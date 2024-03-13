Это русские любят выпить? Вы будете поражены, как мощно пьют в Дании

Можно офигевать от количества вдрызг пьяных англичан, ирландцев и шотландцев по вечерам в их барах и пабах и на отдыхе в любой другой стране. В России такого вы точно не увидите, уж поверьте.

Можно поражаться, как льется пиво рекой каждый вечер в Чехии и Польше. Или как немцы покупают пиво в магазинах в прямом смысле слова ящиками, не снисходя до бутылочки-двух. Это только иностранцы так.

Ну или просто прогуливаясь по улице в будний день в Дании обратить внимание на мусорные контейнеры для стекла.