6 интересных фактов обо всём на свете

Как одна ирландка прожила две жизни, почему ураганам дают женские имена, как в 1960-е предлагали реформировать русский для двоечников, как в США боролись с наркотиками, и где хранились беды, которые выпустила Пандора.
Ураганные имена
Синоптики на днях предупредили, что на Москву и Московскую область надвигает циклон "Таня", который испортит москвичам выходные. Любопытно, что к циклонам, которые называют женскими именами, по статистике люди относятся менее серьёзно. Но упрямая статистика показывает, что тропические циклоны "Катрина", "Ирма", "Вилма" приносят больше жертв, нежели "Иван", "Густав" и "Билл". А почему вообще ураганы/циклоны стали называть женскими именами?
Когда-то ураганы называли в честь местности, на которой он разбушевался, или так же, как давали имена младенцам, то есть в честь святого. В начале XX века австралийский метеоролог называл ураганы в честь членов парламента, которые голосовали против финансирования его исследований. В 1940-х женские имена ураганам стали давать американские метеорологи. Они называли их в честь своих жён и тёщ. Кому-то, вероятно, было приятно, что их ураганные тёзки таскают коров над канзасским равнинам и сносят крыши домов, а кто-то разглядел в этом толстый намёк на свой буйный нрав. В 1955 году система именования ураганов женскими именами была утверждена официально. В 1979 году в список добавили мужские имена. Если случается рекордно мощный ураган, принёсший рекордные разрушения, то его имя больше не используется. То есть "Катрин" больше не будет.
Японцы свои тайфуны называют в честь животных, растений и даже продуктов питания.
Когда-то ураганы называли в честь местности, на которой он разбушевался, или так же, как давали имена младенцам, то есть в честь святого. В начале XX века австралийский метеоролог называл ураганы в честь членов парламента, которые голосовали против финансирования его исследований. В 1940-х женские имена ураганам стали давать американские метеорологи. Они называли их в честь своих жён и тёщ. Кому-то, вероятно, было приятно, что их ураганные тёзки таскают коров над канзасским равнинам и сносят крыши домов, а кто-то разглядел в этом толстый намёк на свой буйный нрав. В 1955 году система именования ураганов женскими именами была утверждена официально. В 1979 году в список добавили мужские имена. Если случается рекордно мощный ураган, принёсший рекордные разрушения, то его имя больше не используется. То есть "Катрин" больше не будет.
Японцы свои тайфуны называют в честь животных, растений и даже продуктов питания.
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Анашэм письме
"Вазможноли рускае фанетическае письмо? Это нисуразнейшый иссамых нисуразных вапросаф иба только таким ано и далжно быть. Этат выват так ачевиден што врядли стоит ево абасновывать. Лучшэе ево абаснавание наглядный пакас рускава фанетическава письма што я и придлагаю", - это отрывок из статьи "Анашэм письме" советского филолога В.П. Семенихина. Статья была напечатана в журнале "Русский язык в школе" в 1964 году, 8 лет спустя после утверждения Академией наук СССР общеобязательного свода основных правил русского правописания "Правила русской орфографии и пунктуации". Однако сторонники фонетического принципа (то есть как слышу, так и пишу) продолжали настаивать на своём. Особенно активны были радикалы-фонетики в начале 1960-х. Но их слабость оказалось в том, что они сами не договорились, как правильно произносить слова. Второе рождение "фанетическае письмо" получило в интернете, а именно в "йазыге падонкафф".
Это не пропаганда. Наркотики - зло
В 1937 году Гарри Энслингер, глава Бюро по борьбе с наркотиками, объявил войну против марихуаны. Ему срочно требовалось громкое дело для обоснования существования своего ведомства. Энслингер имел свои представления о вреде каннабиса, но ему требовалось авторитетное мнение учёных, чтобы в сенате его проект поддержали. Вот некоторые утверждения Энслингера, которые он озвучил в сенате: "Марихуана заставляет цветных думать, что они ничем не хуже белых. В США 100 000 курильщиков "травки", в основном это негры, мексиканцы, филиппинцы и эстрадные артисты. Их сатанинская музыка, джаз и свинг - всё это результат курения марихуаны. Из-за марихуаны белые женщины начинают желать близости с неграми". Энслингер также приплёл жуткий случай 1933 года, когда Виктор Ликата вырезал всю свою семью. У Ликаты была диагностирована шизофрения, его несколько раз пытались изолировать от общества, но родители настояли на том, что он не опасен и забрали его домой под свою ответственность. Но для Энслингера было важно, что Ликата полгода курил марихуану, а значит она и толкнула его на нечеловеческое преступление так же, как толкает белых девиц в руки чёрных артистов эстрады.
