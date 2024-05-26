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Как выглядел первый советский телевизор?

Как выглядел первый советский телевизор?

Автор:
26 мая 2024 08:24
Сообщество : СССР
Метки: вещание   интересно   первый советский телевизор   познавательно   телевизор   факты   фото   
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Регулярное вещание из телецентра Советский Союз начал в 1934 году, и к этому времени на заводе в Ленинграде уже выпускали первые серийные телевизоры. Назывались они «Б-2» и выглядели, как деревянная коробка с маленьким окошком, примерно 3 на 4 сантиметра.

Это чудо техники сконструировал инженер Антон Брейтбант. «Б-2» — механический телевизор, в основе которого был диск Пауля Нипкова.

Конструкция очень проста. Представьте себе диск с рядом отверстий одинакового диаметра, за которыми находится источник света. При быстром вращении диска мы увидим светящиеся полосы. Если настроить свечение лампы, то получим определенные сигналы, которые наш глаз воспримет как динамичные картинки.

Изображение формировалось всего из 30 строк. Чтобы улучшить его качество, нужны были бы диски диаметров в несколько метров, что технически было невозможно. Кроме того, «Б-2» нужно было подключать к радиоприемнику, так как звук передавался отдельно.

Всего за несколько лет в СССР успели выпустить 3000 телевизоров «Б-2». Стоили они 235 рублей — примерно зарплату рабочего за один месяц.

Тем не менее из-за конструктивных особенностей уже в 1940 году механическому телевидению пришло на смену электронное. Появились телевизоры с электронно-лучевой трубкой. Они могли передавать изображения частотой до 400 строк.

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Метки: вещание   интересно   первый советский телевизор   познавательно   телевизор   факты   фото   
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482
Добрый Доктор 22 минуты назад
А где хоть пара схем конструкции? А где про колбу, которую наполняли водой, и использовали как линзу, чтобы хоть как-то увеличить экранчик (это между прочим, вроде-как была штатная часть этого телевизора)? А показать пару изображений отображаемых таким телевизором?
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482
Добрый Доктор 19 минут назад
Вот хотя-бы это видео:

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Доктор 11 минут назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1558 постов (1518 в горячем)

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