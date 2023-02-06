Как выбирались песни для "Утренней почты" и другие факты про эту телепередачу

10. С 2002 года передача переехала на "вторую кнопку". Стали часто меняться ведущие.

11. В 2020 году передача была закрыта, так как в 2019 году ее рейтинги были очень низкие.

12. В 2021 году передача снова появилась на ТВ. Ее ведущим стал Николай Басков.

13. По мнению критиков, для советского времени это это была очень актуальная передача. Но потом, с появлением множества каналов, формат потерял актуальность.

14. Программа "Утренняя почта" упоминается в песне Александра Градского «Чужой мотив. Подражание Булату Окуджаве». Там есть такие слова: «Я „Утренней почты“ редактор» и «И „Почте“ не дали песню допеть до конца».