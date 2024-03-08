"Умирающая" женщина, которая сбежала из дома и спасла свою жизнь

Месанни Уилкинс (Энни) было 63 года, когда врач дал неутешительный прогноз: ей осталось жить всего 2 года. Женщина только что оправилась от пневмонии, когда у нее обнаружили пятно на легком. Врач не был уверен, рак это или туберкулез, но в любом случае прогноз был неблагоприятным.

Он знал, что Энни живет в нищете, и предложил устроить ее в дом престарелых, финансируемый государством. Энни не любила грубить тем, кто предлагает помощь, поэтому вежливо сказала доктору, что подумает над этим.

Затем доктор отвез Энни на ферму, чтобы она привела свои дела в порядок. Когда она выходила из машины, врач мягко сказал ей, что она очень много работала всю свою жизнь. Может быть, пришло время отдохнуть?

Забавно, как быстро все может измениться...

Когда доктор уехал, мальчишки с соседней фермы принесли ее маленькую собачку по кличке Депеш Той, которую придумали те самые мальчишки. С французского она означает "торопиться" и отлично подходит этому маленькому сгустку энергии.

Энни поцеловала маленькую головку собачки со слезами на глазах. Два года. Она открыла дверь своего дома и замерла, оглядываясь по сторонам.