Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей

Невозможно передать словами эти трепетные и в тоже время томительные дни, часы, минуты в ожидании малыша. Долгая и тщательная подготовка, чтоб все было продумано до мелочей. И одним из вопросов, который волнует родителей и всех родственников - имя крохи.
Серьезно, кому не знаком вопрос «А как вы назовете ребёнка?» При выборе имени в ход идут все способы: по церковным святкам, по любимым героям, актерам, по именам предков, по наитию души и воплощению своих тайных детских желаний.
Но жители Южной Кореи пошли еще дальше. Они платят деньги другим людям, чтоб у их детей были имена. Да, как бы странно это не звучало, но такие специалисты имеются.
В Южной Корее большое внимание уделяется выбору имени, так как оно предопределяет дальнейшую судьбу человека. А будущие родители не готовы взять на себя такую огромную ответственность, поэтому проще воспользоваться услугами профессионалов. По мнению корейцев важна каждая буква имени и фамилии. Очень важно назвать ребёнка правильно, чтоб не испортить ему жизнь.
Поговорим же о специалистах в этой сфере. Во-первых, можно обратиться к гадалке. Стоимость посещения примерно 10 тысяч вон. Самые суеверные родители останутся в восторге. В процессе сеанса составляется натальная карта и называется одно имя. Им ребёнка и называют. Никаких альтернатив нет и быть не может. И тут уж не до сочетания фамилии и имени. Хоть бы имя было более-менее, а не источником шуток. Это как вытянуть лотерейный билет. Шанса изменить что-то уже не будет. Сами понимаете: суеверия.
Во-вторых, можно пойти к профессионалам в «именной» центр для детей. Услуги осуществляются как онлайн, так и при личной встрече. Здесь уже учитывают личные предпочтения, сочетания имен и фамилий и предоставляется выбор имен. Стоимость примерно 100000 вон.
И есть третий вариант, для самых рискованных все же выбрать имя самостоятельно. Но для этого необходимо прочитать сотни книг. В книжных магазинах и библиотеках есть целые полки с литературой, посвященной выбору имен. Такая большая инструкция. Главное, чтоб процедура была выполнена правильно. Таких смельчаков Южной Корее всего 10%. Видимо, больше всего любят читать.
Такой серьезный подход к делу привел к тому, что новорожденные некоторое время остаются без имени. Может пройти месяц после рождения, а родители ещё не использовали все способы выбора и не определились с именем. После того как имя выбрано надо не забыть о том, что важную роль играют произношение и написание. Написать имя неправильно - это выразить неуважение к человеку и оскорбить его. Заморочка на заморочке.
Одно есть преимущество в корейских именах. У них нет разделения на мужские и женские имена. Выбранное имя подойдёт для любого пола. Главное, его интерпретация. Поэтому в Корее не только рождение и содержание ребёнка дорогие, но и выбор имени.
А как Вы выбрали имя своему ребёнку?
Источник:
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