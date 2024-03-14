«Выслушивай всех, но слушайся только самого себя и своей совести!». Александр III





О чувстве юмора Императора ходили легенды, передаваемые из уст в уста. Вот несколько из них:

Одному мужику дали полгода тюрьмы за то, что он в кабаке, пьяный, не снял шапку перед

портретом императора и сказал, что ему наплевать на монарха. Узнав об этом, Александр III возмутился: "Ему наплевать на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его шесть месяцев?

Вы с ума сошли, господа. Пошлите его куда подальше. Плевать я на него хотел". И приказал немедленно выпустить мужика и убрать из кабаков все свои изображения.

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Как-то, в очередной раз, арестовали писательницу Марию Цебрикову. Пожилая дама мнила себя борцом за свободу, открыто поддерживала террористов и вообще любила совершать всякие противозаконные акции. О ее аресте доложили Александру III. Вникнув в суть очередного скандала, устроенного Цебриковой, государь начертал на бумаге резолюцию: "– Отпустите эту старую дуру! "

Весь Петербург, включая и ультрареволюционный, хохотал до слез. Реноме г-жи Цебриковой, правдорубки и обличительницы, было на корню уничтожено. С горя она уехала из столицы и еще долго ее имя вызывало улыбки у всех, кто знал эту историю.

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Ознакомившись с "Программой террористической фракции партии Народной Воли", написанной Александром Ульяновым, братом Ленина, Александр III вынес ей такой вердикт: "Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота".

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Как писал в мемуарах об Александре III историк граф С.Д. Шереметев, "крепкое народное словцо было присуще его натуре". Император часто в раздражении употреблял ругательства "скотина" и "каналья". На полях документов он делал собственноручные пометки: "экое стадо свиней", или "экая скотина".

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Государь с антипатией относился к германскому кайзеру Вильгельму II. Однажды ему подали на утверждение церемониал какого-то праздника, скопированный с германского двора. Оскорбленный Александр III воскликнул: "Я не мальчишка и не обезьяна!"

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В Кронштадте готовились к приему французской эскадры. Гофмаршал князь Владимир Оболенский был обеспокоен тем, что по протоколу нужно будет исполнить национальный гимн гостей – революционную Марсельезу. Эта песня тогда была под запретом в большинстве стран Европы.

Александр III успокоил своего гофмаршала: "Ах, князь, вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов; нет уж, играйте тот, какой есть. Ничего, после "Марсельезы" они тоже шапки снимут и "Боже, царя храни!" выслушают!"

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Французский посол спросил как-то у Александра III:

— Ваше величество, это правда, что у вас в России гречку едят?

— Да, а что?

— А у нас во Франции эту гадость только скотине дают.

Александр III, в свою очередь, спрашивает у посла:

— Мсье, это правда, что у вас во Франции лягушек едят?

— Да, а что?

— А у нас в России эту гадость даже скотина не ест.

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Миролюбивая внешняя политика русского императора, не отменяла необходимости укрепления национальной армии и флота. «Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил говорить император своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности ополчатся против нас».

При Александре III русская армия в мирное время насчитывала 900 тысяч человек и при необходимости могла быть увеличена до 4 млн. Введенная в 1881-1882 гг. новая армейская форма имела национальный характер: мундир свободного покроя в виде двубортного кафтана, с погонами и стоячим воротничком; широкие шаровары с цветными кантами; барашковая шапка с кокардой и гербом. Каски с плюмажами, яркие мундиры, уланки и ментики остались в прошлом — на смену им пришла более практичная и утилитарная форма.

16 (28) апреля 1891 г. Александр III утвердил образец трехлинейной магазинной винтовки, в конструкции которой сочетались наработки систем С.И. Мосина, бельгийского оружейника Л. Нагана и предложения нескольких других русских конструкторов. Финальным аккордом перевооружения армии новыми винтовками стало введение бездымного пороха.

При Александре III была утверждена двадцатилетняя программа строительства броненосных кораблей; в 1881 г. на особом совещании под председательством императора была принята программа воссоздания военно-морского флота на Черном море.





Рассказывать об этом уникальном Человеке можно бесконечно, но приходиться закругляться...

Как это не грустно, но видимо железнодорожная катастрофа под Харьковом подорвала здоровье Императора... Он стал часто болеть, и 20 октября 1894 г. , в возрасте 49 лет, умер в Ливадии от последствий нефрита...

Стучат колеса поездов Транссибирской магистрали, работают заводы, живет и процветает Россия... А это значит, что Император хорошо сделал свое дело и честно заслужил почет и уважение потомков.