29 учёных, к которым обращался Энслингер за поддержкой, сказали ему, что научные исследования никак не подтверждают его выводы, 30-й учёный выступил в сенате и поддержал Энслингера. Сенаторы проголосовали за запрет марихуаны.
29 учёных, к которым обращался Энслингер за поддержкой, сказали ему, что научные исследования никак не подтверждают его выводы, 30-й учёный выступил в сенате и поддержал Энслингера. Сенаторы проголосовали за запрет марихуаны.
Бочка Пандоры
Вам, наверняка, известен миф про то, как любопытная Пандора открыла ящик, откуда вылетели болезни, смерть, беды и несчастья. К тому моменту, когда Пандора опомнилась и закрыла ящик, всё плохое уже разлетелось по миру, а на дне осталась только надежда. Так руками Пандоры Зевс наказал людей, недавно получивших от Прометея огонь. На картинах Пандору всегда изображают со шкатулкой в руках или с ларчиком, на крайний случай открывающей сундук. На самом деле Пандоре поручили ни при каких обстоятельствах не открывать пифос. Пифос - это античный холодильник, большой глиняный сосуд для хранения продуктов, зарываемый в землю. Бочка, в которой жил Диоген, тоже была не бочкой, а пифосом. Так что пифосы могли быть настолько большими, что способны были вместить одного древнегреческого философа с фонарём для поиска людей среди бела дня. Только пифос Пандоры был не глиняным, Гефест выковал его из неразрушимого металла.
В XVI веке Эразм Роттердамский переводил изложенный поэтом Гесиодом миф с древнегреческого на латынь и вместо "пифос" написал "пиксис", что переводится как "ящик". С тех пор Пандора открывает коробку, а не громадный сосуд для продуктов.
В XVI веке Эразм Роттердамский переводил изложенный поэтом Гесиодом миф с древнегреческого на латынь и вместо "пифос" написал "пиксис", что переводится как "ящик". С тех пор Пандора открывает коробку, а не громадный сосуд для продуктов.
Ночь живых мертвецов по-ирландски
На кладбище города Лерган в Северной Ирландии есть могила с надписью в духе названий фильмов бондианы. На могильно камне написано "Жила один раз, умерла дважды". Похоронена под тем камнем Марджори МакКолл. В 1695 году Марджори заболела и умерла. Ничего примечательного в обстоятельствах её кончины и похорон не было. Разве что супруг не смог снять с её распухшего пальца ценное кольцо, фамильную драгоценность. Странности начались после захоронения.
В первый же вечер на новом месте покой МакКолл потревожили расхитители могил. Они выкопали гроб, открыли крышку и заметили блестящее колечко. В отличие от мистера МакКола с пальцами Марджори они церемониться не стали и просто отрезали его ножичком. В этот момент покойница буквально восстала из гроба и истошно заорала. Неизвестно, что стало с грабителями, но можно предположить, что они приняли решение сменить профессию.
Оказалось, что МакКолл похоронили заживо. В XVII веке такое иногда случалось. Марджори выбралась из могилы и отправилась домой. Услышав стук в дверь, мистер МакКолл по легенде сказал своим детям: "Если бы я сегодня не похоронил вашу мать, я бы сказал, что это её стук". Он открыл дверь и увидел на пороге свою почившую жену, измазанную в земле, с окровавленной рукой, перекошенным от ужаса лицом и почему-то живую. Мистер МакКолл упал в обморок то ли от ужаса, то ли от радости (по другой версии, он умер от страха и его похоронили в непригодившемся жене гробу). Эта история закончилась хорошо. Марджори прожила долгую жизнь и даже успела родить от своего поседевшего в одну ночь мужа сына.
В первый же вечер на новом месте покой МакКолл потревожили расхитители могил. Они выкопали гроб, открыли крышку и заметили блестящее колечко. В отличие от мистера МакКола с пальцами Марджори они церемониться не стали и просто отрезали его ножичком. В этот момент покойница буквально восстала из гроба и истошно заорала. Неизвестно, что стало с грабителями, но можно предположить, что они приняли решение сменить профессию.
