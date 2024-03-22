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Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений

Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений

Автор:
22 марта 2024 09:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   город   грабеж   история   факты   фото   фужер   фужерное стекло   
1994
7

Есть во Франции один небольшой городок под названием Фужер, находится он в 300 километрах от славного города Парижа. Что по среднероссийским меркам примерно, как Нижнее Гадюкино от Москвы. Да и городом он может называться с очень большой натяжкой, прямо очень большой.

Местные - большие патриоты своего города с населением аж в 17 тысяч человек!

Опять же, по нашим меркам, это крепкое такое село или кубанская станица. Вон, под Краснодаром, в Динской почти 40 тысяч человек живёт.

Но мы отвлеклись...

Городок Фужер был основан в самом конце римской империи, когда римляне ещё были сильны, но не настолько, чтобы раз и навсегда отбиться от наседающих варваров. Волею судьбы Фужер, построенный на самой границе, постоянно получал люлей. Сначала набегут варвары и всё разграбят, потом придут римляне, выгонят грабителей и изымут налоги. Ещё не известно, от кого было хуже.

Когда Рим ослабел и развалился, городок полностью заняли варварские племена франков. Вроде бы настало спокойствие...

Как бы не так!

Раздача люлей в общегородском масштабе продолжалась больше тысячи лет, сначала от междоусобиц, потом в этот процесс подключились англичане. И так это всё доконало местных жителей, что они решили построить крепость. Сначала из дерева. Наивные она простояла... нисколько она не простояла. Сгорела бедняга при первом же набеге.

Потом построили земляные укрепления... тоже безрезультатно. После чего, видимо, вооружившись опытом Тамерлана, который брал камни и разговаривал с ними, фужерцы начали собирать камни и обнесли город крепостными стенами.

Увы... тоже не получилось - их было слишком мало, чтобы обеспечить защиту всего города. Тогда они пошли на хитрость и Построили маааааааленькую крепость, но с очень высокими и толстыми стенами, за которыми... ничего не было.

Буквально!

×
×

Крепость была настолько мала, что вмещала в себя вырубленный в скале тоннель к воде и одно каменное здание, в котором хранилась еда. Весь город был открыт для грабителей. Как только намечался нездоровый кипиш, местные жители бежали со всех ног в крепость, взяв с собой самое ценное - себя и немного денег.

Запирали ворота и жали, пока незваные гости выгребут всё, что есть в городе и уйдёт восвояси.

Думаете это и была та хитрость, после которой город оставили в покое?

Правильно, не была!

Не сработала она!

На любого хитромудрого найдётся ещё более хитромудрый или совсем глупец, который поступает так, как от него не ждут.

К городу подошёл английский король Генрих №2, который подумал:

- Раз жители, так легко оставили город на разграбление, значит.... значит... у них в крепости спрятано самое ценное!

Естесссссно, крепость взяли штурмом. А когда выяснилось, что у жителей ничего нет, король зада вопрос:

- Вы что больные? Зачем тогда строили?

Людей в отместку перебили не мало. Население уменьшилось почти в 15 раз. И, да, с тех пор в крепости они больше не прятались... ну почти.

Последний раз город отхлебнул по полной во время Революции. Фужерцы не поддержали революционное рвение, не захотели "раскачивать лодку" и встали на защиту власти. Революционеры собрали армию пролетариев и те, включив режим наказаторов, пошли грабить непокорный город.

За 3 года борьбы он переходил из рук в руки 18 раз!

Не знаю, как они, но я бы на третьем разе устал, махнул рукой и релоцировался бы куда-нибудь в более спокойные места.

А тут 18 раз!

Просто съезд мазохистов какой-то.

Если бы так продолжалось и далее, то от города не осталось ровным счётом ничего!

Но ему помогло чудо!

Да, именно в окрестностях Фужера нашли неисчислимые запасы папоротника, из которого делали самый важный ресурс того времени: поташ. Поташ - неотъемлемая часть пороха, а кто владел производством пороха - тот владел Европой.

Однако невезучему городу Фужеру повезло дважды!

Дело в том, что поташ очень важен для производства ещё одной вещи - стекла. А в окрестностях Фужера обнаружили залежи особо чистого песка, в котором практически полностью отсутствовал оксид железа, то есть ржавчина.

Дело в том, что практически во всём европейском песке содержится довольно много оксида железа, который приводит к тому, что при производстве стекла оно получается слегка зеленоватым.

Городу Фужеру повезло с песком - он стоял на уникальном месторождении песка, которого нигде больше не имелось во всей Европе. Из этого песка стекло получалось идеально прозрачным даже без добавления свинца, то есть из стекла не требовалось делать хрусталь.

Чистое стекло получалось сразу, прямо в печи!

Фужерцы быстро смекнули, что по их улице инкассаторы едут уже во второй раз. В городке, как грибы после дождя, начали возникать стеклодувные мастерские, которые занимались выплавкой идеально прозрачного стекла.

А для того, чтобы их посуда отличалась от всех остальных стеклодувных производств не только по чистоте, но и по форме, они специально вытянули вверх и заузили бокалы для вина, которые начали называть в честь своего города - фужеры.

- А как это могло помочь городу от постоянных войн и разграблений? - спросит внимательный читатель.

Очень даже помогло!

Просто когда в городе ничего не было, с ним не считались, его разносили в пух и перья. Когда появилось мощное стеклодувное производство, которое по масштабам Европы было уникальным, каждый завоеватель, прежде всего думал:

- Такая корова нужна самому!

И город обходили стороной, чтобы не дай бог не задеть постоянно дымящие на всю округу стекловаренные печи. Город берегли как зеницу ока, согласитесь, зачем лишаться курицы, которая может нести золотые яйца.

С тех пор все европейские войны проходили мимо городка фужер стороной, за исключением... Второй мировой войны. Дело в том, что во вторую мировую город вошёл крупным промышленным центром, со множеством производств которые во всю стала использовать Германия после того, как за 40 дней отметелила Францию и оккупировала большую часть её территории.

Когда союзники начали отвоёвывать у немцев захваченные территории, Фужеру досталось, вот прямо от души, практически как Дрездену. Бомбардировки снесли все мало-мальски действующие заводы и мастерские. Это был конец, от славной истории фужерного стекла осталось только название.

Так что же такое фужер и чем он отличается от бокала?

В идеале, бокал - это обычный бокал для стекла из обычного стекла, либо из хрусталя. Фужер - это зауженный бокал для игристого вина, который делается из просветлённого стекла, но не из хрусталя. Однако сегодня всё смешалось, фужеры делают и из хрусталя, и из низкокачественного стекла (например, Турция, Китай, Вьетнам).

Неизменным осталось лишь одно: зауженная форма, которая позволяет более эффектно пить шампанское и ощущать миллионы волшебных пузырьков.


Источник:

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Метки: в мире   город   грабеж   история   факты   фото   фужер   фужерное стекло   
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4  комментария
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26k
Федор 2 часа назад
Афтору зачот)) Интересно, спасибо.
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36k
Fat Lynx 16 минут назад
О! За*бись!
Чего-то познавательного завезли.
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9k
Роман 38 минут назад
Ну в принципе она свою роль выполняла. Пока возились с этой деревней, у главной твердыни герцогства\баронства было больше времени на подготовку. Судя по всему эта деревня выполняла в некой степени роль города-героя Смоленска у нас в локальном масштабе.
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9k
Pravednik84 Час назад
"город, который грабили 18 раз подряд"
А вот если бы один раз не ограбили, то пришлось бы начинать счёт заново?
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2048 постов (1997 в горячем)

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