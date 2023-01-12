FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6814 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Подмосковье "реальные пацаны" сломали нос следователю СК после просьбы не материться

В Подмосковье "реальные пацаны" сломали нос следователю СК после просьбы не материться

Автор:
12 января 2023 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   матерщина   новости Подмосковья   одинцово   ресторан   следовательСК   травмы   хулиганы   
2828
2
1

Его приятелю повезло меньше - мужчина сейчас в коме с переломом основания черепа и другими серьезными травмами.

Компания из четырех мужчин решили культурно отдохнуть в подмосковном заведении. Прихватив дам, они чинно отправились в одинцовский ресторан La Griglia. Но вечер не задался. Один из приятелей поспорил со своей обоже прямо в едальне, а потом вышел на воздух, чтобы продолжить выяснять отношения.


Воркование голубков шло на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики, что слегка портило впечатление от приятного вечера другим посетителям ресторана. Один из них - как после оказалось, следователь СК - попросил матерящегося мужчину использовать культурные выражения в общественном месте. И, что называется, наступил на больную мозоль. Разъяренный ссорой со своей женщиной, матерщинник полез в драку. На помощь к нему прибежали остальные приятели, и вчертвером они устроили самое настоящее побоище. Следователю сломали нос, а его приятеля отметелили так, что тот потерял сознание от бесконечных ударов по голове.


После этого компашка покинула заведение, а избитым вызвали скорую помощь. Медики констатировали серьезные травмы у обоих пострадавших. И если следователь обошёлся сломанным носом, у его приятеля, который впал в кому, жизнь висит на волоске. У мужчины перелом лицевого скелета, перелом основания черепа, не считая многочисленных гематом по всему телу.


В настоящее время агрессивная четверка задержана. Все они стали фигурантами уголовного дела, а зачиещику драки - кстати, ранее судимому - светит новый срок по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   драка   матерщина   новости Подмосковья   одинцово   ресторан   следовательСК   травмы   хулиганы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Женя Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sanchesS80 Минуту назад
К сожалению при нашей дибильной системе ничего особенного им не будет. Лет по 4-5 получат максимум, через 3 года на свободу по УДО. Как бы вообще не отделались условкой, кроме одного, который уже был судим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 5 минут назад
Не переживайте за них. Евгений Викторович Пригожин из любого и каждого человека сделает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус Полчаса назад
Ребята подняли так подняли! Полагаю, им за сотрудников должны навесить столько сколько унести нельзя. И поделом! С такими дебилами даже говорить не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Олег Полчаса назад
А почему следователь СК не положил их в рядок из табельного оружия? Уедут теперь драчуны лет на 7 ( если второй потерпевший выживет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll 40 минут назад
ГончаренКО, МильТО, Полторак-хохлята?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Р Х 43 минуты назад
Пополнение в ряды Вагнера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
сергей миронов 56 минут назад
проклятые инородцы! доколе будут топтать они святую Русь-матушку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 57 минут назад
СДЕЛАЛИ ЗАМЕЧАНИЕ без снятого с предохранителя пистолета? Самоубийцы. В нашем обществе ученики избивают учителей за сделанное замечание.
Кстати, матерщина - это же "неотъемлемая, историческая часть русского языка и русской культуры, лингвистическая изюминка". Просто, нужно было сказать: "Внимание! Содержится ненормативная лексика. 18+" И всё - матерись сколько хочешь. Ну, или железобетонное: "Не нравится - не слушай!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 59 минут назад
Чую, что извинения не помогут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Час назад
Как говорил Лёлик, "сядут усе!". Не тех ребят они решили отпинать, за этих придётся теперь потоптать зону лет 10
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Иван Сусанин Час назад
к Пригожину их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Alek Час назад
Следователь хотя бы удостоверение показать мог для начала может и прокатило, а гопота задрала уже. У них на мордах весь интеллект отражен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka Час назад
Сказочные идиоты! Следующее видео будет с нытьем этих идиотов и их родителей! Особенно родителей, "мой сынок хороший, он не бил никого, это все следственный комитет сделал"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
5 копеек Час назад
"Неладно что-то в датском государстве".
«Гамлет» Шекспир, действие 1-е, явление 4-е.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
АртемШишков Час назад
сейчас им нарисуют как следует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
pinbalist 2 часа назад
Лица, явно не отягощённые интеллектом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Uganda 2 часа назад
На фронт таких. Пусть носы фашистам ломают. Ну или присесть им нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 2 часа назад
Такие крутые, такие смылые и умелые, такие бессташные. Почему преступления вместо подвигов, почему драка а не СВО ? Нет повестки - иди добровольцем, покажи удаль молодецкую, получи медаль или даже орден - все будут гордиться. Нет? лучше каждому по 5-8 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176454



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 января
Без стеснения о друзьях и подругах
Без стеснения о друзьях и подругах
Набирающие популярность в сообществах
Проклятый отель, который не могут достроить уже три десятилетия
Проклятый отель, который не могут достроить уже три десятилетия
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло-повезло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#дтп#автомир#забавно#люди#позитив#кино#познавательно#Мемы
#Юмор#факты#история#подборка#авто аварии#картинки#СССР#Приколы#драка#найдено на ebay
#интересно#интересное#автомобили#аварии#животные#в мире#Москва#Фотографии#креатив#США
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона "Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию "Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения При обстреле Донецка ранило Рогозина, отмечавшего в ресторане день рождения В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида "Снимай сейчас же!": в подмосковной электричке неадекват избил неформалов из-за внешнего вида

На что жалуетесь?

Вернуться