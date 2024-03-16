"Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком

В Таиланде правительство всеми силами борется с многоженством, но постоянно проигрывает. А всё потому что мужчинам в Таиланде крайне нравится иметь нескольких жен, ведь тайки очень трудолюбивы.
И это при том, что в местной традиции принято платить выкуп за невесту. Если та хорошо образована, то выкуп будет немалый.
Но если ты накопил на выкуп, считая – вытащил счастливый билет. Многоженство тут отменили только в 1937 году, и в менталитете предубеждение против многоженцев все никак не может выработаться. Соседи вас не осудят, а девушки не сочтут себя униженными.
Но – огромный плюс в отличие от восточных гаремов - у девушек нет предубеждения, что муж должен содержать всю семью. Они работают на рынках, в салонах красоты, даже в туристической зоне – танцуют для туристов полураздетыми.
Спросите у таек на пилоне в баре, практически каждая из них замужем и с детьми. По их фигуре ни за что об этом не догадаешься.
Женился – отдыхай
Жена будет работать и содержать. Нередко у тайца 2-3 жены, которых он не спешит знакомить друг с другом. Сам он не работает, а «курсирует» между женщинами, чтобы те не чувствовали себя покинутыми. А живет за счет жен. Поскольку на них ложится всего треть трат, тем не особо это и в тягость.
«Муж уже два года не работает», - это в России причина огромного стресса для женщины. Но будни для тайской жены, а раз так у многих – то и нет причин злиться и стрессовать.
Именно поэтому тайцы низко котируются как женихи в Европе или даже других странах Азии. Они всегда в расслабленном состоянии. В Таиланде даже есть поговорка, что нужно встречать с улыбкой и плохое, и хорошее, что дает тебе жизнь.
Поэтому по поводу любых проблем они по-буддистки не парятся.
А вот девушек любят
Тайских девушек наоборот туристы любят. Те очень улыбчивые, легкие на нрав. Еще бы, ведь туристы – их заработок, чего с ними ссорится.
Наивные европейские мужчины нередко берут на содержание такую тайку из бара или с пляжа. Даже не догадываются, что на выделенные деньги она может содержать неработающего мужа.
Правда, на самом деле тайки считаются очень ревнивыми среди других азиатов, скандалы по подозрению мужа в измене с левой девушкой на всю улицу тут не редки. Только вот европейский «парень» об этом никогда не узнает. Потому что он для тайки просто спонсор. Девушка не считает нужным думать, одна она у него или нет.
Так что если европейки замучили вас ревностью, а в Азии девушки все такие милые и покладистые, не закатывают сцен, я бы на вашем месте задумалась.
Своим они очень даже сцены устраивают с битьем посуды. А если вас ни капельки не ревнуют, то у вас нет шансов быть кем-то кроме кошелька на ножках.
Я простым тайским девушкам очень сочувствую. С одной стороны ленивые мужчины, часть из которых мечтает стать трансами. С другой – туристы, для которых ты отвлечение на время отпуска.
И с кем тут строить свое «долго и счастливо»? Тем более я видела, как много и тяжело они работают на продуктовых рынках, огромными мешками ворочают, как будто так и надо.
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