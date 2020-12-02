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Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности

Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности (6 фото)

Автор:
02 декабря 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: девушка   истории   история   люди   протесты   странные люди   фото   фрики   
2695
6
Молодая британка Керри Барнс прокатилась на велосипеде по Лондону, чтобы собрать средства для благотворительной организации в области психического здоровья. Чтобы привлечь внимание, девушка каталась на велосипеде почти в чем мать родила. На самом деле, за этим поступком кроется личная история девушки..

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: девушка   истории   история   люди   протесты   странные люди   фото   фрики   
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18  комментариев
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Голышом, это когда абсолютно ничего нет, а она в трусах.
А вообще, конечно весьма иронично.
Голая девушка зимой на велосипеде, отстаивает психическое здоровье
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1k
Сергей Полминуты назад
Для убедительности, надо было без седла...
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105
Lexx Ako 6 минут назад
Ну етить вашу мать нехай! Я же ем!
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24k
DeadMan 8 минут назад
в любой непонятной ситуации раздевайся!
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546
Дмитрий Грачёв 16 минут назад
Ну, похоже лифчик ей и так не нужен. Показывать нечего.
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6k
Sterling Malory Archer 18 минут назад
"за этим поступком кроется личная история девушки.."
-Шалава?
-Шалава!
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8k
владимир Час назад
А как организовывалось сие действо?
Ну там ,разместила объяву : мол ребятушки, ежели соберём 10т евро то я с голой сракой покатаюсь на велике по столице? Или когда её поймали она такая - так не потехи ради а благотворительности для?!
Или там прям целая команда работала, освещала событие?
Нипанятна
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8k
Vlad Час назад
когда больше нечем взять - надо раздеваться и желательно полностью.
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7k
Александр Час назад
Интересно, как занятие эксгибиционизмом можно трансформировать в деньги?
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52
Евгений Демидов 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта!
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212
Valeri Nikolkin Евгений Демидов Час назад
там нечего раскрывать...
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13k
homerchik 2 часа назад
Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности
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911
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну и сколько она собрала?

По моему, это просто повод раздеться и хайпануть. Надеюсь, штраф за неприличное поведение ей влупили....
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184
Владимир 2 часа назад
Почему мужики не оголяются ради благотворительности? Может дело в IQ?
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911
☣️Месть печенегов☣️ Владимир 2 часа назад
Просто у них IQ висит. Не естетично енто
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30k
Опаньки 2 часа назад
под контролем британских ученых, надеюсь?
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659
SuB Опаньки Час назад
Не, под контролем благотворительной организации в области психического здоровья.....Но не помогло, всё равно е@анутая оказалась.
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30k
Опаньки SuB Час назад
потому что все надо было снять с себя, в тряпках не работает
дурость через нижнее технологическое отверстие выходит... и входит ...
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