Японцы ставят торговые автоматы от безысходности

Знаете, сколько места занимает торговый прилавок, продавец за ним и склад. А сколько стоит аренда даже пары квадратных метров в Токио? Ни один мелкий магазинчик просто не может сам себя окупить.

Получается, что магазин со сладостями в центре поставить нельзя, иначе шоколадка будет стоить, как целый килограмм. А до супермаркета идти четыре квартала… Тупик какой-то.