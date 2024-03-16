"Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком

Но если ты накопил на выкуп, считая – вытащил счастливый билет. Многоженство тут отменили только в 1937 году, и в менталитете предубеждение против многоженцев все никак не может выработаться. Соседи вас не осудят, а девушки не сочтут себя униженными.

Но – огромный плюс в отличие от восточных гаремов - у девушек нет предубеждения, что муж должен содержать всю семью. Они работают на рынках, в салонах красоты, даже в туристической зоне – танцуют для туристов полураздетыми.