Оказалось, что МакКолл похоронили заживо. В XVII веке такое иногда случалось. Марджори выбралась из могилы и отправилась домой. Услышав стук в дверь, мистер МакКолл по легенде сказал своим детям: "Если бы я сегодня не похоронил вашу мать, я бы сказал, что это её стук". Он открыл дверь и увидел на пороге свою почившую жену, измазанную в земле, с окровавленной рукой, перекошенным от ужаса лицом и почему-то живую. Мистер МакКолл упал в обморок то ли от ужаса, то ли от радости (по другой версии, он умер от страха и его похоронили в непригодившемся жене гробу). Эта история закончилась хорошо. Марджори прожила долгую жизнь и даже успела родить от своего поседевшего в одну ночь мужа сына.
Мода на ананасы
"Нет на свете фрукта благороднее", "Вкус его подобен поцелую возлюбленной", "На него можно смотреть вечно", - так писали об ананасе в XVI веке. Колумб из второй своей поездки в Америку привёз один ананас. Он, конечно, прихватил не один ананас, но до Испании в товарном виде доплыл лишь один. Экзотический фрукт привёл короля Фердинанда II в неописуемый восторг. Он официально провозгласил сладкую диковинку вкуснейшим и самым модным фруктом в Европе. Этот необычный для рта и глаза европейцев фрукт прозвали королём фруктов не только за уникальный вкус, но и за внешний вид. Про него говорили, что сам Бог короновал ананас, потому что листья на верхушке образуют подобие короны.
Вся европейская знать несколько столетий после открытия Нового Света с ума сходила по ананасам. Ананасы были настолько дорогими, что не каждый богач мог себе его позволить. Как сейчас сдают в аренду для фотосессий салоны суперджетов и коробки от айфонов, когда-то давали в аренду ананасы. Ананасы арендовали на случай пышного торжества. Фрукт выставляли на самое видное место в доме, иногда выставляя рядом с ним охрану. Некоторые богачи прогуливались с ананасом (опять-таки под охраной), чтобы показать простым людям свой статус. Ну а получить ананас для еды, а не для экспозиции, могли только короли, королевы, принцы и принцессы. Правящий в конце XVII века английский король Карл II очень любил ананасы и повелел вырастить ананасы на территории Англии. По случаю первого английского ананаса была создана картина, на которой королевский садовник вручает Карлу ананас. Эта картина такой же обман, как фотография малолетнего блогера развалившегося в салоне якобы своего самолёта. Ананас в Англии не смогли вырастить, а картину Карл повелел создать, чтобы подразнить других монархов.
Знать потеряла интерес к ананасам, как только ананасы стали доступны простым людям. Если вы посмотрите на мужской кубок Уимблдонского турнира, то вы увидите на нём ананасик. Это отголосок тех времён, когда получить ананас в подарок считалось высокой честью.
Вся европейская знать несколько столетий после открытия Нового Света с ума сходила по ананасам. Ананасы были настолько дорогими, что не каждый богач мог себе его позволить. Как сейчас сдают в аренду для фотосессий салоны суперджетов и коробки от айфонов, когда-то давали в аренду ананасы. Ананасы арендовали на случай пышного торжества. Фрукт выставляли на самое видное место в доме, иногда выставляя рядом с ним охрану. Некоторые богачи прогуливались с ананасом (опять-таки под охраной), чтобы показать простым людям свой статус. Ну а получить ананас для еды, а не для экспозиции, могли только короли, королевы, принцы и принцессы. Правящий в конце XVII века английский король Карл II очень любил ананасы и повелел вырастить ананасы на территории Англии. По случаю первого английского ананаса была создана картина, на которой королевский садовник вручает Карлу ананас. Эта картина такой же обман, как фотография малолетнего блогера развалившегося в салоне якобы своего самолёта. Ананас в Англии не смогли вырастить, а картину Карл повелел создать, чтобы подразнить других монархов.
Знать потеряла интерес к ананасам, как только ананасы стали доступны простым людям. Если вы посмотрите на мужской кубок Уимблдонского турнира, то вы увидите на нём ананасик. Это отголосок тех времён, когда получить ананас в подарок считалось высокой честью.
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