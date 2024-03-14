Японцы ставят торговые автоматы от безысходности

В Японии больше всего торговых автоматов на душу населения. В них продается то, что нам даже в голову прийти не может. Но это не потому что японцы автоматоманы. Причина совсем в другом.
Все говорят, что Токио – суперсовременный мегаполис, и автоматы – это такая часть урбанистического пейзажа. Тем более в стране они самые современные, но что же вынудило Японию разрабатывать сотни видов торговых автоматов?
Места нет, нет места!
Знаете, сколько места занимает торговый прилавок, продавец за ним и склад. А сколько стоит аренда даже пары квадратных метров в Токио? Ни один мелкий магазинчик просто не может сам себя окупить.
Получается, что магазин со сладостями в центре поставить нельзя, иначе шоколадка будет стоить, как целый килограмм. А до супермаркета идти четыре квартала… Тупик какой-то.
Если не поставить торговый автомат шириной в 30 сантиметров. Даже в дорогом Токио это обойдется в копейки, тем более изначально правительство частично субсидировало распространение автоматов.
Нас всех заменят роботы, японцев – уже заменили
Это ужасы, которые рисуют нам в антиутопиях, что нас заменят на рабочих местах роботы. Автоматы уже заменили несколько тысяч продавцов. Работы лишились в первую очередь люди без образования, которым и так приходится бороться за существование в большом городе.
Интересно, что распространение автоматов вытеснило многих бедняков из городов на окраины.
Но снова, японцы и рады бы поставить магазины, но аренду не окупит никакая мелочевка, которую можно продавать в автомате.
Потому автоматы – следствие безысходности географического и экономического положения в Японии. Впрочем, там формируются традиции почти всех стран. Вот у нас мороженое зимой на морозе едят дети. Потому что когда еще, если зима восемь месяцев?
В Японии низкий процент преступлений, потому автоматы крайне редко громят или обкрадывают. В любой другой стране оттуда таскали бы шоколадки, где-то больше, где-то меньше. Есть подозрение, что в Мексике просто однажды ночью унесли бы весь автомат и поставили у себя дома.
Не нужно идти в банк
Что делать, если у вас накопилось много мелочи? У нас раньше от этого мучились водители маршруток и стояли в очереди на размен в банке. А в Японии, если у тебя накопились монетки, ты просто покупаешь себе что угодно – от шоколадки, колы до трусов в автомате. Очень удобно, никакой бюрократии.
А дети просто обожают такой вариант похода в магазин. Тем более в этом варианте не надо общаться с продавцом, а японские магазины – это то еще испытание культурного кода. В некоторых продавцы кланяются при входе и выходе, мало приятного от посещения такого «аттракциона» и для самих японцев, не говоря уже об иностранцах.
А вы покупаете что-то в торговых автоматах?
Источник:
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ПыСы: примерно поэтому же всё чаще кассы самообслуживания в магазинах ставят.
Но последний раз покупал что-то в автомате лет пятнадцать назад.
Там в основном вредная еда - чипсы, сладости, сладкая газировка и т.п.
А вот кофейными автоматами пользуюсь иногда - в ТЦ, аэропортах, на автозаправках.
В принципе ничего страшного в автоматах нет, ну и во всех странах свои проблемы.
В наших городах пока находятся места для магазинов, а в будущем - посмотрим...