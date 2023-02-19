FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3184 поста • 434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

Автор:
19 февраля 2023 15:40
Сообщество : Спорт
Метки: Минай   Спорт   Турция   ФК Шинник   видео   драка   конфликт   политика   спортивные сборы   футбол   
309
2
2

13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталье между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» произошла драка. Как выяснилось, виноваты в потасовке были спортсмены Незалэжной, неоднократно провоцировавшие ярославцев.

По какой-то причине украинских и российских игроков, приехавших в Турцию на спортивные сборы, поселили в одном отеле. И всё бы ничего, но гарны хлопцы не смогли жить без провокаций, которые в один момент закончились дракой. Известно, что футболисты «Миная» потребовали от начальника ярославского клуба спеть гимн Украины. Конфликт удалось замять сотрудникам отеля. Но украинцам этого показалось мало, и один из игроком напал на российского футболиста, когда они вместе ехали в лифте. После драка продолжидась уже в холле гостиницы.

В результате администрация отеля вызвала полицию, футболистов разняли, а в холле гостиницы оставили дежурных жандармов для наблюдения за порядком.


После случившегося пресс-служба футбольного клуба "Шинник" разместила пост с официальным заявлением, в котором сообщалось, что российские спортсмены не являются инициаторами драки и что они поступили правильно, встав на защиту одноклубника, на которого напали соперники. Клуб принял решение о перебазировании в другой отель.


А главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев поддержал футболистов после драки, заявив, что они сделали правильно, вступившись за товарища по команде.


Известно, что серьезных травм у футболистов "Шинника" при осмотре медиками не обнаружено. Спортсмены продолжают тренироваться в штатном режиме.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Минай   Спорт   Турция   ФК Шинник   видео   драка   конфликт   политика   спортивные сборы   футбол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
dima423 17 минут назад
надо теперь в футбольную команду пару боксеров брать...пусть сидят на скамейке запасных, на вот такой "всякий пожарный"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
naf-naf 4 минуты назад
Видео видел, кто знает скажите, чья сторона снимала, наша или хохлов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек 6 минут назад
Одобрям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113346



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 февраля
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Это же ПУКС
Это же ПУКС
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Приколы#забавно#кино#красота#интересное
#Юмор#в мире#Прикол#картинки#Мемы#животные#полиция
#интересно#люди#история#подборка#познавательно#СССР
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку "На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике "На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать... Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах "Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в Дубае "Здесь теперь русская земля!": в соцсетях удивились странному поведению бойца ММА Емельяненко в...

На что жалуетесь?

Вернуться