдала ему этот чертов участок. Надо было уехать еще тогда, ведь это лучшее, что случилось с ней за всю жизнь.
Энни провела два года в Калифорнии. О ней писали все газеты, сделав её местной мини-знаменитостью.
Через два года она вернулась в Мэн, но не на ферму. Правительство все равно забрало ее за неуплату налогов, ну и ладно. Она просто хотела вновь побывать в родном городке Минот. Люди едва узнавали ее, так хорошо она была одета. А те, кто узнавал, все равно кричали: "Эй, смотрите, это же Зануда Энни".
Энни решила переехать к своей хорошей подруге, Мине Титус Сойер, в Уайтфилд, штат Мэн.
Спустя десятилетие Энни наконец решила превратить свой путевой дневник в книгу. Почему бы ей не стать автором? Она проехала 11 000 километров верхом на лошади в одиночку – мало кто на такое способен! Книга была опубликована в 1967 году. Она назвала ее "Последняя из бродяг в седле".
Оказалось, что доктор ошибался в негативном прогнозе. Энни Уилкинс прожила на 24 года больше, чем предполагалось. Вместо того чтобы поселиться в государственном доме престарелых и ждать смерти, она проехала тысячи миль верхом на лошади, увидела Тихий океан и опубликовала книгу.
Энни Уилкинс умерла в феврале 1980 года, немного не дожив до 89 лет. Она вдохновила многих людей не примиряться с печальной участью, а жить полной жизнью вопреки всему негативу.
Источник:
- 83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано
- Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт
- Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога
- Гигантского кита выбросило на мель в США
- "Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности
А есть фото мужика?
И как часто это сейчас происходит?
На снимке, даже КТ, далеко не всегда можно определить что за затемнение на лёгком, то ли туберкулёз, то ли рак, то ли просто киста, как у меня. Только бронхоскопия с биопсией, но бронхоскопия, как я понял, не до всех зон лёгкого может достать.