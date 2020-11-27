6 интересных фактов обо всём на свете

"Нет на свете фрукта благороднее", "Вкус его подобен поцелую возлюбленной", "На него можно смотреть вечно", - так писали об ананасе в XVI веке. Колумб из второй своей поездки в Америку привёз один ананас. Он, конечно, прихватил не один ананас, но до Испании в товарном виде доплыл лишь один. Экзотический фрукт привёл короля Фердинанда II в неописуемый восторг. Он официально провозгласил сладкую диковинку вкуснейшим и самым модным фруктом в Европе. Этот необычный для рта и глаза европейцев фрукт прозвали королём фруктов не только за уникальный вкус, но и за внешний вид. Про него говорили, что сам Бог короновал ананас, потому что листья на верхушке образуют подобие короны.



Вся европейская знать несколько столетий после открытия Нового Света с ума сходила по ананасам. Ананасы были настолько дорогими, что не каждый богач мог себе его позволить. Как сейчас сдают в аренду для фотосессий салоны суперджетов и коробки от айфонов, когда-то давали в аренду ананасы. Ананасы арендовали на случай пышного торжества. Фрукт выставляли на самое видное место в доме, иногда выставляя рядом с ним охрану. Некоторые богачи прогуливались с ананасом (опять-таки под охраной), чтобы показать простым людям свой статус. Ну а получить ананас для еды, а не для экспозиции, могли только короли, королевы, принцы и принцессы. Правящий в конце XVII века английский король Карл II очень любил ананасы и повелел вырастить ананасы на территории Англии. По случаю первого английского ананаса была создана картина, на которой королевский садовник вручает Карлу ананас. Эта картина такой же обман, как фотография малолетнего блогера развалившегося в салоне якобы своего самолёта. Ананас в Англии не смогли вырастить, а картину Карл повелел создать, чтобы подразнить других монархов.

Знать потеряла интерес к ананасам, как только ананасы стали доступны простым людям. Если вы посмотрите на мужской кубок Уимблдонского турнира, то вы увидите на нём ананасик. Это отголосок тех времён, когда получить ананас в подарок считалось высокой честью.