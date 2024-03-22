Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений

Местные - большие патриоты своего города с населением аж в 17 тысяч человек!

Опять же, по нашим меркам, это крепкое такое село или кубанская станица. Вон, под Краснодаром, в Динской почти 40 тысяч человек живёт.

Но мы отвлеклись...

Городок Фужер был основан в самом конце римской империи, когда римляне ещё были сильны, но не настолько, чтобы раз и навсегда отбиться от наседающих варваров. Волею судьбы Фужер, построенный на самой границе, постоянно получал люлей. Сначала набегут варвары и всё разграбят, потом придут римляне, выгонят грабителей и изымут налоги. Ещё не известно, от кого было хуже.

Когда Рим ослабел и развалился, городок полностью заняли варварские племена франков. Вроде бы настало спокойствие...

Как бы не так!

Раздача люлей в общегородском масштабе продолжалась больше тысячи лет, сначала от междоусобиц, потом в этот процесс подключились англичане. И так это всё доконало местных жителей, что они решили построить крепость. Сначала из дерева. Наивные она простояла... нисколько она не простояла. Сгорела бедняга при первом же набеге.

Потом построили земляные укрепления... тоже безрезультатно. После чего, видимо, вооружившись опытом Тамерлана, который брал камни и разговаривал с ними, фужерцы начали собирать камни и обнесли город крепостными стенами.

Увы... тоже не получилось - их было слишком мало, чтобы обеспечить защиту всего города. Тогда они пошли на хитрость и Построили маааааааленькую крепость, но с очень высокими и толстыми стенами, за которыми... ничего не было.

Буквально!