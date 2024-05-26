Как выглядел первый советский телевизор?

Конструкция очень проста. Представьте себе диск с рядом отверстий одинакового диаметра, за которыми находится источник света. При быстром вращении диска мы увидим светящиеся полосы. Если настроить свечение лампы, то получим определенные сигналы, которые наш глаз воспримет как динамичные картинки.

Изображение формировалось всего из 30 строк. Чтобы улучшить его качество, нужны были бы диски диаметров в несколько метров, что технически было невозможно. Кроме того, «Б-2» нужно было подключать к радиоприемнику, так как звук передавался отдельно.