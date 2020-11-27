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6 интересных фактов обо всём на свете

6 интересных фактов обо всём на свете (7 фото)

Автор:
27 ноября 2020 17:45
Сообщество : Факты
Метки: ананас   истории   история   уимблдон   ураган   факты   
2494
7
Как одна ирландка прожила две жизни, почему ураганам дают женские имена, как в 1960-е предлагали реформировать русский для двоечников, как в США боролись с наркотиками, и где хранились беды, которые выпустила Пандора.
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Метки: ананас   истории   история   уимблдон   ураган   факты   
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