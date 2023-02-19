"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами

По какой-то причине украинских и российских игроков, приехавших в Турцию на спортивные сборы, поселили в одном отеле. И всё бы ничего, но гарны хлопцы не смогли жить без провокаций, которые в один момент закончились дракой. Известно, что футболисты «Миная» потребовали от начальника ярославского клуба спеть гимн Украины. Конфликт удалось замять сотрудникам отеля. Но украинцам этого показалось мало, и один из игроком напал на российского футболиста, когда они вместе ехали в лифте. После драка продолжидась уже в холле гостиницы.