Тубу: народ, который имеет самую большую продолжительность жизни и никогда ничем не болеет

Им возразили: «Какое там к черту, ограничение. Женщины табу разводят коз, молоком которых кормят младенцев чуть ли не с рождения. Свое то у них быстро пропадает. А козье молоко считается очень высококалорийным продуктом».

Загадка на загадке

Как выяснилось позднее, у тубу, кроме выносливости, есть и другие удивительные рекорды. Оказывается, этот народ лидирует по продолжительности жизни среди других африканских народов. Да что там среди африканских. По этому показателю тубу могут заткнуть за пояс самые продвинутые европейские страны. И все это в отсутствии медицинской помощи.

Дальше больше. Представители народа тубу практически никогда ничем не болеют. Они никогда не испытывают зубной боли, так как кариес почему-то не берет их белоснежные зубы, которые они сохраняют до самой глубокой старости.

Занавеса немного приоткрылась, когда исследователи решили совершить путешествие с караваном тубу. Правда, не на верблюдах, и не пешком, а на внедорожниках. Эта техника только-только появилась в обиходе западного обывателя.

Они договорились со старейшинами племени, что будут сопровождать караван, груженный солью на продажу. Естественно, на внедорожниках, оснащенных, в том числе, кондиционерами.

«Путешествие» продолжалось около недели

Ученые ехали, не выключая кондиционер в машине. Погонщики верблюдов шли за караваном пешком. Никто из них не садился верхом на животных.

В первый день караван преодолел расстояние в 50 километров. Прежде чем отправиться в путь, ученые измеряли давление у каждого участника похода. В конце дня, когда дневной переход был закончен, они опять измеряли давление у каждого представителя табу.

У них был шок. Медицинские показания словно нашептывали им: «Это лажа, господин профессор. Этот человек с утра не слезал с дивана».

Интересная запись в дневнике бельгийского ученого, участника экспедиции:

«Утром они (погонщики) заварили в котелке чай из листьев какого-то растения. Местного, скорее всего. Выпили по небольшой кружке этого отвара и мы отправились в путь.

Ничего, кроме этого чая. До самого обеда. Я внимательно наблюдал за ними. Они не пили и ничего по пути не ели. В обед они скушали по горсти фиников, каких то кореньев, и все это запили водой. Потом, не отдыхая, продолжили путь.

"Как так, - подумал я, - ведь вот верблюды. Можно надоить питательное жирное молоко и утолить голод".

Но ничего этого не происходило. Как потом оказалось, все эти вьючные животные были самцами. Самки же с детенышами оставались в их жилищах под присмотром женщин и детей.

За ужином, перед самым сном, тубу опять съели по несколько корешков, запив их отваром из листьев неизвестных нам растений».