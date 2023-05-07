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Как прогнозировали погоду в XIX веке?

Как прогнозировали погоду в XIX веке?

Автор:
07 мая 2023 10:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прогноз погоды   интересно   погода   познавательно   факты   фото   
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Синоптики составляют прогнозы погоды с помощью множества современных методов, вплоть до искусственного интеллекта. Но и традиционные приборы вроде барометра до сих пор не теряют актуальности.

Барометры помогают прогнозировать погоду, измеряя атмосферное давление. Вплоть до середины XIX века измерить его можно было лишь с помощью ртутного барометра. Это трубка, один конец которой запаян, а другой опущен в ёмкость с ртутью. Ртуть заполняет трубку, и атмосферное давление измеряется по высоте столба ртути в миллиметрах. Нормальным принято считать давление в 760 миллиметров ртутного столба. Когда давление повышается, уровень ртути также становится выше, когда понижается — ртуть в трубке опускается. Считается, что этот инструмент изобрёл в 1643 году ученик Галилео Галилея — итальянский физик Эванджелиста Торричелли.

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Несмотря на высокую точность, у ртутных барометров много недостатков: они хрупки и громоздки, а пары́ ртути опасны для здоровья. В 1844 году французский физик Люсьен Види предложил конструкцию барометра-анероида, который проводит измерения без помощи ртути.

В основе анероида — герметичный металлический цилиндр с основаниями, на которые нанесены концентрические канавки, придающие основаниям бо́льшую гибкость. Из цилиндра откачан воздух. При повышении атмосферного давления основания прогибаются внутрь, а при понижении — выгибаются наружу, воздействуя на прикреплённую пружину. А пружина с помощью системы рычагов приводит в движение стрелку барометра.

Анероиды компактны и безопасны, но тоже имеют существенный недостаток — они не слишком точны. А ещё им требуются корректировки, ведь упругие свойства корпуса цилиндра и пружины зависят от температуры. К тому же эти упругие свойства со временем изменяются, поэтому анероид приходится регулярно калибровать — чаще всего как раз с помощью ртутных барометров.

Анероид из коллекции Политехнического музея изготовлен фирмой «Е.С. Трындина Сыновей». Эта компания была одним из крупнейших производителей физических, геодезических и математических приборов в Российской империи. Фирма выросла из небольшой мастерской, которую в 1780-х основал московский механик Сергей Трындин. Его сыновья и внуки продолжили и расширили семейное дело: в 1884 году они открыли крупную фабрику и магазины, а также наладили производство медицинских инструментов.

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Метки: Прогноз погоды   интересно   погода   познавательно   факты   фото   
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2  комментария
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15k
ss 2 часа назад
"Синоптики составляют прогнозы погоды с помощью множества современных методов, вплоть до искусственного интеллекта"
-
И нифига им не помогает. Как и в XIX веке, нельзя быть уверенным в том, что на улице будет то, что тебе предсказали.
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28k
Юрий 2 часа назад
"Как прогнозировали погоду ?" - как насчёт штормгласса? А ведь был такой прибор для предсказания погоды.
Штормгласс, если верить книгам:
- Появился примерно в XVII веке
- До сих пор не могут до конца объяснить, что вызывает рост и растворение кристаллов
- Использовался моряками для предсказания штормов
- Адмирал Р. Фицрой (с ним путешествовал Ч. Дарвин) наблюдал за этими приборами во время путешествий (1825). По наблюдениям Фицроя поведения смеси выглядело следующим образом:
она была чистой, прозрачной и жидкой при светлой, солнечной, штилевой погоде;
она мутнела, если погода была облачной;
в ней образовывались отдельные точки помутнения, если за бортом был туман;
жидкость была мутной и с отдельными точками застывания перед грозой;
если точки застывания были в прозрачной жидкости, это предвещало снег;
крупные кристаллические хлопья к снегопаду;
иглистые кристаллы предвещали заморозки;
мутные нити у дна обещали ветреный день.

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