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Реально выбесил своей безграмотностью

Реально выбесил своей безграмотностью (4 фото)

Автор:
25 ноября 2020 11:30
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   истории   история   общение   переписка   переписка WhatsApp   прикол   
3477
4
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Метки: WhatsApp   истории   история   общение   переписка   переписка WhatsApp   прикол   
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25  комментариев
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Почему Вас до сих пор удивляет безграмотность отдельных индивидумов?
Ну туповат, в школе плохо учился, но сейчас это сплошь и рядом, и уже не вызывает удивления.
Даже раздражать уже перестает, просто уже смерился
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18k
Nik 3 минуты назад
Опять сочинение на тему....
В свое время для таких грамотных и создали сайт "удафф"
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1k
Светлана 13 минут назад
О да, пипец бесят такие. И еще считают себя супер супер мачо. Странно что она его не заблокировала после первого же сообщения.
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5k
JACKAL 23 минуты назад
Вспомнился анекдот))

Один мальчик был дебилом. Но он, как и положено дебилу не знал, что он дебил. И поэтому жил счастливо и вполне неплохо.
А другой мальчик был очень умным. Но как положено умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна!- воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, философствовать и объяснять материи неподвластные уму мальчика-дебила.
Тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты, что, дебил?
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453
LinkLine 45 минут назад
афтар новое сочинение выложил
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29k
Лесли 🥰 50 минут назад
...вопрос в конце вопрос! Сама-то такая же))))
Ссылка youtu.be
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10k
Artem 50 минут назад
Реально выбесил своей безграмотностью
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4k
Majul 59 минут назад
Эффект Даннинга-Крюгера в действии: тупица не понимает, что он тупица, в силу того, что он тупица.
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45
SavageTi Час назад
Он не самовлюбленный. Просто слишком тупой, чтобы понять, что делает что-то не так.
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Он не на дЕктанте.
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Комментарий удален. Причина: порнография
16k
17k
ПаганецЪ бат св 2 минуты назад
Ошибка художника. На голове должна быть папаха.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Да даже на этом сайте таких "грамотеев" валом...
Причём, одни и те же. И ошибки одинаковые. Ну не дружат люди с русским языком. И даже если подчёркивается ошибка, они не знают как её исправить.
Грустно почему-то от этого.
А если подскажешь как поправить - получаешь лютые минуса.
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4k
Majul Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 56 минут назад
С ответами из серии:
- а ты чиво самый умный;
- а тибе кокое дело;
- а ни на дектанти;
- а ты што училка;
- мне некагда слидить за ашибками када я пешу, ты жи понил што нописоно.

Реально грустно...
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391
Тор Арен (Bad Citizen) Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 53 минуты назад
Есть один простой способ - ни как не реагировать на них. Ни в топку, не зелени.
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Majul 16 минут назад
Насчёт "- а ни на дектанти;" есть классная картинка
Насчёт "- а ни на дектанти;" есть классная картинка
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Тор Арен (Bad Citizen) 16 минут назад
ни как не реагировать или никак не реагировать???
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648
asd Тор Арен (Bad Citizen) 7 минут назад
Хороший совет. Только грамотеям он не подойдет, так как для этого нужно уметь не только соревноваться в грамотности, но что-то еще.
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44k
Albert GER 2 часа назад
"...Она ему тупо заблокировала."

Ох и трудная эта русского языка)))
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