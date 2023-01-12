В Подмосковье "реальные пацаны" сломали нос следователю СК после просьбы не материться

Компания из четырех мужчин решили культурно отдохнуть в подмосковном заведении. Прихватив дам, они чинно отправились в одинцовский ресторан La Griglia. Но вечер не задался. Один из приятелей поспорил со своей обоже прямо в едальне, а потом вышел на воздух, чтобы продолжить выяснять отношения.

Воркование голубков шло на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики, что слегка портило впечатление от приятного вечера другим посетителям ресторана. Один из них - как после оказалось, следователь СК - попросил матерящегося мужчину использовать культурные выражения в общественном месте. И, что называется, наступил на больную мозоль. Разъяренный ссорой со своей женщиной, матерщинник полез в драку. На помощь к нему прибежали остальные приятели, и вчертвером они устроили самое настоящее побоище. Следователю сломали нос, а его приятеля отметелили так, что тот потерял сознание от бесконечных ударов по голове.