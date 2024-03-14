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Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей

Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей

Автор:
14 марта 2024 10:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   дети   имена   корейцы   люди   факты   фото   
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Невозможно передать словами эти трепетные и в тоже время томительные дни, часы, минуты в ожидании малыша. Долгая и тщательная подготовка, чтоб все было продумано до мелочей. И одним из вопросов, который волнует родителей и всех родственников - имя крохи.

Серьезно, кому не знаком вопрос «А как вы назовете ребёнка?» При выборе имени в ход идут все способы: по церковным святкам, по любимым героям, актерам, по именам предков, по наитию души и воплощению своих тайных детских желаний.

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Но жители Южной Кореи пошли еще дальше. Они платят деньги другим людям, чтоб у их детей были имена. Да, как бы странно это не звучало, но такие специалисты имеются.

В Южной Корее большое внимание уделяется выбору имени, так как оно предопределяет дальнейшую судьбу человека. А будущие родители не готовы взять на себя такую огромную ответственность, поэтому проще воспользоваться услугами профессионалов. По мнению корейцев важна каждая буква имени и фамилии. Очень важно назвать ребёнка правильно, чтоб не испортить ему жизнь.

Поговорим же о специалистах в этой сфере. Во-первых, можно обратиться к гадалке. Стоимость посещения примерно 10 тысяч вон. Самые суеверные родители останутся в восторге. В процессе сеанса составляется натальная карта и называется одно имя. Им ребёнка и называют. Никаких альтернатив нет и быть не может. И тут уж не до сочетания фамилии и имени. Хоть бы имя было более-менее, а не источником шуток. Это как вытянуть лотерейный билет. Шанса изменить что-то уже не будет. Сами понимаете: суеверия.

Во-вторых, можно пойти к профессионалам в «именной» центр для детей. Услуги осуществляются как онлайн, так и при личной встрече. Здесь уже учитывают личные предпочтения, сочетания имен и фамилий и предоставляется выбор имен. Стоимость примерно 100000 вон.

И есть третий вариант, для самых рискованных все же выбрать имя самостоятельно. Но для этого необходимо прочитать сотни книг. В книжных магазинах и библиотеках есть целые полки с литературой, посвященной выбору имен. Такая большая инструкция. Главное, чтоб процедура была выполнена правильно. Таких смельчаков Южной Корее всего 10%. Видимо, больше всего любят читать.

Такой серьезный подход к делу привел к тому, что новорожденные некоторое время остаются без имени. Может пройти месяц после рождения, а родители ещё не использовали все способы выбора и не определились с именем. После того как имя выбрано надо не забыть о том, что важную роль играют произношение и написание. Написать имя неправильно - это выразить неуважение к человеку и оскорбить его. Заморочка на заморочке.

Одно есть преимущество в корейских именах. У них нет разделения на мужские и женские имена. Выбранное имя подойдёт для любого пола. Главное, его интерпретация. Поэтому в Корее не только рождение и содержание ребёнка дорогие, но и выбор имени.

А как Вы выбрали имя своему ребёнку?

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Метки: в мире   дети   имена   корейцы   люди   факты   фото   
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2  комментария
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20k
Bill 38 минут назад
Вот только на фотке - японцы.
https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=75679https://st.benesse.ne.jp/ikuji/content/?id=75679
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10k
АСИСЯЙ Полчаса назад
Кунислав и Сосанна ...
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