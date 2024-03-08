Смешные странности шведов, которые веселят и раздражают

Даже несколько дней попутешествовав в этой стране, ты очень быстро убеждаешься, что шведы — очень своеобразные, если не сказать странный люди.
Таких, как они, еще нужно поискать на белом свете, хотя есть и другие нации, довольно близкие к ним по своеобразности.
Иногда даже, кажется, что многие шведы — какие-то инопланетяне, не от мира сего.
Расскажу о самых смешных странностях, которые я успел заметить у шведов во время своей поездки в Стокгольм.
Шведы очень правильные и законопослушные
Эмигрировавшая много лет назад в Швецию моя знакомая сказала по этому поводу так: «... до тошноты правильные».
Нет пешеходного перехода — будет хоть километр идти вдоль совершенно пустой дороги, пока не увидит зебру, по которой можно перейти дорогу.
Но только, если будет гореть зеленый сигнал светофора. Будет красный на всё той же пусто дороге, постоит, подождёт зеленого.
Будет стоять или висеть табличка «проход запрещен», не пойдёт. Даже если обходить нужно далеко, а можно было бы просто перейти раскопанную улицу, на которой в данный момент нет никаких работ в выходной и никаких опасностей.
Позабавил меня момент в Бургер Кинге. Дополнительный стакан Coca Cola здесь стоит 10 крон. Но ты платишь и сам наливаешь себе в автомате, никто вообще не смотрит и не следит.
Шведы не наливают второй стакан, просто подойдя: идут, платят, берут новый стакан, наливают. А русские туристы даже вычислили, сколько дополнительных наливов выдерживает бургеровский стакан, пока не размокнет.
Обожают стоять в очереди.
Эти товарищи всегда и везде стоят в очереди на автобус или такси. Но ладно, во многих странах есть такие примеры, но они будут стоять в очереди, даже если на остановке всего два человека. Станут чётко друг за другом. Особенно впечатляюще это выглядит на автобусной остановке, когда идет дождь. Если первый в этой очереди будет не под навесом, то второй не будет стоять на два шага дальше под крышей, а станет прямо за ним.
Даже немцы со своей страстью к порядку до такого маразма не доходят, те на остановках стоят кому как хочется.
Разумеется, никто и никогда не попытается пройти без очереди во время посадки в автобус. Но даже если кто-то так сделает, то ... шведы в очереди невозмутимо будут стоять и слова не скажут наглецу.
Но в автобусе несколько человек буквально съедят глазами этого товарища.
Воспитание детей
Мне сложно сказать, хорошо или плохо они поступают, но детей шведы воспитывают в полнейшей вседозволенности. Нельзя ругать, наказывать, кричать на них.
Нельзя даже возмущаться совершенно неадекватным поведением чужого ребенка! При том, что этот ребенок будет творить какую-то невообразимую дичь, орать, бесноваться или бросаться едой. Окружающие даже глазом не поведут.
А детские книжки — это вообще какой-то невообразимый сюрреализм.
То про какашки, то игры в пописять, то откуда берутся дети с дошкольного возраста...
Вкусовые пристрастия
О знаменитом сюрстрёмминге слышали, наверняка, многие.
Как еще, если не странностью, можно назвать любовь к протухшей дико вонючей селедке? А у шведов это деликатес.
Она еще и неадекватных денег, кстати, стоит!
При том, её запрещено продавать в некоторых магазинах, открывать и употреблять в пищу в общественных местах и отельных номерах, сдавать в багаж в самолёте.
Смешно ведут себя в супермаркетах
Набрали вы корзину продуктов, подошли к кассе, выложили всё на ленту и не положили разделительную плашку. Знаете, что будет делать швед, стоящий за вами? Он будет стоять с полной корзиной в руке и не начнет выкладывать на ленту свои продукты.
Даже если все ваши покупки — бутылка воды и шоколадка, лента длинная и пустая, и с его пятью покупками точно ничего не перепутается.
Но здесь принято класть плашку за своими продуктами! И хоть ты тресни, швед не выложит продукты, пока ты либо не положишь эту пластмасску, или кассир не пробьет все твои продукты, освободив ленту!
Правда, при этом он будет ненавистно сверлить тебя взглядом, как те из очереди на автобус сверлят проскочившего без очереди.
В первый раз я вообще не понял, что происходит, а потом кассир вместо меня положила эту планку. И тут же радостный мужик положил на ленту свои фрикадельки и майонез. Ну разве не странные?
Источник:
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