Смешные странности шведов, которые веселят и раздражают

Шведы очень правильные и законопослушные

Эмигрировавшая много лет назад в Швецию моя знакомая сказала по этому поводу так: «... до тошноты правильные».

Нет пешеходного перехода — будет хоть километр идти вдоль совершенно пустой дороги, пока не увидит зебру, по которой можно перейти дорогу.

Но только, если будет гореть зеленый сигнал светофора. Будет красный на всё той же пусто дороге, постоит, подождёт зеленого.

Будет стоять или висеть табличка «проход запрещен», не пойдёт. Даже если обходить нужно далеко, а можно было бы просто перейти раскопанную улицу, на которой в данный момент нет никаких работ в выходной и никаких опасностей.

Позабавил меня момент в Бургер Кинге. Дополнительный стакан Coca Cola здесь стоит 10 крон. Но ты платишь и сам наливаешь себе в автомате, никто вообще не смотрит и не следит.

Шведы не наливают второй стакан, просто подойдя: идут, платят, берут новый стакан, наливают. А русские туристы даже вычислили, сколько дополнительных наливов выдерживает бургеровский стакан, пока не размокнет.