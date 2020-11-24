Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании

У всех есть хобби. Это может быть что угодно - коллекционирование монет, марок, спорт, косплей, или отзывы о скамейках. Никогда не слышал о последнем? Тогда познакомьтесь с Сэмюэлем Уилмотом (Samuel Wilmot), 23-летним жителем Англии, который оценивает скамейки по всей стране в своем забавном стиле.
У каждого есть свои хобби, но у одного британца оно весьма необычное. 23-летний англичанин Сэмюэль Уилмот сидит на скамейках по всей Великобритании, и оставляет о них отзывы. Историк по образованию, парень находит в этом свою миссию, и просто развлекается. Вот некоторые из его отзывов:
"Скамейка удобная, с большими широкими подлокотниками. Сиденье хорошей высоты и с небольшим изгибом. Много места, а еще - табличка и прекрасный вид. Определенно 7/10," - пишет парень под своим фото на очередной скамейке.
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"Мой камуфляжный джемпер круче, чем эта скамейка. Не понимаю, почему в таких шикарных местах ставят такие невзрачные скамейки. Ни подлокотников, ни опоры для спины, ни таблички, ни бетонного основания, ни изгибов. Меня дико разозлила высота скамейки - она слишком высока для человека среднего роста. Встал на цыпочки, чтобы ослабить давление на бедра. Подъем на вершину холма стоил этого прекрасного вида, но не скамейки. 3/10, исключительно из-за места".
"Эту скамью поставили в Чиппинг Содбери чуть больше недели назад, и она просто восхитительна. Невероятная резьба из гигантского красного дерева. Рисунки на ней изображают местную каменоломню, волны на сиденье - реку Фром, а птицы, вырезанные на спинке, обитают поблизости. На скамье изображены земля, вода и воздух. Это невероятное произведение искусства. Удобное сиденье, подлокотники, высокая спинка. Жаль, что какой-то чувак закрывает красивый кусок резьбы. Точно 8/10"
"Королевский британский легион установил эту скамью как часть мемориального сада в Стейпл-Хилле и Манготсфилде в память о павших там солдатах, которые отдали свои жизни за надежду на лучший мир. За удобство - 5/10".
"Ривер-Стрит, Бристоль. К сожалению, эта скамейка пострадала от вандализма, и большая часть сиденья отсутствовала. К сожалению, только 0/10".
"Эта фреска Робинзона Крузо в Гастингсе стала целым селфи-порталом, где постоянно делают фотки. Однако, местные власти собираются убрать подобные скамейки из центра города из-за проблем с антисоциальным поведением, что кажется мне отчаянным позором. Но отступая от больной темы, скамейки здесь довольно грязные. И к тому же, не отличаются особым комфортом. Плюсы - бетонное ограждение, которое неплохо защищает от ветра, и классный вид на Ла-Манш. Ставлю 5/10".
"Традиционный стиль, узкое сиденье, тонкие и простые элементы, вид на старые здания в стиле барокко. Это скамейка в Дайрхем Парк. Как это обычно бывает с такими скамейками, они проваливаются, когда на них сидят (видно на фото). Хотя мне понравилось то, как сохранился цвет, эта скамейка не очень прочная и безопасная. 5/10".
"Стоурхед - живое произведение искусства. Так говорили еще в 1750-х, и это актуально и сейчас. Что касается этой скамьи, то она была прочной, спинка имела значительный выступающий изгиб, сиденье мягко наклонялось и хорошо амортизировало ягодицы. Я оценил громоздкий дизайн и тонкие отверстия. Место, где можно сидеть бесконечно. 6/10".
"Люблю расслабиться, поэтому, естественно, на скамейку со спинкой под наклоном я всегда буду смотреть с любовью. Подлокотники толстые, а сиденье почти идеально. Недостаток этой скамейки связан с неглубоким сиденьем - вам нужно закрепить ноги, чтобы держать себя в вертикальном положении. Рядом есть милое кафе. Ставлю 5/10".
"Одна из самых жестких скамеек, на которых мне приходилось сидеть, находится в Лидсе. Не так давно, когда сюда начали активно привлекать людей, она стала местом отдыха для молодежи. Сначала мне понравился дизайн и необычная каменная конструкция в основании. Дерево гладкое и твердое, но было бы неплохо покрыть лаком. Само сиденье твердое, а спинка расположена далеко, поэтому это не идеальное место для долгих посиделок. В данном случае - 3/10".
"Эта скамейка стоит в деревне в Глостершире, которая появилась в 1937 году. Неизвестно, сколько лет скамье, но определенно показывает признаки своего возраста: она почти заросла растениями, а древесина сырая. Ей бы определенно не помешало немного ремонта. Посидеть на ней рано утром, при высокой влажности, будет не самым приятным занятием. Ставлю 6/10".
"Сегодня утром я съездил в садовый центр Олмондсбери погулять, и наткнулся на эту маленькую скамейку. Сиденье было достаточно глубоким, но спинка оставляла желать лучшего - скорее она была сделана в декоративных целях, чем для удобства. Но мне очень понравился вид на готовые сараи для дома - сразу захотелось такой же. А вообще, 4/10".
"Я никогда не сталкивался с 4 скамейками, стоящими так плотно друг к другу. Не думайте, что она маленькая - на самом деле она среднего размера, просто я шире, чем большинство людей. Места хватит для 3 человек - более стройных, чем я. Удобное сиденье с небольшим изгибом и комфортной спинкой. Скамейка была посвящена японке, которая любила деревню Чармут. 6/10".
"Скамейка с пластиковым покрытием - защита от вандалов. Тем не менее, я предпочитаю твердое деревянное сиденье. Мне нравится цвет, похожий на настоящее дерево, но это всего лишь имитация. Для меня в этой скамейке слишком много прямых линий и углов - я поклонник изгибов. Плюсы: прочное основание, приличная высота спинки и мемориальная табличка. Минусы: нет подлокотников, нет изгибов. 5/10".
"Вид был настолько прекрасен, что я почти забыл о дрянной скамейке. Понимаю, на холме сложно поставить достойную скамейку, но это выполнимо. Скамейка была прогнившей, покрытой лишайником, без спинки. На ней можно здорово собраться с духом перед преодолением ступеней наверх, но комфорт оставляет желать лучшего. 3/10".
"На скамье не было никакой таблички, но на дереве было вырезано множество надписей и имен. Для места, откуда открывается такой захватывающий вид на ущелье Эйвон, можно только предположить, что неудобная скамейка стоит для того, чтобы отбить охоту у людей слишком долго сидеть и загораживать вид другим. 3/10 - и то, только за место".
"Холмами Бристоля здесь наслаждаются с 1861 года. Это место, чтобы дышать, наслаждаться и ценить красоту вокруг. На скамейке была милая мемориальная табличка: “Мы сидим с тобой, чтобы исцелить нашу боль”. Это была хорошая скамейка, правда, сиденье было немного неровным, а подлокотники - не в моем вкусе. Но спинка удобная, в хорошем состоянии. В целом, неплохо - 5/10".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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