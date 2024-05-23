В Китае поставили торговые автоматы с котами

Потому что вам нужен кот. Или потому что вы хотите его спасти, потому что смотреть на такое сердце разрывается.

Предполагается, что поселить в такие капсулы можно маленьких собак, крыс, хомяков, породистых кошек. Все по своей сходной цене.

Единомоментно такие автоматы появились сразу в нескольких крупных городах Китая, что вызвало очень бурные обсуждения в СМИ.