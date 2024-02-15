Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди

Во-первых, потому что они были соучредителями в одной компании и не желали делить бизнес. Во-вторых, потому что, будучи не в браке, портить друг другу жизнь было бы сложнее. Что автоматически лишало бы их смысла жизни.

Первым пошел муж

Ссоры начались в 2021 году. И всякий раз жена по имени Цюй Янь убеждала мужа, что у него вспышки ярости, неконтролируемое поведение. И ему нужно обратиться к врачу, чтобы ссоры прекратились.