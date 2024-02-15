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Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди

Китайская пара сдавала друг друга в дурдом по очереди

Автор:
15 февраля 2024 11:02
Сообщество : Истории
Метки: в мире   высокие отношения   дурдом   история   люди   факты   фото   
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Есть пары, которые живут со страстью! И это не итальянцы, самая страстная история любви-ненависти случилась в 2022-2023 годах в Китае. А после психбольницы они пытались сдать друг друга в тюрьму.

Высокие, высокие отношения

У этой пары есть имена – муж Юань Цян и жена Цюй Янь, двое супругов, которые так ненавидели друг друга, что никак не хотели разводиться.

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Во-первых, потому что они были соучредителями в одной компании и не желали делить бизнес. Во-вторых, потому что, будучи не в браке, портить друг другу жизнь было бы сложнее. Что автоматически лишало бы их смысла жизни.

Первым пошел муж

Ссоры начались в 2021 году. И всякий раз жена по имени Цюй Янь убеждала мужа, что у него вспышки ярости, неконтролируемое поведение. И ему нужно обратиться к врачу, чтобы ссоры прекратились.

Тогда он еще верил жене и даже посетил нескольких врачей. После чего получил справку о депрессии. Он думал, что жена заботится о нем, но это была подготовка сложного плана.

Который пришел в действие в октябре 2022 года. Тогда Юаня забрали санитары прямо с улицы, чтобы отвезти силой в Центр психического здоровья Сиань.

Жена сказала, что муж на нее кидается и не может за себя отвечать. Ей за него страшно, видите, у него и справка о нестабильности есть.

Это и привело к тому, что муж провел в психлечебнице 80 дней. Причем врачи позволили посещения только друзьям и жене, которая после визитов говорила врачу, что мужу только хуже. Что ему еще рано выходить.

Такими махинациями она больше двух месяцев промариновала мужа в больнице. Он смог пройти тесты на психическое здоровье и выйти на свободу только в 2023 году.

Все это время его дела вела жена.

Второй пошел

Муж, видимо, был не столько коварен. Потому что Юань повторил точно вслед за женой. В феврале 2023 года он сообщил работникам психиатрической лечебницы, что его жена не в себе.

Он показал видео их скандала, на который он же сам спровоцировал женщину. Сам муж вел себя спокойно, а жена кидалась в него вещами.

Цюй Янь забрали в клинику с предварительным диагнозом шизофрения. Правда она опровергла его уже через три дня и смогла выйти на свободу.

Согласитесь, ей потребовалось в несколько десятков раз меньше времени, чем ее мужу.

После чего жена обратилась в полицию с заявлением на мужа за ложные обвинения. Но поскольку она все же пробыла в клинике три дня, и у нее правда была истерика, никакого состава преступления полиция не нашла.

Если даже врачи приняли ее за сумасшедшую, то какой спрос с обычного китайца-бизнесмена?

Так что пора итальянцам на пенсию, как самой страстной нации в ссоре. Они только рубашки из окна кидают друг дружке - мало изобретательности.

Интересно работает система психологической помощи в Китае – можно кого угодно сдать, а его заберут. У нас вот закрыть на лечение можно с согласия самого больного. Тем более по видео ссоры с женой никто женщину хватать и удерживать не будет.

Источник:

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Метки: в мире   высокие отношения   дурдом   история   люди   факты   фото   
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