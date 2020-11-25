Реально выбесил своей безграмотностью

Хочешь подкатывать к девушке? Почитай сначала Розенталя ;)
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Ну туповат, в школе плохо учился, но сейчас это сплошь и рядом, и уже не вызывает удивления.
Даже раздражать уже перестает, просто уже смерился
В свое время для таких грамотных и создали сайт "удафф"
Один мальчик был дебилом. Но он, как и положено дебилу не знал, что он дебил. И поэтому жил счастливо и вполне неплохо.
А другой мальчик был очень умным. Но как положено умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна!- воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, философствовать и объяснять материи неподвластные уму мальчика-дебила.
Тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты, что, дебил?
Причём, одни и те же. И ошибки одинаковые. Ну не дружат люди с русским языком. И даже если подчёркивается ошибка, они не знают как её исправить.
Грустно почему-то от этого.
А если подскажешь как поправить - получаешь лютые минуса.
- а ты чиво самый умный;
- а тибе кокое дело;
- а ни на дектанти;
- а ты што училка;
- мне некагда слидить за ашибками када я пешу, ты жи понил што нописоно.
Реально грустно...
Ох и трудная эта русского языка)))