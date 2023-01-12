В Подмосковье "реальные пацаны" сломали нос следователю СК после просьбы не материться

Его приятелю повезло меньше - мужчина сейчас в коме с переломом основания черепа и другими серьезными травмами.
Компания из четырех мужчин решили культурно отдохнуть в подмосковном заведении. Прихватив дам, они чинно отправились в одинцовский ресторан La Griglia. Но вечер не задался. Один из приятелей поспорил со своей обоже прямо в едальне, а потом вышел на воздух, чтобы продолжить выяснять отношения.
Воркование голубков шло на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики, что слегка портило впечатление от приятного вечера другим посетителям ресторана. Один из них - как после оказалось, следователь СК - попросил матерящегося мужчину использовать культурные выражения в общественном месте. И, что называется, наступил на больную мозоль. Разъяренный ссорой со своей женщиной, матерщинник полез в драку. На помощь к нему прибежали остальные приятели, и вчертвером они устроили самое настоящее побоище. Следователю сломали нос, а его приятеля отметелили так, что тот потерял сознание от бесконечных ударов по голове.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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После этого компашка покинула заведение, а избитым вызвали скорую помощь. Медики констатировали серьезные травмы у обоих пострадавших. И если следователь обошёлся сломанным носом, у его приятеля, который впал в кому, жизнь висит на волоске. У мужчины перелом лицевого скелета, перелом основания черепа, не считая многочисленных гематом по всему телу.
В настоящее время агрессивная четверка задержана. Все они стали фигурантами уголовного дела, а зачиещику драки - кстати, ранее судимому - светит новый срок по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Кстати, матерщина - это же "неотъемлемая, историческая часть русского языка и русской культуры, лингвистическая изюминка". Просто, нужно было сказать: "Внимание! Содержится ненормативная лексика. 18+" И всё - матерись сколько хочешь. Ну, или железобетонное: "Не нравится - не слушай!"
«Гамлет» Шекспир, действие 1-е, явление 4-е.
"Подгнило что-то в датском королевстве"
Могут ещё переквалифицировать в покушение на убийство.
Очень хочу увидеть решение суда, прям очень интересно
"Следователю сломали нос, а его приятеля отметелили так, что тот потерял сознание от бесконечных ударов по голове."
Т.е. пострадал не следователь, а его приятель - а это уже не то что вы думаете.