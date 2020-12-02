Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности

Молодая британка Керри Барнс прокатилась на велосипеде по Лондону, чтобы собрать средства для благотворительной организации в области психического здоровья. Чтобы привлечь внимание, девушка каталась на велосипеде почти в чем мать родила. На самом деле, за этим поступком кроется личная история девушки..
Британка Керри Барнс проехала около 16 километров по всему Лондону на велосипеде почти в чем мать родила. Хотя многие наверняка посчитали ее сумасшедшей, девушка сделала это ради благотворительности. Она потеряла двоюродного брата из-за самоубийства, и узнав шокирующую статистику о психическом здоровье, решила предпринять действия.
Девушка долго думала, как можно организовать сбор средств, и однажды ее соседка в шутку предложила ей прокатиться на велосипеде голышом - а Керри решила, что это отличная идея. Ее целью стало собрать сумму для благотворительной организации MIND, занимающейся вопросами психического здоровья.
"Я хотела пролить свет на повышение осведомленности о предотвращении самоубийств, и собрать немного денег для организации MIND. С момента начала второго карантина, им начало поступать в разы больше звонков," - рассказывает девушка.
Благодаря своей идее и сайту девушке удалось собрать приличную сумму - около 7 тысяч фунтов (714 тысяч рублей). Друзья и семья девушки сначала посчитали ее план слегка сумасшедшим , но Керри сама не ожидала, как отреагирует на ее идею публика. "Я выложила эти фото в социальных сетях, и реакция была в подавляющем большинстве позитивной и поддерживающей," - добавила Керри.
Поездка оставила у Керри только позитивные впечатления: "Это было очень весело. Реакция со стороны окружающих тоже говорила сама за себя. На Трафальгарской площади люди опускали стекла машин и подбадривали меня, а роллеры из Гайд-парка немного проехались со мной," - говорит девушка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вообще, конечно весьма иронично.
Голая девушка зимой на велосипеде, отстаивает психическое здоровье
-Шалава?
-Шалава!
Ну там ,разместила объяву : мол ребятушки, ежели соберём 10т евро то я с голой сракой покатаюсь на велике по столице? Или когда её поймали она такая - так не потехи ради а благотворительности для?!
Или там прям целая команда работала, освещала событие?
Нипанятна
По моему, это просто повод раздеться и хайпануть. Надеюсь, штраф за неприличное поведение ей влупили....
дурость через нижнее технологическое отверстие выходит... и входит ...