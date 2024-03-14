«Выслушивай всех, но слушайся только самого себя и своей совести!». Александр III

Всего лишь 49 лет судьба отмерила этому самодержцу. Память о нём жива в названии моста в Париже, в Музее изящных искусств в Москве, в Государственном Русском музее в Петербурге, в посёлке Александровский, положившем начало городу Новосибирску. И в нынешние тревожные дни Россия помнит крылатую фразу Александра III: «Во всём свете у нас только два верных союзника — армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
Не считая турецкой компании 1877-1878 годов, где Александр III командовал Восточным Отрядом Дунайской армии, в дальнейшем, он не принял участия ни в одной войне, что для той эпохи было довольно необычно.
Рост — 193 см. Вес — более 120 кг. Неудивительно, что крестьянин, случайно увидевший императора на железнодорожной станции, воскликнул: «Вот это царь так царь, чёрт меня подери!» Нечестивого мужика тут же схватили за «произнесение неприличных слов в присутствии государя ». Однако Александр велел отпустить сквернослова. Более того — наградил его рублём с собственным изображением: «Вот тебе мой портрет!»
А его взгляд? Борода? Корона?
Помните мультфильм «Волшебное кольцо»? «Ампиратор чай пьють. Самовар матерушший! У кажного прибору ситного хлеба фунта по три!» Это всё про него. Он действительно мог съесть за чаем 3 фунта ситного хлеба, то есть примерно 1,5 кг.
В домашней обстановке любил носить простую русскую рубаху. Но обязательно с шитьём на рукавах. Штаны же заправлял в сапоги, по-солдатски. Даже на официальных приёмах позволял себе выходить в поношенных брюках, тужурке или полушубке.
Часто повторяют его фразу: «Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать». В реальности же было так. Александр был очень корректен. Но очень любил рыбалку и охоту. Поэтому, когда германский посол потребовал немедленной встречи, Александр сказал: «Клюёт! Клюёт у меня! Германия может подождать. Приму завтра в полдень».
Для того, чтобы перечислить дела Александра III, нужен не один пост на "Фишках", а полноценная книжка. Что-же он такого сделал и каким был Император-Миротворец? Попробуем разобраться...
К Тихому океану дал реальный выход — Транссибирскую магистраль. Дал гражданские свободы старообрядцам. Дал реальную свободу крестьянам — бывшие крепостные при нём получили возможность брать солидные кредиты, выкупать свои земли и хозяйства. Дал понять, что перед верховной властью все равны — лишил привилегий часть великих князей, сократил им выплаты из казны. Между прочим, каждому из них полагалось «пособие» в размере 250 тыс. руб. золотом.
На протяжении всей жизни Александр III ненавидел пышные наряды и облачался в них только при необходимости. В повседневной жизни он носил обычную военную одежду, недорогую и неброскую. Однажды император, уронив что-то, нагнулся, и придворные дружно ахнули. Их глазам
открылось невиданное зрелище – заплатка на императорских штанах! Просто Александр подолгу носил одежду, и, если она рвалась, не выбрасывал её, а приказывал чинить своему денщику.
Император не особо любил балы, которые в то время пользовались большой популярностью в столице, поэтому он сократил их количество до четырёх раз в год.
Александра III можно назвать самым благовоспитанным царём. Он терпеть не мог измены своего отца матери, великих князей – своим жёнам. Он и сам никогда не изменял своей супруге Марии Фёдоровне, которую обожал, даже слегка побаивался, и ласково называл Минни, и прожил
с ней в счастливом браке почти 30 лет.
Император не только демонстрировал равнодушие к светскому веселью, но и проявлял редкое небрежение к тому, что многим доставляло удовольствие и служило предметом культа.
Вот, например, еда. По воспоминаниям современников, он предпочитал простую русскую пищу: щи, уху и жареную рыбу, которую ловил сам, уезжая вместе с семьёй на отдых в финские шхеры.
Одним из любимых лакомств Александра была «гурьевская» каша, придуманная крепостным поваром отставного майора Юрисовского, Захаром Кузьминым. Каша готовилась просто: манную крупу варили на молоке и добавляли туда орехи – грецкий, миндаль, лещину, затем вливали сливочную пенку и щедрой рукой засыпали сухофруктов. Изысканным французским десертам и итальянским лакомствам царь всегда предпочитал это нехитрое блюдо, которое ел за чаем у себя в Анничковом дворце. Зимний дворец с его помпезной роскошью царь не любил. Впрочем, на фоне заштопанных штанов и каши это неудивительно.
