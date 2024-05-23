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В Китае поставили торговые автоматы с котами

В Китае поставили торговые автоматы с котами

Автор:
23 мая 2024 09:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Китай   азиаты   в мире   животные   котик   торговые автоматы   фото   
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Не зоомагазины! А просто ящики с сидящими там «пленными» котами за прозрачными дверками. Такие уличные автоматы по продаже котов без всякого присмотра за живым существом со стороны человека. Вы можете подойти и оплатить понравившегося кота.

Потому что вам нужен кот. Или потому что вы хотите его спасти, потому что смотреть на такое сердце разрывается.

Предполагается, что поселить в такие капсулы можно маленьких собак, крыс, хомяков, породистых кошек. Все по своей сходной цене.

Единомоментно такие автоматы появились сразу в нескольких крупных городах Китая, что вызвало очень бурные обсуждения в СМИ.

Япония, ну ты чего?

В Японии вот недавно поставили автоматы по торговле китовьим мясом, чтобы популяризировать этот вид продукта. Японцы же обожают автоматы, потому и китовье мясо полюбят.

А вот торговать живыми котами через автомат не додумались. В этом отличие к животным у японцев и китайцев, Китай всегда была цинично-прагматичен.

Помните лет десять назад скандал с живыми черепашками, которые запаивали в брелок? Они медленно умирали в таком аксессуаре, который покупали преимущественно туристы.

Китай первым придумал сделать автоматы с домашними животными. Но ладно продавать конфеты, телефоны, да даже нижнее белье. Но животное!?

Китай решил попробовать такую бесконтактную торговлю.

Хорошо ли там кошкам?

Весь вопрос, как долго они там сидят и как быстро их забирают. Что-то мне подсказывает, что по 12 часов, а не пять часов, как на выставке, например.

Кошки сидят в маленьких отсеках, внутри также стоит лоток, еда и питье. Но все в такой маленькой камере, что, наверное, кошке просто худо сидеть в одной камере с собственным лотком.

Стоит признать, животные в автоматах выглядят аккуратно и довольно здоровыми. Но это из рекламных роликов, явно снятых в первый день установки. Ведь чем дольше кошки будут сидеть в одиночной камере без особого движения и возможности играть и охотиться, тем сильнее они будут болеть и получать психические нарушения.

- А те, кто придумал такие автоматы, они точно такие же, как и мы, люди? – задаются вопросом китайцы. Радует, что с момента брелочных черепашек нация стала куда более эмпатичной. Ну и потом – это котики, котиков всем жалко.

Остается вопрос, легальна ли установка такого вендинга. И если да, то кто все же дал такое разрешение?!

Как думаете, уберут их или просто клетки сделают пошире и покомфортнее?


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Метки: Видео   Китай   азиаты   в мире   животные   котик   торговые автоматы   фото   
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1  комментарий
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Нудник Шпилкес 47 минут назад
Это каким надо быть надмозгом что бы до такого додуматься?
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