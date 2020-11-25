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Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане

Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане (6 фото)

Автор:
25 ноября 2020 21:39
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   история   служебные животные   собака   собаки   фото   
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Служебного пса, четырехлетнюю бельгийскую овчарку по кличке Куно (Kuno), наградили особой медалью. Куно получил медаль британской благотворительной организации PDSA за спасение солдат в Афганистане. Пес лишился задних лап, спасая солдат от повстанцев террористической организации "Аль-Каида". Настоящий герой.
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Метки: домашние животные   животные   истории   история   служебные животные   собака   собаки   фото   
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7  комментариев
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Грета Тунберг Час назад
красивый герой, подскажите что за порода?
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schmubu Грета Тунберг Час назад
\ Куно (Kuno) - четырехлетняя бельгийская овчарка...
тормозим?
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kaboza Полчаса назад
Красавчег) здоровья Собакену))))
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Fatima Habiba 37 минут назад
Кибер-пёс!
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Frank Borman 58 минут назад
Очень жалко, что афганские борцы за свободу не перестреляли всех бритоп@доров в Афганистане. Собачка пострадала ни за что.
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