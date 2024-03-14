"Остров дискуссий": как шотландцы мирили спорщиков, превращая их в "робинзонов"

Рассказывают, что на протяжении сотен лет ссорящиеся члены клана Макдональдов отправлялись на остров вождём этого клана в случае, если у тех был "неразрешимый спор". Вряд ли такие присказки, как "не бывает неразрешимых споров" и "лучше договоримся на берегу", пошли именно из Шотландии, но в данном случае это бы не было удивительным.

Прикол в том, что два спорщика должны были оставаться на маленьком острове до тех пор, пока они до чего-нибудь не договорятся.

А вот сам способ заставить двух соперников найти устраивающее обоих решение сейчас часто приводят в пример на всяких психологически тренингах, занятиях по тимбилдингу и т.п.

Чтобы помочь враждующим сторонам прийти к быстрому и мирному соглашению, им оставляли запас сыра, овсяных лепешек и шотландского виски. Психологи говорят, что им приходилось делить эту пищу как делить на двоих решение возникшей проблемы.