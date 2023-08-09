Знаете, как тестируют электронные сигареты?

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что вейп-устройства содержат коктейль из никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов, который представляет такой же серьезный риск для сердечно-сосудистой системы, как и курение сигарет.

Исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что запрет фруктовых и ментоловых вейпов поможет сократить использование электронных сигарет подростками на 70%.