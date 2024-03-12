Футболисты любительской лиги устроили побоище после матча в Химках

Четверых футболистов госпитализировали с переломами костей лица.
Вчера вечером на турнире Химкинской футбольной лиги спортсмены из любительских команд устроили потасовку, которая для нескольких участников закончилась серьёзными травмами. Матч на стадионе "Новые Химки" проходил между командами EBBA и приезжими из The Ones. Хозяева поля размотали противников со счётом 6:2, что и стало причиной конфликта. По словам потерпевших из EBBA, их оппоненты не смогли смириться с разгромным поражением и решили таким образом отыграться.
Сообщается, что после финального свистка 30 гостей, включая футболистов из The Ones, накинулись на оппонентов и принялись их жестоко избивать. Четверых спортсменов из химкинской команды пришлось госпитализировать с переломами нижней челюсти со смещением, переломами пазух носа, орбиты, скуловой кости и многочисленными побоями. На данный момент известно, что среди нападавших числятся индивидуумы с интересными именами: Баха Джураев, Навруз Олимов, Умар Сафаров, Абдукарим Усманов, Владислав Дигоре и Даниил Делембовский.
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По словам футболистов из Подмосковья, команда приезжих на протяжении всего матча вела себя грубо — болельщики выкрикивали оскорбления по национальному признаку, а футболисты намеренно играли жёстко, пытаясь травмировать соперников.
Известно, что обе команды временно отстранили от участия в турнире. Что касается болельщиков и футболистов из The Ones, то по ним явно
Бастрыкин решётка плачет. О возбуждении уголовного дела пока информации нет.
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я думаю, что комментарии излишни, прочитав ФИО этих "недовольных"???