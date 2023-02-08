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"Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери

"Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери

Автор:
08 февраля 2023 09:30
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дети   лицей   нападение   ножевые ранения   полиция   расследование   семья   химки   
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Вчерашняя поножовщина в Химках заставила в который раз задуматься: что в семье идёт не так, если школьница кладёт в портфель кухонный нож, чтобы разобраться с одноклассницей. Для отца нападавшей поступок дочери стал полной неожиданностью.

Вчера, 7 февраля, в одном из лицеев подмосковного города Химки пятиклассница напала на свою подругу и жестоко изрезала её ножом. Девочка потеряла много крови, но, по счастью, жизненноважные органы оказались не задеты. Пострадавшую прооперировали, и сейчас она находится в реанимации.


Пятиклассница орудовала кухонным ножом, который принесла из дома.


А расправа происходила в туалете лицея.


Отец напавшей узнал о произошедшем днём, когда ему позвонили на работу. Мильвиру - так зовут юную преступницу - он характеризует как обычного ребёнка, активного, занимавшегося фитнесом. Мужчина не знает, какое наказание ждёт его дочь, но уже понятно, что её поступок разделил жизнь его (и не только его) семьи на до и после: "Уже не обойдётся, уже жизнь совсем другая стала и будет".



Главный вопрос о причинах столь страшного финала ссоры так и остаётся открытым. По некоторым данным обе девочки увлекались компьютерными играми (кстати, своё имя Мильвира получила в честь персонажа из игры World of Warcraft) и поссорились из-за того, что Соня, знавшая пароль подруги, зашла в её аккаунт в игре Genshin Impact и использовала виртуальную валюту, которую та копила для покупки персонажа.


По другим версиям конфликт мог возникнуть из-за мальчика, которого не поделили девочки. Впрочем, ни одна из этих причин у обычных людей не вызывает желания расправы с соперницей.


Что же ждёт пятиклассницу, которая хладнокровно нанесла несколько десятков ударов ножом? Московские юристы считают, что девочка не достигла возраста уголовной ответственности.

— В этом случае нет субъекта преступления, - поясняет адвокат Ирина Зуй. - Может так случиться, что эта девочка даже останется учиться в той же школе. А может её переведут на домашнее обучение или по усмотрению органов опеки отправят в специнтернат. Если же психиатрическая экспертиза покажет, что этот ребёнок нездоров, будет принято решение о принудительном лечении.


Однако за совершившего преступление несовершеннолетнего отвечают родители. А это значит, что вина Мильвиры ложится и на них. Во-первых, родители Мильвиры должны будут возместить причинённый вред здоровью - представители потерпевшей вправе обратиться в суд за этой компенсацией. Кроме этого, речь может также пойти о возмещении морального вреда и расходов, связанных с восстановлением нарушенных прав данного ребёнка.


Помимо прочего, Следственный комитет проведёт свою проверку исполнения родительских обязанностей, поэтому отец Мильвиры был абсолютно прав, говоря, что их жизнь полностью изменится.


Возбуждено два уголовных дела: по факту покушения на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности должностных лиц учебного заведения (ст. 293 УК РФ).