Императору приписывается, и, судя по всему, небезосновательно, изобретение плоской фляжки. И не просто плоской, а гнутой, так называемой «засапожной». В чем-же дело? Зачем императору изобретать плоскую фляжку? А секрет в том, что Александр III очень любил выпить водочки или крепкого грузинского винца на природе, и дабы не травмировать нежные чувства своей горячо любимой супруги Марии Фёдоровны, он тайком закладывал в голенище широких кирзовых сапог фляжку с горячительным напитком и прикладывался к ней, когда императрица не могла этого видеть.
Говоря об отношениях супругов, нужно заметить, что они могут служить примером трепетного обращения и взаимопонимания. Тридцать лет они прожили душа в душу – не любивший многолюдных сборищ император, и весёлая, жизнерадостная датская принцесса Мария София Фридерика Дагмар.
Поговаривали, что в юные годы она любила заниматься гимнастикой и выделывала перед будущим императором виртуозные кульбиты. Впрочем, царь тоже любил физическую активность и славился на всё государство как человек-богатырь. Ростом 193 сантиметра, с крупной фигурой и широкими плечами, он пальцами гнул монеты и сгибал подковы. Его удивительная сила даже однажды спасла жизнь ему и его семье.
Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми, были тяжелораненые и умершие среди слуг, однако члены царской семьи остались невредимы: они на тот момент находились в вагоне-столовой. Однако крыша вагона всё-таки обвалилась, и, по словам очевидцев, Александр держал её на плечах до тех пор, пока не подоспела помощь. Следователи, выяснявшие причины крушения, резюмировали, что семья чудом спаслась, а если царский поезд и дальше будет ездить на такой скорости, то чуда во второй раз может и не произойти...
Царь, любивший всё русское и национальное, старался, прежде всего, покровительствовать русской линии во всех сферах. Он ввёл целую моду на русское: на одежду (носил крестьянские рубахи с узорами), на еду (изысканным блюдам предпочитал гурьевскую кашу, щи, мясные блюда, рыбу, пойманную императором и зажаренную супругой-императрицей), на культуру (при нём в моде, архитектуре и искусстве стал развиваться стиль «а-ля рус»), на живопись (обожал исторические полотна наших художников второй половины XIX века) и музыку.
Фактически, Александр III был первым государем, при котором был претворён курс опоры на национальный суверенитет и национальную самобытность.
Александр III активно боролся с коррупцией. Не на словах, а на деле. В позорную отставку за взятки были отправлены министр путей сообщения Кривошеин, министр финансов Абаза. Не обошёл он и своих родственников – из-за коррупции своих постов были лишены великие князья Константин Николаевич и Николай Николаевич.
Александр III обладал «взглядом василиска». Унаследованный от деда, императора Николая I, его взгляд был тяжелым и внушительным, поэтому мало кто осмеливался смотреть ему прямо в глаза.
Как-то император принимал у себя посла из Австро-Венгрии. Cидя за обеденным столом, посол стал обсуждать «балканский вопрос». Посол так разгорячился, что даже намекнул Александру III о возможности Австро-Венгрии мобилизовать два или три корпуса. Услышав это, русский император взял со стола вилку и согнул её петлёй, при этом сказав: «Вот, что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами».
Невзирая на то, что в быту он был прост и непритязателен, бережлив и даже экономен, огромные средства тратились на приобретение предметов искусств. Ещё в юности будущий император увлекался живописью и даже занимался рисованием у известного профессора Тихобразова. Однако царские хлопоты отнимали много времени и сил, и император был вынужден оставить занятия.
Но свою любовь к изящному сохранил до последних дней и перенёс её на коллекционирование. Неспроста его сын Николай II, после смерти родителя основал в его честь Русский музей.
Император оказывал покровительство художникам, и даже такое крамольное полотно, как «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репина, хоть и вызвало недовольство, но не стало причиной травли передвижников.
Также царь, который был лишён внешнего лоска и аристократизма, неожиданно хорошо разбирался в музыке, любил произведения Чайковского и поспособствовал тому, чтобы на сцене театров звучала не итальянская опера и балеты, а произведения отечественных композиторов. Он до самой смерти поддерживал русскую оперу и русский балет,получивший мировое признание и почитание...
О чувстве юмора Императора ходили легенды, передаваемые из уст в уста. Вот несколько из них:
Одному мужику дали полгода тюрьмы за то, что он в кабаке, пьяный, не снял шапку перед
портретом императора и сказал, что ему наплевать на монарха. Узнав об этом, Александр III возмутился: "Ему наплевать на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его шесть месяцев?
