Как появился пульт дистанционного управления

Считается, что первый дистанционный пульт был создан никем иным как Николой Тесла. В 1893 году, когда никаких телевизоров не было и в помине, он запатентовал идею удаленного управления некими плавсредствами. С той поры эти устройства претерпели несколько интереснейших трансформаций.
Телевидение было изобретено в 1927 году, но настоящую популярность приобрело лишь в сороковые. Уже в 1950-ом компания «Zenith» представила первый пульт дистанционного управления, получивший говорящее наименование «Lazy Bones» («Ленивые кости»).
Пульт соединялся с телевизором длинным проводом, о который люди постоянно спотыкались. На пульте было всего два вращающихся рычажка. С их помощью пользователь менял каналы, включал или выключал телеприемник. Других функций у него не было. Стоил он в пересчете на нынешний курс около 350 долларов. Устройство выпускалось в течение всего пяти лет.
Первый беспроводной пульт дистанционного управления был разработан в пятидесятых благодаря Юджину Макдональду, президенту «Zenith Electronics». Уже в то время телевизионный эфир в США был переполнен раздражающей рекламой, и глава корпорации попросил своих подчиненных найти способ либо переключать каналы, либо приглушать звук, не вставая с дивана.
Справиться с задачей удалось инженеру по имени Юджин Полли. Результатом его трудов стал «Flash-Matic» – похожее на игрушечный пистолет устройство ядовито-зеленого цвета, испускавшее яркий луч.
Устройство было способно переключать каналы, включать/выключать телеприемник и регулировать громкость. Датчики располагались в каждом из четырех углов телевизора. Производитель, рекламируя «Flash-Matic», честно предупреждал, что для успешного его применения требуется практика, и гарантировал «абсолютную безвредность устройства для человека».
Недостатком конструкции было то, что при ярком солнечном свете телевизор начинал шалить – в нем хаотично переключались каналы и менялась громкость звука.
Затем инженеры оказались на перепутье. Кто-то предполагал, что будущее пультов дистанционного управления за радиоволнами, но это, помимо прочего, значило, что люди, живущие в многоквартирных домах, сами того не желая переключали бы соседские телевизоры вместо своих собственных. Другие специалисты считали, что гораздо успешнее будут работать звуковые сигналы.
Были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что люди устают от одних и тех же писков и гудков. Также существовали опасения, что телевизор будет реагировать на посторонние шумы, в частности, от других бытовых приборов.
Выход был найден инженером по имени Роберт Адлер, которому пришла в голову идея использовать высокочастотный звук, не воспринимаемый человеком. Так на свет появился первый ультразвуковой пульт дистанционного управления. Впрочем, как сообщается, люди с обостренным слухом, а также большинство кошек и собак все-таки слышали издаваемые устройством сигналы.
Этот пульт обходился приблизительно в треть цены телевизора, то есть был ещё дороже, чем «Lazy Bones». Кроме того, он требовал индивидуальной настройки. Это, однако, не помешало запустить его в продажу. Сие событие произошло в 1956 году. На пульте было четыре небольшие кнопки, которые издавали щелкающие звуки, и в какой-то момент американцы стали именовать устройства этого типа «кликерами».
Описанная конструкция успешно проработала до семидесятых, но затем количество телеканалов заметно увеличилось, и переключать их один за другим зрителю стало не очень удобно.
Проблема была решена следующим поколением пультов, которые позволили вводить непосредственно порядковый номер канала. Эти устройства перестали щелкать и использовали инфракрасный сигнал вместо высокочастотных звуков. В восьмидесятых на них появились десятки кнопок, предназначенных для выполнения всевозможных задач, в том числе весьма затейливых.
В 1985 году всемирно известный программист Стив Возняк, соучредитель компании «Apple», создал собственную версию пульта. Она называлась «Core» и могла управлять не только телевизорами, но и прочей электроникой, например, стереосистемой.
К сожалению, устройство оказалось слишком дорогим и плохо продавалось на потребительском рынке. Ещё одним недостатком была сложность эксплуатации – к пульту прилагалась объемная инструкция, расписывавшая, как правильно нажимать на его кнопки.
В девяностые пульты дистанционного управления стали бесплатно прилагаться к широкому набору различных устройств: видеомагнитофонам, ресиверам спутниковых тарелок, игровым приставкам. И, естественно, к телевизорам. Они накапливались в больших количествах в любой уважающей себя семье, и постепенно стали вызывать раздражение.
К настоящему времени негатив вырос настолько, что стала очевидна необходимость в очередном локальном технологическом переходе. Как это будет выглядеть?
Многие современные устройства подключаются к смартфону, что устраняет необходимость в дополнительных кнопочных посредниках. Также все более широкое распространение находят голосовые помощники, вроде «Алисы», «Сири» или «Алексы».
Список команд, которые понимают эти программы, ещё пару десятилетий назад показался бы совершенно немыслимым. И это, по всей видимости, является концом эволюции пульта дистанционного управления как такового. Кто-то, может быть, и взгрустнет по этому поводу, но технический прогресс безжалостен ко всему, что устаревает морально.
Источник:
АНТИФИШКИ
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