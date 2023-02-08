"Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери

Вчерашняя поножовщина в Химках заставила в который раз задуматься: что в семье идёт не так, если школьница кладёт в портфель кухонный нож, чтобы разобраться с одноклассницей. Для отца нападавшей поступок дочери стал полной неожиданностью.
Вчера, 7 февраля, в одном из лицеев подмосковного города Химки пятиклассница напала на свою подругу и жестоко изрезала её ножом. Девочка потеряла много крови, но, по счастью, жизненноважные органы оказались не задеты. Пострадавшую прооперировали, и сейчас она находится в реанимации.
Пятиклассница орудовала кухонным ножом, который принесла из дома.
А расправа происходила в туалете лицея.
Отец напавшей узнал о произошедшем днём, когда ему позвонили на работу. Мильвиру - так зовут юную преступницу - он характеризует как обычного ребёнка, активного, занимавшегося фитнесом. Мужчина не знает, какое наказание ждёт его дочь, но уже понятно, что её поступок разделил жизнь его (и не только его) семьи на до и после: "Уже не обойдётся, уже жизнь совсем другая стала и будет".
Главный вопрос о причинах столь страшного финала ссоры так и остаётся открытым. По некоторым данным обе девочки увлекались компьютерными играми (кстати, своё имя Мильвира получила в честь персонажа из игры World of Warcraft) и поссорились из-за того, что Соня, знавшая пароль подруги, зашла в её аккаунт в игре Genshin Impact и использовала виртуальную валюту, которую та копила для покупки персонажа.
По другим версиям конфликт мог возникнуть из-за мальчика, которого не поделили девочки. Впрочем, ни одна из этих причин у обычных людей не вызывает желания расправы с соперницей.
Что же ждёт пятиклассницу, которая хладнокровно нанесла несколько десятков ударов ножом? Московские юристы считают, что девочка не достигла возраста уголовной ответственности.
— В этом случае нет субъекта преступления, - поясняет адвокат Ирина Зуй. - Может так случиться, что эта девочка даже останется учиться в той же школе. А может её переведут на домашнее обучение или по усмотрению органов опеки отправят в специнтернат. Если же психиатрическая экспертиза покажет, что этот ребёнок нездоров, будет принято решение о принудительном лечении.
Однако за совершившего преступление несовершеннолетнего отвечают родители. А это значит, что вина Мильвиры ложится и на них. Во-первых, родители Мильвиры должны будут возместить причинённый вред здоровью - представители потерпевшей вправе обратиться в суд за этой компенсацией. Кроме этого, речь может также пойти о возмещении морального вреда и расходов, связанных с восстановлением нарушенных прав данного ребёнка.
Помимо прочего, Следственный комитет проведёт свою проверку исполнения родительских обязанностей, поэтому отец Мильвиры был абсолютно прав, говоря, что их жизнь полностью изменится.
Возбуждено два уголовных дела: по факту покушения на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности должностных лиц учебного заведения (ст. 293 УК РФ).
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Это уже многое говорит о нормальности родителей, об их ценностях и приоритетах.
По результату психика будет нарушена у обоих детей.
Так что похоже родители просто врут.
Те кто писал эти законы видимо не сталкивался и не слышал о невероятно огромной массе преступлений совершенных только от безнаказанности. В детстве во дворе у нас был мальчик из семьи дураков (у всех справки) и он хулиганил по беспределу - жгут костер, он берет палку горящую и другому в балоневую куртку, куртка на выброс, а он - а мне ничего не будет, у меня справка что я дурак. Мой бывший друг в 13 лет начал воровать. Нет, он был вполне обеспечен. Просто он мне рассказывал - пока он несовершеннолетний его не посадят, самое время воровать, и мне предлагал. Воровал пару лет и получил условный срок. Несовершеннолетние желают самоутвердиться, нащупать свою силу и пределы разрешенного, а ответственности нет. Убил - а наказание смешное, так чтобы не убить? И многие психи и большинство подростков прекрасно осознают ответственность и преступность своих деяний, но нет механизма, который их останавливает. Как то так.
В любом случае п-ц конечно причина ссоры и последствия. Нормальные дети могли бы просто подраться раз уж такая подлость совершена и столько прям игрового бабла было потрачено.
Так, что психиатрической экспертиза и лечить...
Ну тут уже вопросики ...
Тебя же не Уильям Бласковиц зовут?