Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании

"Одна из самых жестких скамеек, на которых мне приходилось сидеть, находится в Лидсе. Не так давно, когда сюда начали активно привлекать людей, она стала местом отдыха для молодежи. Сначала мне понравился дизайн и необычная каменная конструкция в основании. Дерево гладкое и твердое, но было бы неплохо покрыть лаком. Само сиденье твердое, а спинка расположена далеко, поэтому это не идеальное место для долгих посиделок. В данном случае - 3/10".