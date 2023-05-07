Как прогнозировали погоду в XIX веке?

Барометры помогают прогнозировать погоду, измеряя атмосферное давление. Вплоть до середины XIX века измерить его можно было лишь с помощью ртутного барометра. Это трубка, один конец которой запаян, а другой опущен в ёмкость с ртутью. Ртуть заполняет трубку, и атмосферное давление измеряется по высоте столба ртути в миллиметрах. Нормальным принято считать давление в 760 миллиметров ртутного столба. Когда давление повышается, уровень ртути также становится выше, когда понижается — ртуть в трубке опускается. Считается, что этот инструмент изобрёл в 1643 году ученик Галилео Галилея — итальянский физик Эванджелиста Торричелли.