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Метки: видео   дети   лицей   нападение   ножевые ранения   полиция   расследование   семья   химки   
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27  комментариев
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5k
fin4all Час назад
"своё имя Мильвира получила в честь персонажа из игры World of Warcraft"
Это уже многое говорит о нормальности родителей, об их ценностях и приоритетах.
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10k
ScorpionDS 2 минуты назад
Вот как они смогут дальше вместе учится, одна со шрамами, которые всю жизнь будут напоминать о произошедшим, другая которая их нанесла и ходит в ту же школу.
По результату психика будет нарушена у обоих детей.
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28k
Levyathan 3 минуты назад
Ударить ножом человека, или порезать его, довольно сложно. Я не говорю про состояние аффекта. Именно вот так, хладнокровно, подготовившись. Намного сложнее, чем, выстрелить, когда ты просто жмешь на крючок. Так, что у девчонки фляга свистит, это очевидно. Вопрос в том, что именно привело к этому? Воспитание или медицинские проблемы.
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3k
kleyman 20 минут назад
Играл в WoW c 2006 года и ни разу не встречал там никаких персонажей с именем Мильвира. База по игре тоже таких не нашла. Самое близкое, это NPC по имени Маилира. Что забавно, у неё звание "первый ледяной клинок".
Так что похоже родители просто врут.
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1k
Руслан Полчаса назад
За тяжкие и особо тяжкие необходимо понижать возраст уголовной ответственности. Тем более современная школота постоянно в инфо поле живет, вот там и распространять итоги работы следствия и уголовных дел их ровесникам. Тому то дали 10 лет, тому то - 20 и тд. Возможно дури в башке и поуменьшится.
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8k
МихА Полчаса назад
Компьютерные дети бл... Убил в игре, убил в жизни, пффф подумаешь херня какая...
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
По логике наших законодателей следует немедленно ужесточить оборот кухонных ножей. По крайней мере, при инцидентах с охотничьим оружием ответная реакция властей всегда однозначная: в школах провести проверки, а оборот оружия ужесточить. В итоге, меры приняты, геморрой для сотен тысяч законопослушных граждан, таёжных охотников-промысловиков и т.д.. Результат? А при чём здесь результат? Главное - сделать оргвыводы и принять меры.
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−23
церковный Полчаса назад
папаша 146% z-поцреот
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14k
Alex Полчаса назад
Готовилась к убийству заранее, осознано... Так что я и не знаю что сказать.
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6k
sumrаknn 42 минуты назад
Сколько раз говорил и опять повторяю - ИМХО требуется пересмотр законодательства.
Те кто писал эти законы видимо не сталкивался и не слышал о невероятно огромной массе преступлений совершенных только от безнаказанности. В детстве во дворе у нас был мальчик из семьи дураков (у всех справки) и он хулиганил по беспределу - жгут костер, он берет палку горящую и другому в балоневую куртку, куртка на выброс, а он - а мне ничего не будет, у меня справка что я дурак. Мой бывший друг в 13 лет начал воровать. Нет, он был вполне обеспечен. Просто он мне рассказывал - пока он несовершеннолетний его не посадят, самое время воровать, и мне предлагал. Воровал пару лет и получил условный срок. Несовершеннолетние желают самоутвердиться, нащупать свою силу и пределы разрешенного, а ответственности нет. Убил - а наказание смешное, так чтобы не убить? И многие психи и большинство подростков прекрасно осознают ответственность и преступность своих деяний, но нет механизма, который их останавливает. Как то так.
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487
Николай Пауков 47 минут назад
В прошлом посте ж писали, что игра однопользовательская... Я просто хз, что это за игра такая.
В любом случае п-ц конечно причина ссоры и последствия. Нормальные дети могли бы просто подраться раз уж такая подлость совершена и столько прям игрового бабла было потрачено.
Так, что психиатрической экспертиза и лечить...
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18k
Алексей Теуш 47 минут назад
Я в своё время дофига играл в Героев 3, но мне бы и в голову не пришло назвать дочь Валеска. Так что к родителям есть вопросы...
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8
WEC Алексей Теуш 4 минуты назад
Или мальчика Сандро или Нагашем )
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5k
Владимир 56 минут назад
нахлобучить родителей так,чтобы они дочку на органы продали,ибо опасный элемент растёт.взять заранее нож,и бить им пока жертва не перестанет подавать признаки жизни,и это в 12 лет.я даже не знаю кто это растёт.
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29k
Владимир 57 минут назад
О, опять компуктер виноват.
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237
ruslan d 59 минут назад
"Своё имя Мильвира получила в честь персонажа из игры World of Warcraft"
Ну тут уже вопросики ...
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119
Боцман Час назад
вот они...семьи потомственных геймеров....похоже виртуальный мир смешался с реалом настолько что потыкать ножиком живого человека уже не считается чем то ужасным...фигня отхилится...
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237
ruslan d Боцман 53 минуты назад
Да вот фиг знает , я все детство и юность рубил в разные игры (преимущественно с мочиловом ) Но взять батин ствол и пойти с ним в школу желания как-то не возникало ... хотя в школе было не без проблем ...
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487
Николай Пауков ruslan d 41 минуту назад
Аналогично. Любимые игры всегда были шутеры. Quake, COD MW. Черт знает сколько лет лицензия на любое охотничье и не разу в голову не приходило кого-нить пристрелить.
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237
ruslan d Николай Пауков 39 минут назад
Помню в "Солдате удачи" такой карачун устраивал ...
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3k
Radugananebe Час назад
Обычные дети с ножами на подруг не нападают. Или клиника по ребенку плачет, или тюрьма. Столько ударов нанести - это еще суметь надо.
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