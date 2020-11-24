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Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании

Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании (18 фото)

Автор:
24 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: великобритания   истории   история   люди   отзывы   странные люди   фото   хобби   
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18
У всех есть хобби. Это может быть что угодно - коллекционирование монет, марок, спорт, косплей, или отзывы о скамейках. Никогда не слышал о последнем? Тогда познакомьтесь с Сэмюэлем Уилмотом (Samuel Wilmot), 23-летним жителем Англии, который оценивает скамейки по всей стране в своем забавном стиле.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   истории   история   люди   отзывы   странные люди   фото   хобби   
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4  комментария
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33k
AGM Час назад
Ходить ему надо больше а не на скамейках рассиживаться. Во зелёная аж прогнулась под ним.
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456
LinkLine Минуту назад
я думаю скамейка этой серии ему бы понравилось
я думаю скамейка этой серии ему бы понравилось
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3k
DNK Час назад
Полезным делом чувак занят.
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