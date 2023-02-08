"Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери





Главный вопрос о причинах столь страшного финала ссоры так и остаётся открытым. По некоторым данным обе девочки увлекались компьютерными играми (кстати, своё имя Мильвира получила в честь персонажа из игры World of Warcraft) и поссорились из-за того, что Соня, знавшая пароль подруги, зашла в её аккаунт в игре Genshin Impact и использовала виртуальную валюту, которую та копила для покупки персонажа.

По другим версиям конфликт мог возникнуть из-за мальчика, которого не поделили девочки. Впрочем, ни одна из этих причин у обычных людей не вызывает желания расправы с соперницей.