Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности

Благодаря своей идее и сайту девушке удалось собрать приличную сумму - около 7 тысяч фунтов (714 тысяч рублей). Друзья и семья девушки сначала посчитали ее план слегка сумасшедшим , но Керри сама не ожидала, как отреагирует на ее идею публика. "Я выложила эти фото в социальных сетях, и реакция была в подавляющем большинстве позитивной и поддерживающей," - добавила Керри.