"Зов Джунглей": интересные и малоизвестные факты о популярной детской передаче 90-х

1. За создание этой передачи Супонев получил премию "ТЭФИ" в 1999 году. И во время вручения награды он признался, что идея данной передачи пришла ему во сне. Но я думаю, что он это выдумал, так как Сергей был тем еще выдумщиком. С серьезным лицом он мог рассказывать такие небылицы, что ему хотелось верить.

По заявлению соавтора и друга Сергея Супонева - Александра Гольдбурта, передача родилась как большая рекламная интеграция французского сиропа "Сиронимо", на котором были изображены разнообразные дикие животные. Именно Сергей решил, что нужно делать не просто рекламу, а целую детскую передачу, завязанную на диких животных.