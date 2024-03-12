Футболисты любительской лиги устроили побоище после матча в Химках

Вчера вечером на турнире Химкинской футбольной лиги спортсмены из любительских команд устроили потасовку, которая для нескольких участников закончилась серьёзными травмами. Матч на стадионе "Новые Химки" проходил между командами EBBA и приезжими из The Ones. Хозяева поля размотали противников со счётом 6:2, что и стало причиной конфликта. По словам потерпевших из EBBA, их оппоненты не смогли смириться с разгромным поражением и решили таким образом отыграться.





Сообщается, что после финального свистка 30 гостей, включая футболистов из The Ones, накинулись на оппонентов и принялись их жестоко избивать. Четверых спортсменов из химкинской команды пришлось госпитализировать с переломами нижней челюсти со смещением, переломами пазух носа, орбиты, скуловой кости и многочисленными побоями. На данный момент известно, что среди нападавших числятся индивидуумы с интересными именами: Баха Джураев, Навруз Олимов, Умар Сафаров, Абдукарим Усманов, Владислав Дигоре и Даниил Делембовский.