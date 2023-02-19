"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталье между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» произошла драка. Как выяснилось, виноваты в потасовке были спортсмены Незалэжной, неоднократно провоцировавшие ярославцев.
По какой-то причине украинских и российских игроков, приехавших в Турцию на спортивные сборы, поселили в одном отеле. И всё бы ничего, но гарны хлопцы не смогли жить без провокаций, которые в один момент закончились дракой. Известно, что футболисты «Миная» потребовали от начальника ярославского клуба спеть гимн Украины. Конфликт удалось замять сотрудникам отеля. Но украинцам этого показалось мало, и один из игроком напал на российского футболиста, когда они вместе ехали в лифте. После драка продолжидась уже в холле гостиницы.
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика и сцены драки!
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В результате администрация отеля вызвала полицию, футболистов разняли, а в холле гостиницы оставили дежурных жандармов для наблюдения за порядком.
После случившегося пресс-служба футбольного клуба "Шинник" разместила пост с официальным заявлением, в котором сообщалось, что российские спортсмены не являются инициаторами драки и что они поступили правильно, встав на защиту одноклубника, на которого напали соперники. Клуб принял решение о перебазировании в другой отель.
А главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев поддержал футболистов после драки, заявив, что они сделали правильно, вступившись за товарища по команде.
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Известно, что серьезных травм у футболистов "Шинника" при осмотре медиками не обнаружено. Спортсмены продолжают тренироваться в штатном режиме.
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