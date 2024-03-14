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Японцы ставят торговые автоматы от безысходности

Японцы ставят торговые автоматы от безысходности

Автор:
14 марта 2024 08:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   люди   от безысходности   торговые автоматы   факты   фото   японец   яяпония   
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В Японии больше всего торговых автоматов на душу населения. В них продается то, что нам даже в голову прийти не может. Но это не потому что японцы автоматоманы. Причина совсем в другом.

Все говорят, что Токио – суперсовременный мегаполис, и автоматы – это такая часть урбанистического пейзажа. Тем более в стране они самые современные, но что же вынудило Японию разрабатывать сотни видов торговых автоматов?

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Знаете, сколько места занимает торговый прилавок, продавец за ним и склад. А сколько стоит аренда даже пары квадратных метров в Токио? Ни один мелкий магазинчик просто не может сам себя окупить.

Получается, что магазин со сладостями в центре поставить нельзя, иначе шоколадка будет стоить, как целый килограмм. А до супермаркета идти четыре квартала… Тупик какой-то.

Если не поставить торговый автомат шириной в 30 сантиметров. Даже в дорогом Токио это обойдется в копейки, тем более изначально правительство частично субсидировало распространение автоматов.

Это ужасы, которые рисуют нам в антиутопиях, что нас заменят на рабочих местах роботы. Автоматы уже заменили несколько тысяч продавцов. Работы лишились в первую очередь люди без образования, которым и так приходится бороться за существование в большом городе.

Интересно, что распространение автоматов вытеснило многих бедняков из городов на окраины.

Но снова, японцы и рады бы поставить магазины, но аренду не окупит никакая мелочевка, которую можно продавать в автомате.

Потому автоматы – следствие безысходности географического и экономического положения в Японии. Впрочем, там формируются традиции почти всех стран. Вот у нас мороженое зимой на морозе едят дети. Потому что когда еще, если зима восемь месяцев?

В Японии низкий процент преступлений, потому автоматы крайне редко громят или обкрадывают. В любой другой стране оттуда таскали бы шоколадки, где-то больше, где-то меньше. Есть подозрение, что в Мексике просто однажды ночью унесли бы весь автомат и поставили у себя дома.

Что делать, если у вас накопилось много мелочи? У нас раньше от этого мучились водители маршруток и стояли в очереди на размен в банке. А в Японии, если у тебя накопились монетки, ты просто покупаешь себе что угодно – от шоколадки, колы до трусов в автомате. Очень удобно, никакой бюрократии.

А дети просто обожают такой вариант похода в магазин. Тем более в этом варианте не надо общаться с продавцом, а японские магазины – это то еще испытание культурного кода. В некоторых продавцы кланяются при входе и выходе, мало приятного от посещения такого «аттракциона» и для самих японцев, не говоря уже об иностранцах.

А вы покупаете что-то в торговых автоматах?

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Метки: в мире   люди   от безысходности   торговые автоматы   факты   фото   японец   яяпония   
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8  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
У нас всегда цены какие-то заоблачные в этих автоматах.
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24k
sanchesS80 16 минут назад
Я думаю это тупо экономия на зарплате продавца. Минимальные зарплаты в Японии высокие. Автомат дешевле.

ПыСы: примерно поэтому же всё чаще кассы самообслуживания в магазинах ставят.
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992
AlexWoyz Полчаса назад
мелких лавочников не стало, но кто-то же обслуживает эти автоматы?
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1k
basil pupkin 49 минут назад
Ну, если шоколадка будет стоить как целый килограмм, то точно куплю :))
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2k
Alexander Gorn 50 минут назад
В СССР покупал. Газировку с сиропом по 3 копейки! Без сиропа, за 1 копейку, не покупал - не нравилась. А теперь уж и не припомню, когда я торговый автомат в последний раз видел. У нас в Подподподподмосковье земля дешевая, труд - тем более, так что обычных магазинов хватает в шаговой доступности.
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9k
vasilykopkov 51 минуту назад
У нас в институте была автоматизированная столовая ещё в 1986-м году, в автоматах продавались бутерброды, омлет, салаты и прочие холодные закуски.
Но последний раз покупал что-то в автомате лет пятнадцать назад.
Там в основном вредная еда - чипсы, сладости, сладкая газировка и т.п.
А вот кофейными автоматами пользуюсь иногда - в ТЦ, аэропортах, на автозаправках.
В принципе ничего страшного в автоматах нет, ну и во всех странах свои проблемы.
В наших городах пока находятся места для магазинов, а в будущем - посмотрим...
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9k
Ysik Час назад
В Японии, в командировке, в офисе одной из компаний с которой мы сотрудничали стояли автоматы, которые готовили полноценный горячий рамен. И в обеденный перерыв к нему была очередь. Рядом был автомат с салатами и сэндвичами. руководитель объяснил, что это позволяет не выходить из офиса в обеденный перерыв и есть без отрыва от производства.
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17k
Alex Час назад
Нет, не покупаю.
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