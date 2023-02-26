"Зов Джунглей": интересные и малоизвестные факты о популярной детской передаче 90-х

Если ваше детство пришлось на 90-е, то наверняка вы помните популярную телепередачу "Зов джунглей", автором и ведущим которой был непревзойденный Сергей Супонев.
Сегодня мы поделимся с вами интересными и малоизвестными фактами об этой передаче.
1. За создание этой передачи Супонев получил премию "ТЭФИ" в 1999 году. И во время вручения награды он признался, что идея данной передачи пришла ему во сне. Но я думаю, что он это выдумал, так как Сергей был тем еще выдумщиком. С серьезным лицом он мог рассказывать такие небылицы, что ему хотелось верить.
По заявлению соавтора и друга Сергея Супонева - Александра Гольдбурта, передача родилась как большая рекламная интеграция французского сиропа "Сиронимо", на котором были изображены разнообразные дикие животные. Именно Сергей решил, что нужно делать не просто рекламу, а целую детскую передачу, завязанную на диких животных.
И ему действительно удалось создать потрясающий продукт, в котором хоть и постоянно присутствовала рекламная интеграция, но она не никак не отталкивала, да и была настолько нативной, что зрители просто не придавали этому значения, хоть и хотели получить тот же сироп, конструктор ЛЕГО или мягкие игрушки в виде популярных героев "Диснея".
2. Пилотный выпуск данной телепередачи Супонев провел в рубашке песочного цвета, но далее он стал надевать свою привычную рубашку цвета Хаки.
3. Сергей частенько снимал своего сына Кирилла в своих проектах. "Зов Джунглей" не стал исключением. К сожалению, в 2013 году Кирилл Супонев покончил с собой. Его похоронили рядом с отцом.
4. В ранних выпусках телепередачи рекламировался французский сироп "Сиронимо". Как мы и упоминали ранее, благодаря ему и появилась идея создания данного проекта.
Многие не знают, но заставка телепередачи "Зов джунглей" была нарисована не специально для передачи. Весь видеоряд является рекламой того самого сиропа "Сиронимо". Его и взяли для заставки. Отличие лишь в том, что в заставке мы слышим песню "Утром в субботу спать неохота..." или "Вечером в среду после обеда" в исполнении Сергея Супонева.
Кстати, Сергей Супонев является еще и автором данной композиции.
5. Всего за время существования передачи сменилось трое ведущих. С 1993 по 1998 годы передачу вел, собственно, Сергей Супонев.
После этого он решил остаться лишь у продюсерского руля, а бремя телеведущего упало на Петра Федорова, который проработал с 1998 по 1999 года. Петр Федоров умер от рака в 1999 году в возрасте 39 лет (ксати, Супонев также погиб почти в этом же возрасте). И кстати, Петр Федоров является отцом популярного российского актера, которого тоже зовут Петр Федоров.
После смерти Федорова его сменил Николай Гадомский по прозвищу "Охотник", который пробыл телеведущим с 1999 по 2000 год. В октябре 2000 года Супонев закрыл передачу так как решил, что данный формат устарел и обновить его не представляется возможным.
6. Сергей Супонев был первым (а может и единственным) телеведущим федерального канала, который позволял себе появляться в кадре в шортах. Это было неприемлемо для телеведущего серьезного канала, который еще и является автором и продюсером различных телепередач. Говорят, что на летучках ему даже за это предъявляли. Но он остался при своем.
По словам его друга и соавтора Александра Гольдбурта, Супонев очень сильно потел, и это особенно было заметно в кадре. Как человек, щепетильно относящийся к своей профессии, он просто не мог позволить себе течь в кадре словно Ниагарский водопад. Поэтому он носил шорты, а перед каждым эфиром принимал диуретик "Фуросемид", чтобы в кратчайшие сроки избавиться от лишней жидкости в организме и меньше потеть.
Источник:
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