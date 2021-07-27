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Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой

Зачем в СССР телевизор накрывали салфеткой (4 фото)

Автор:
27 июля 2021 08:14
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   салфетка   телевизор   традиция   факты   фото   
242
4

Это сейчас нам кажется, что у этой традиции нет логического объяснения, однако это совсем не так.

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Метки: СССР   интересно   салфетка   телевизор   традиция   факты   фото   
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11k
Вася 37 минут назад
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3k
Andrey Abramov 8 минут назад
В задней верхней части были вентиляционные прорези и накрывали для того, что бы внутри не скапливалась пыль. Кинескоп выгореть от солнца не мог в принципе.
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4k
Тамара 24 минуты назад
В "Тёмный угол" ставили - чтобы солнечный свет не засвечивал изображение.
Ты сейчас поставь телевизор напротив окна и попробуй посмотреть в солнечный день.
А салфеткой - для красоты.

Всё.
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1k
Sergey Pankratov Полчаса назад
Досужие фантазии. Если бы кинескоп сильнее "выгорал" без салфетки, то экран закрывали бы целиком, и об этом писали бы в инструкции (тогда инструкции были подробные и обстоятельные). А у тех, кто закрывал частично, на экране с годами появлялся бы этот самый треугольный контур салфетки. А этого никто отродясь не видывал.
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