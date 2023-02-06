Как выбирались песни для "Утренней почты" и другие факты про эту телепередачу

Передачу "Утренняя почта" все знают. Было такое время, когда ее реально смотрели, так как она была своеобразным оконцем в мир популярной музыки.
1. "Утренняя почта" была создана на основе передачи "По письмам телезрителей", которая выходила в 1973 году.
2. Сама же "Утренняя почта" вышла в эфир в 1974 году.
3. Основным ведущим программы был Юрий Николаев. Но в разное время передачу вели различные дикторы ЦТ, актеры и певцы.
4. Первоначально передача должна была состоять из нарезок музыкальных концертов.
5. Все же решено было вернуться к песням по заявкам. Заявки делали телезрители методом отправки письма на передачу.
6. Как признавался Юрий Николаев, передача составлялась не по этим письмам, так как иначе пришлось крутить только Пугачеву, Ротару, Кобзона и Антонова. Старались сделать подборку выступлений более разнообразной.
7. Передача снималась не только в Москве, но и в различных городах Союза.
8. Юрий Николаев покинул передачу в 1990-м году.
9. Возвращение Юрия Николаева в "Утреннюю почту" состоялось в 1997 году. Но вел он ее недолго.
10. С 2002 года передача переехала на "вторую кнопку". Стали часто меняться ведущие.
11. В 2020 году передача была закрыта, так как в 2019 году ее рейтинги были очень низкие.
12. В 2021 году передача снова появилась на ТВ. Ее ведущим стал Николай Басков.
13. По мнению критиков, для советского времени это это была очень актуальная передача. Но потом, с появлением множества каналов, формат потерял актуальность.
14. Программа "Утренняя почта" упоминается в песне Александра Градского «Чужой мотив. Подражание Булату Окуджаве». Там есть такие слова: «Я „Утренней почты“ редактор» и «И „Почте“ не дали песню допеть до конца».
Источник:
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