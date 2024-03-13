Тубу: народ, который имеет самую большую продолжительность жизни и никогда ничем не болеет

Когда-то, очень давно, и учёные уже доказали сей факт, на этой, казалось бы, безжизненной территории, был земной рай. Буквально десять тысяч лет назад здесь на многие сотни километров простиралась зелёная саванна со множеством озер и многоводных рек, дававших жизнь плодородным землям.
Считается, что эти земли были густо населены, а жители этих мест охотились, рыбачили, занимались земледелием и скотоводством. Ведь именно там, на этих территориях этой безжизненной пустыни, берет свое начало первая большая цивилизация — египетская.
Есть интересная гипотеза о причинах опустынивания этого громадного участка нашей планеты. Оказывается, что периоды влажности и сухого климата имеют цикличный характер. Ученые исследовали донные отложения побережья Западной Сахары и сделали сенсационный вывод о том, что пески приходили в океан со стороны пустыни периодически. А это значит, что через какие-то 5-7 тысяч лет Сахара снова зазеленеет и зацветет.
А пока… там живут тубу
Тубу из всех из них выбрали самое, пожалуй, неприспособленное место для проживания. Судьба закинула их в самый центр Великих африканских песков, где температура временами доходит до +55°С в тени. Вот только где ее взять то, тень эту.
Жить там, на наш взгляд, совершенно невозможно. В этом месте даже песков нет. Каменистое плато Тибести, на поверхности которого песок не задерживается. Сильный ветер сдувает его. Ну а как может раскалиться камень при такой экстремальной температуре, не мне вам рассказывать.
Место проживания тубу находится на стыке границ Чада, Нигерии и Ливии. Их далёкие предки поселились в этих краях очень давно. Наукой этот народ признан одним из древнейших народов Африки.
Кто знает, может далеким предкам тубу посчастливилось прийти на эту каменистую равнину еще в те времена, когда там зеленели леса, в чаще которых текли реки и журчали ручьи с прозрачной холодной водой.
Ничего такого сейчас и в помине нет. О тех прошедших далеких временах тубу можно только мечтать. Но они не мечтают, а просто живут в этой местности.
Живут на зависть всем и торгуют солью
Тубу занимаются добычей и продажей соли. Да, да. Ведь хлеб да соль — всему голова. Хлеб в той местности, где они проживают, конечно же не вырастишь, а вот соль добыть можно. Чем они с успехом и занимаются.
Этот ходовой товар, без которого жизнь остальных племен в Сахаре просто невозможна, тубу добывают в одной из глубоких низин раскаленной пустыни. Грузят мешки с солью на верблюдов и в путь. Дорога может занимать несколько дней, а то и недель. Караванный маршрут прокладывает покупатель товара.
И вы знаете, никаких прав у тубу на это месторождение соли нет. Но вот почему-то только они занимаются этим промыслом. Почему, спросите вы?
Да все потому, что у них нет конкурентов. Никто, кроме них, не выдерживает утомительного длительного перехода. Даже те представители племен, что живут с тубу по соседству. Казалось бы, что они также живут в пустыне, также кочуют по ней, привыкли к жаре и к скудному рациону воды и пищи. Нет. Не выдерживают.
А вот тубу проделывают это с легкостью. Их можно сравнить по выносливости с верблюдом. Они также, как и «корабль пустыни», могут неделями обходиться без воды и пищи.
Но как? Как им это удается?
Ученые долгое время не могли разгадать феномен этой выносливости.
Сначала сошлись на том, что это, мол, у них все от наследственности. Огляделись вокруг. Хм... тогда почему такой наследственности нет у других представителей племен, что веками живут с ними по соседству.
Начали искать дальше. В помощь призвали мистику. Объясняют способности тубу некими особыми функциями в их организме. То есть, в отличие от других народов, организм тубу способен очень экономно расходовать жизненные силы.
Но, опять же, напрашивается невероятный вывод — об инопланетном происхождении народа. Опять ерунда какая то, а не результаты исследований.
Выдвинули третью версию. Она заключалась в том, что ограничения в воде и пище достигаются чуть ли не тренировками с грудного возраста. То есть как те спортсмены, что с пяти лет стали на коньки.
Им возразили: «Какое там к черту, ограничение. Женщины табу разводят коз, молоком которых кормят младенцев чуть ли не с рождения. Свое то у них быстро пропадает. А козье молоко считается очень высококалорийным продуктом».
Загадка на загадке
Как выяснилось позднее, у тубу, кроме выносливости, есть и другие удивительные рекорды. Оказывается, этот народ лидирует по продолжительности жизни среди других африканских народов. Да что там среди африканских. По этому показателю тубу могут заткнуть за пояс самые продвинутые европейские страны. И все это в отсутствии медицинской помощи.
Дальше больше. Представители народа тубу практически никогда ничем не болеют. Они никогда не испытывают зубной боли, так как кариес почему-то не берет их белоснежные зубы, которые они сохраняют до самой глубокой старости.
Занавеса немного приоткрылась, когда исследователи решили совершить путешествие с караваном тубу. Правда, не на верблюдах, и не пешком, а на внедорожниках. Эта техника только-только появилась в обиходе западного обывателя.
Они договорились со старейшинами племени, что будут сопровождать караван, груженный солью на продажу. Естественно, на внедорожниках, оснащенных, в том числе, кондиционерами.
«Путешествие» продолжалось около недели
Ученые ехали, не выключая кондиционер в машине. Погонщики верблюдов шли за караваном пешком. Никто из них не садился верхом на животных.
В первый день караван преодолел расстояние в 50 километров. Прежде чем отправиться в путь, ученые измеряли давление у каждого участника похода. В конце дня, когда дневной переход был закончен, они опять измеряли давление у каждого представителя табу.
У них был шок. Медицинские показания словно нашептывали им: «Это лажа, господин профессор. Этот человек с утра не слезал с дивана».
Интересная запись в дневнике бельгийского ученого, участника экспедиции:
«Утром они (погонщики) заварили в котелке чай из листьев какого-то растения. Местного, скорее всего. Выпили по небольшой кружке этого отвара и мы отправились в путь.
Ничего, кроме этого чая. До самого обеда. Я внимательно наблюдал за ними. Они не пили и ничего по пути не ели. В обед они скушали по горсти фиников, каких то кореньев, и все это запили водой. Потом, не отдыхая, продолжили путь.
"Как так, - подумал я, - ведь вот верблюды. Можно надоить питательное жирное молоко и утолить голод".
Но ничего этого не происходило. Как потом оказалось, все эти вьючные животные были самцами. Самки же с детенышами оставались в их жилищах под присмотром женщин и детей.
За ужином, перед самым сном, тубу опять съели по несколько корешков, запив их отваром из листьев неизвестных нам растений».
Как оказалось, тубу были вегетарианцами. В их пище присутствуют только финики, злаки и уже упомянутые нами корешки.
Как? Как они, не употребляя в пищу белок, верблюжье молоко наконец, если нет другой живности поблизости, могут преодолевать такие расстояния с караваном. С верблюдом все понятно, а с ними нет. Они же люди!
Ученые, те, которые из джипов, так до конца и не смогли выяснить феномен выносливости этого народа. А может выяснили, но не захотели делиться с другими. Знаете «такая корова нужна самому».
Источник:
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