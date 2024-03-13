FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1315 постов • 235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Это русские любят выпить? Вы будете поражены, как мощно пьют в Дании

Это русские любят выпить? Вы будете поражены, как мощно пьют в Дании

Автор:
13 марта 2024 09:11
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Дания   алкоголь   в мире   выпивка   люди   факты   фото   
1972
5

Пьют-то, конечно, в России немало. Но совсем не на чемпионском уровне, в сравнении с не одной и не с двумя странами. Убедиться в этом можно несколькими способами. Например, посмотреть статистику потребления алкоголя на душу населения. И с удивлением не увидеть там Россию даже в ТОП-20. Или видеть, что происходит вокруг тебя в путешествиях в разные страны.



Можно офигевать от количества вдрызг пьяных англичан, ирландцев и шотландцев по вечерам в их барах и пабах и на отдыхе в любой другой стране. В России такого вы точно не увидите, уж поверьте.

Можно поражаться, как льется пиво рекой каждый вечер в Чехии и Польше. Или как немцы покупают пиво в магазинах в прямом смысле слова ящиками, не снисходя до бутылочки-двух. Это только иностранцы так.

Ну или просто прогуливаясь по улице в будний день в Дании обратить внимание на мусорные контейнеры для стекла.

×
×

Согласитесь, такого вы в России тоже не видите!

И это не Новый год, не какой-то суперпраздник и не подошедшая к концу праздничная неделя. Это просто обычный день среди недели.

И что, серьезно, это русские сильно пьют?

Прибалтика и Скандинавские страны — вот, кто действительно употребляет и за себя и за того парня.

Наши алкаши просто позавидовали бы тому количеству спиртного, которое в «благополучных странах» выпивается не алкашами.

Согласитесь, количество бутылок около мусорного бака просто фантастическое!

И что важно: все эти бутылки вокруг просто не поместились в огромный контейнер.

Потому что он забит под завязку! Там внутри в разы больше!

Второе, что важно? Среди сотен опустошенных емкостей практически нет пивных бутылок.

То есть это всё был вино или крепкий алкоголь.

Каково, а?

Так что не верьте в следующий раз, если где-то снова услышите, что русские много пьют и прочие стереотипы на этот счет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Дания   алкоголь   в мире   выпивка   люди   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
PbIBOK 53 минуты назад
На фото одно вино. Они его видно вместо воды попивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Past 13 минут назад
Да сложилось так только из за водки. Европейцы и иже с ними просто не понимают как можно пить разбавленный спирт. У них же там всякие вина и бренди с виски. Вот и получается что из за напитка думают, что русские пьют все горит, а если пьют все что горит то значит пьют много.
З.Ы. Я кстати из крепких напитков предпочитаю водку. Даже не знаю почему, но просто больше нравится, чем ароматизированные виски, коньяки и прочие текилы. Ну и плюс в том что хорошую водку можно купить по абсолютно адекватной цене, по которой ты купишь коньяк который не каждый алкаш будет пить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 21 минуту назад
Интересно, как они учитывают самогон в статистике потребления алкоголя на душу населения.
И да, большинство бутылок на фото -вино.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Konstantin Kuts 21 минуту назад
Как житель Германии могу прояснить два вопроса. Первый вопрос: почему немцы покупают пиво ящиками? На ящик пива очень часто бывают довольно-таки приличные скидки, доходящие до 50%. Даже если скидки нет, купить пиво в ящике всёравно гораздо дешевле, чем если ты купишь его несколько бутылок. А около мусорных баков пивных бутылок нет потому, что они всегда сдаются и стоимость тары составляет от 8 до 15 центов за бутылку. Даже если кто-то выкинул такую бутылку в мусорный ящик, есть очень много народу, который эти бутылки просто подбирают около этих мусорных ящиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
ruslan d 2 часа назад
Да Европа всегда любила прибухнуть , и крепыша в том числе . На НГ видел лично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503196



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров
Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести...
Набирающие популярность в сообществах
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
Как появилось слово "Скуф" и почему оно стало мемным
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#люди#аварии#собака#Автовсячина#Разное#дети#забавно
#Прикол#автомир#интересно#интересное#ДТП#позитив#Еда#Россия#подборка#новости
#фото#Юмор#в мире#кот#авто аварии#факты#кино#фильм#полиция#СССР
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии В декрет по очереди – гениальная идея китайского чиновника В декрет по очереди – гениальная идея китайского чиновника Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком Китайцы под мостом ловят деньги сетями Китайцы под мостом ловят деньги сетями Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей

На что жалуетесь?

Вернуться