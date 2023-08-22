В Челябинске футболист избил судью из Камеруна

Во время матча 18-го тура второго сезона "Северо-Западной лиги 8×8" между футбольными клубами "Катрен" и "Бажова", который проходил 20 августа в Челябинске, прямо на поле избили чернокожего судью из Камеруна Максиме Жоржа.





Всё случилось из-за излишней эмоциональности футболистов "Бажовы", которые поначалу уверенно вели со счётом 3:1, а под конец игры пропустили сразу три мяча. Игроки в попытке выправить положение принялись жестко фолить, из-за чего футболист Титал Снджоян получил сначала одну жёлтую карточку, а затем и вторую, что приравнивается к красной карточке и удалению с поля. Брат Титала Телман, который играет под десятым номером в той же "Бажове", решил оспорить решение продажного чернокожего судьи. После недолгого разговора на повышенных тонах Телман Снджоян набросился на арбитра с кулаками.





Однако Жоржа тоже оказался не робкого десятка и попытался поквитаться с обидчиком. Правда, для него него всё закончилось печально. Имея преимущество в весе и навыках борьбы, Снджоян эффектно бросил худощавого камерунца на газон, после чего подбежавшие спортсмены оттащили обоих в разные стороны.