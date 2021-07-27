Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой

По приезде в гости к бабушке и дедушке многие наблюдали такую картину: подушки на кровати сложены треугольниками, идеальная чистота вокруг, на стене висит легендарный ковер, а у телевизора есть собственная шапочка — белая кружевная салфетка.

Зачем это делали

Большую часть техники в те времена накрывали какой-либо тканью, и все это делалось, как говорится, для красоты в первую очередь. Советские хозяйки всеми силами стремились придать жилищу опрятный и уютный вид, в чем им и сослужила службу салфетка на телевизоре.





Салфетки добавляли дому уюта

В попытке сделать жилище визуально комфортным салфетка выполняла изначально только декоративную функцию. Конечно, впоследствии салфетка стала защищать технику от пыли, которая оседала на механизмы и наружные поверхности. Также на телевизор часто ставили различные статуэтки, которые могли повредить его поверхность, так что салфетка позже стала выполнять и защитную функцию.

Хозяйки в свободное время часто занимались рукоделием, вышивая эти же самые салфетки, которые позже помещались на телевизоры.





На телевизоре демонстрировали салфетки ручной работы





При чем тут сохранность кинескопа

Однако салфетка имела и более практичное применение. Так, будучи довольно дорогой роскошью, телевизор старались беречь как зеницу ока, ведь он являлся гордостью дома. В те времена считали, что, если его не накрыть чем-либо после просмотра, то его кинескоп может со временем выгорать. В силу высокой стоимости устройства этому правилу следовали практически всегда, причем иногда технику ставили и вовсе в очень темное место, чтобы лучи солнца не доставали.





Салфеткой прикрывали кинескоп от солнечных лучей

И правильно делали, ведь телевизоры, которые делали в те времена, могли действительно хуже передавать картинку после попадания на кинескоп прямых лучей солнца. Тогда изображение передавалось на экран с помощью вещества люминофора, на который и мог негативно воздействовать солнечный луч. Так, при их попадании на вещество определенные участки на экране могли тускнеть, а при выключении устройства выделяться светлыми пятнами.