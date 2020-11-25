Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане

Служебного пса, четырехлетнюю бельгийскую овчарку по кличке Куно (Kuno), наградили особой медалью. Куно получил медаль британской благотворительной организации PDSA за спасение солдат в Афганистане. Пес лишился задних лап, спасая солдат от повстанцев террористической организации "Аль-Каида". Настоящий герой.
Куно (Kuno) - четырехлетняя бельгийская овчарка, служебный пес, который получил медаль британской благотворительной организации за спасение солдат в Афганистане. Пса наградили за храбрость, проявленную в ходе спасательной операции в 2019 году.
Тогда Куно приехал с военными и кинологом в одну из горячих точек Афганистана. Во время одной из миссий пес с военным попали под пулеметный обстрел боевиков "Аль-Каиды". Несмотря на прицельный огонь, им удалось добраться до базы и помочь солдатам преодолеть минное поле. Однако, неожиданно по ним открыл огонь один из повстанцев, оказавшийся рядом.
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Куратор дал Куно команду нейтрализовать стрелка - он ее выполнил, но к сожалению, во время этого получил несколько пуль в задние лапы. После этого, медики и куратор оказали ему первую помощь, но лапы было уже не спасти - их пришлось ампутировать.
Сейчас Куно находится в отставке, и живет в Великобритании. Он стал первой в стране служебной собакой, специально для которой изготовили протезы конечностей. Организация PDSA наградила его медалью Креста Виктории за храбрость, которую вручают служебным животным.
"Куно - настоящий герой. Его действия в тот день изменили ход важной миссии, и при этом он спас множество жизней. Несмотря на серьезные травмы, он выполнил свой долг," - говорит руководство организации PDSA.
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