Это русские любят выпить? Вы будете поражены, как мощно пьют в Дании

Пьют-то, конечно, в России немало. Но совсем не на чемпионском уровне, в сравнении с не одной и не с двумя странами. Убедиться в этом можно несколькими способами. Например, посмотреть статистику потребления алкоголя на душу населения. И с удивлением не увидеть там Россию даже в ТОП-20. Или видеть, что происходит вокруг тебя в путешествиях в разные страны.
Можно офигевать от количества вдрызг пьяных англичан, ирландцев и шотландцев по вечерам в их барах и пабах и на отдыхе в любой другой стране. В России такого вы точно не увидите, уж поверьте.
Можно поражаться, как льется пиво рекой каждый вечер в Чехии и Польше. Или как немцы покупают пиво в магазинах в прямом смысле слова ящиками, не снисходя до бутылочки-двух. Это только иностранцы так.
Ну или просто прогуливаясь по улице в будний день в Дании обратить внимание на мусорные контейнеры для стекла.
Согласитесь, такого вы в России тоже не видите!
И это не Новый год, не какой-то суперпраздник и не подошедшая к концу праздничная неделя. Это просто обычный день среди недели.
И что, серьезно, это русские сильно пьют?
Прибалтика и Скандинавские страны — вот, кто действительно употребляет и за себя и за того парня.
Наши алкаши просто позавидовали бы тому количеству спиртного, которое в «благополучных странах» выпивается не алкашами.
Согласитесь, количество бутылок около мусорного бака просто фантастическое!
И что важно: все эти бутылки вокруг просто не поместились в огромный контейнер.
Потому что он забит под завязку! Там внутри в разы больше!
Второе, что важно? Среди сотен опустошенных емкостей практически нет пивных бутылок.
То есть это всё был вино или крепкий алкоголь.
Каково, а?
Так что не верьте в следующий раз, если где-то снова услышите, что русские много пьют и прочие стереотипы на этот счет.
Источник:
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З.Ы. Я кстати из крепких напитков предпочитаю водку. Даже не знаю почему, но просто больше нравится, чем ароматизированные виски, коньяки и прочие текилы. Ну и плюс в том что хорошую водку можно купить по абсолютно адекватной цене, по которой ты купишь коньяк который не каждый алкаш будет пить.
И да, большинство бутылок на фото -вино.
Вот допустим те же фотки из Англии где пьяные валяются по всему району... У нас в компании такое было невозможно. У нас было в 10-м начали, так же и закончим. Всегда проверяли, что бы никто не потерялся, а если и терялись то мы знали где и кому потеряшка пошел.