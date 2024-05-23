В Китае поставили торговые автоматы с котами

Не зоомагазины! А просто ящики с сидящими там «пленными» котами за прозрачными дверками. Такие уличные автоматы по продаже котов без всякого присмотра за живым существом со стороны человека. Вы можете подойти и оплатить понравившегося кота.
Потому что вам нужен кот. Или потому что вы хотите его спасти, потому что смотреть на такое сердце разрывается.
Предполагается, что поселить в такие капсулы можно маленьких собак, крыс, хомяков, породистых кошек. Все по своей сходной цене.
Единомоментно такие автоматы появились сразу в нескольких крупных городах Китая, что вызвало очень бурные обсуждения в СМИ.
Япония, ну ты чего?
В Японии вот недавно поставили автоматы по торговле китовьим мясом, чтобы популяризировать этот вид продукта. Японцы же обожают автоматы, потому и китовье мясо полюбят.
А вот торговать живыми котами через автомат не додумались. В этом отличие к животным у японцев и китайцев, Китай всегда была цинично-прагматичен.
Помните лет десять назад скандал с живыми черепашками, которые запаивали в брелок? Они медленно умирали в таком аксессуаре, который покупали преимущественно туристы.
Китай первым придумал сделать автоматы с домашними животными. Но ладно продавать конфеты, телефоны, да даже нижнее белье. Но животное!?
Китай решил попробовать такую бесконтактную торговлю.
Хорошо ли там кошкам?
Весь вопрос, как долго они там сидят и как быстро их забирают. Что-то мне подсказывает, что по 12 часов, а не пять часов, как на выставке, например.
Кошки сидят в маленьких отсеках, внутри также стоит лоток, еда и питье. Но все в такой маленькой камере, что, наверное, кошке просто худо сидеть в одной камере с собственным лотком.
Стоит признать, животные в автоматах выглядят аккуратно и довольно здоровыми. Но это из рекламных роликов, явно снятых в первый день установки. Ведь чем дольше кошки будут сидеть в одиночной камере без особого движения и возможности играть и охотиться, тем сильнее они будут болеть и получать психические нарушения.
- А те, кто придумал такие автоматы, они точно такие же, как и мы, люди? – задаются вопросом китайцы. Радует, что с момента брелочных черепашек нация стала куда более эмпатичной. Ну и потом – это котики, котиков всем жалко.
Остается вопрос, легальна ли установка такого вендинга. И если да, то кто все же дал такое разрешение?!
Как думаете, уберут их или просто клетки сделают пошире и покомфортнее?
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