Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане

Тогда Куно приехал с военными и кинологом в одну из горячих точек Афганистана. Во время одной из миссий пес с военным попали под пулеметный обстрел боевиков "Аль-Каиды". Несмотря на прицельный огонь, им удалось добраться до базы и помочь солдатам преодолеть минное поле. Однако, неожиданно по ним открыл огонь один из повстанцев, оказавшийся рядом.