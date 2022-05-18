Как появился пульт дистанционного управления

Затем инженеры оказались на перепутье. Кто-то предполагал, что будущее пультов дистанционного управления за радиоволнами, но это, помимо прочего, значило, что люди, живущие в многоквартирных домах, сами того не желая переключали бы соседские телевизоры вместо своих собственных. Другие специалисты считали, что гораздо успешнее будут работать звуковые сигналы.

Были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что люди устают от одних и тех же писков и гудков. Также существовали опасения, что телевизор будет реагировать на посторонние шумы, в частности, от других бытовых приборов.

Выход был найден инженером по имени Роберт Адлер, которому пришла в голову идея использовать высокочастотный звук, не воспринимаемый человеком. Так на свет появился первый ультразвуковой пульт дистанционного управления. Впрочем, как сообщается, люди с обостренным слухом, а также большинство кошек и собак все-таки слышали издаваемые устройством сигналы.