Вы с ума сошли, господа. Пошлите его куда подальше. Плевать я на него хотел". И приказал немедленно выпустить мужика и убрать из кабаков все свои изображения.
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Как-то, в очередной раз, арестовали писательницу Марию Цебрикову. Пожилая дама мнила себя борцом за свободу, открыто поддерживала террористов и вообще любила совершать всякие противозаконные акции. О ее аресте доложили Александру III. Вникнув в суть очередного скандала, устроенного Цебриковой, государь начертал на бумаге резолюцию: "– Отпустите эту старую дуру! "
Весь Петербург, включая и ультрареволюционный, хохотал до слез. Реноме г-жи Цебриковой, правдорубки и обличительницы, было на корню уничтожено. С горя она уехала из столицы и еще долго ее имя вызывало улыбки у всех, кто знал эту историю.
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Ознакомившись с "Программой террористической фракции партии Народной Воли", написанной Александром Ульяновым, братом Ленина, Александр III вынес ей такой вердикт: "Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота".
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Как писал в мемуарах об Александре III историк граф С.Д. Шереметев, "крепкое народное словцо было присуще его натуре". Император часто в раздражении употреблял ругательства "скотина" и "каналья". На полях документов он делал собственноручные пометки: "экое стадо свиней", или "экая скотина".
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Государь с антипатией относился к германскому кайзеру Вильгельму II. Однажды ему подали на утверждение церемониал какого-то праздника, скопированный с германского двора. Оскорбленный Александр III воскликнул: "Я не мальчишка и не обезьяна!"
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В Кронштадте готовились к приему французской эскадры. Гофмаршал князь Владимир Оболенский был обеспокоен тем, что по протоколу нужно будет исполнить национальный гимн гостей – революционную Марсельезу. Эта песня тогда была под запретом в большинстве стран Европы.
Александр III успокоил своего гофмаршала: "Ах, князь, вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов; нет уж, играйте тот, какой есть. Ничего, после "Марсельезы" они тоже шапки снимут и "Боже, царя храни!" выслушают!"
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Французский посол спросил как-то у Александра III:
— Ваше величество, это правда, что у вас в России гречку едят?
— Да, а что?
— А у нас во Франции эту гадость только скотине дают.
Александр III, в свою очередь, спрашивает у посла:
— Мсье, это правда, что у вас во Франции лягушек едят?
— Да, а что?
— А у нас в России эту гадость даже скотина не ест.
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Миролюбивая внешняя политика русского императора, не отменяла необходимости укрепления национальной армии и флота. «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил говорить император своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности ополчатся против нас».
При Александре III русская армия в мирное время насчитывала 900 тысяч человек и при необходимости могла быть увеличена до 4 млн. Введенная в 1881-1882 гг. новая армейская форма имела национальный характер: мундир свободного покроя в виде двубортного кафтана, с погонами и стоячим воротничком; широкие шаровары с цветными кантами; барашковая шапка с кокардой и гербом. Каски с плюмажами, яркие мундиры, уланки и ментики остались в прошлом — на смену им пришла более практичная и утилитарная форма.
16 (28) апреля 1891 г. Александр III утвердил образец трехлинейной магазинной винтовки, в конструкции которой сочетались наработки систем С.И. Мосина, бельгийского оружейника Л. Нагана и предложения нескольких других русских конструкторов. Финальным аккордом перевооружения армии новыми винтовками стало введение бездымного пороха.
При Александре III была утверждена двадцатилетняя программа строительства броненосных кораблей; в 1881 г. на особом совещании под председательством императора была принята программа воссоздания военно-морского флота на Черном море.
Рассказывать об этом уникальном Человеке можно бесконечно, но приходиться закругляться...
Как это не грустно, но видимо железнодорожная катастрофа под Харьковом подорвала здоровье Императора... Он стал часто болеть, и 20 октября 1894 г. , в возрасте 49 лет, умер в Ливадии от последствий нефрита...
Стучат колеса поездов Транссибирской магистрали, работают заводы, живет и процветает Россия... А это значит, что Император хорошо сделал свое дело и честно заслужил почет и уважение потомков.
Источник:
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А касаемо Александра...
На площади комод,
На комоде – бегемот,
На бегемоте – обормот,
На обормоте – шапка,
На шапке – крест,
Кто угадает – того под арест.....В общем не всё так однозначно было.