"Остров дискуссий": как шотландцы мирили спорщиков, превращая их в "робинзонов"

В Шотландии есть озеро Левен, знаменитое тем, что там есть небольшой островок Eilean a’ Chombraidh, впрочем, известный больше как "Остров дискуссий". Считается, что своё прозвище он получил из-за местной традиции отправлять сюда спорщиков.
Рассказывают, что на протяжении сотен лет ссорящиеся члены клана Макдональдов отправлялись на остров вождём этого клана в случае, если у тех был "неразрешимый спор". Вряд ли такие присказки, как "не бывает неразрешимых споров" и "лучше договоримся на берегу", пошли именно из Шотландии, но в данном случае это бы не было удивительным.
Прикол в том, что два спорщика должны были оставаться на маленьком острове до тех пор, пока они до чего-нибудь не договорятся.
А вот сам способ заставить двух соперников найти устраивающее обоих решение сейчас часто приводят в пример на всяких психологически тренингах, занятиях по тимбилдингу и т.п.
Чтобы помочь враждующим сторонам прийти к быстрому и мирному соглашению, им оставляли запас сыра, овсяных лепешек и шотландского виски. Психологи говорят, что им приходилось делить эту пищу как делить на двоих решение возникшей проблемы.
При этом подчёркивается, что делать это приходилось один на один, где показная храбрость не подогревается никакими сторонними эмоциями.
Может, конечно, с чьей-то стороны обида была очень сильна и дело могло дойти не непоправимых последствий – но об этом ничего не известно, как-то все успокаивались, судя по всему.
Становилось понятно, что вдвоём с этим человеком ты вынужден будешь провести ночь или несколько ночей - и вам придётся вместе разводить огонь, искать дрова, всё же вести какой-то разговор... И, в общем, уже не до злости и прочих отрицательных эмоций.
Главное – всё это приводит к понимаю того, что людей объединяет необходимость решения возникшей проблемы, как буквальной, то есть выживания на острове, так и той, что заставила соплеменников отправить их на этот "Остров дискуссий".
В общем, говорят, когда утром за спорщиками присылали лодку, они уже находили решение спора. После чего их везли на соседний остров в паре километров – там они должны были оформить соглашение официально. Видимо, в присутствии свидетелей и подписав какие-то бумаги.
Это остров, кстати, получил закономерное прозвище "Остров Согласия" или "Остров Завета".
Стоит ли писать в качестве вывода, что эта традиция прекрасна и была бы очень уместна и в наше время "интернет-баталий", когда мало кто может вот так обсудить все претензии лицом к лицу? И дело не только в страхе "ответить за слова" и получить по морде, но и в том, что большая часть споров не имеет никакого решения, ибо не имеет настоящих причин.
Источник:
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