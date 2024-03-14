Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей

Одно есть преимущество в корейских именах. У них нет разделения на мужские и женские имена. Выбранное имя подойдёт для любого пола. Главное, его интерпретация. Поэтому в Корее не только рождение и содержание ребёнка дорогие, но и выбор имени.

А как Вы выбрали имя своему ребёнку?