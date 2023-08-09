Знаете, как тестируют электронные сигареты?

В Сети гуляет видеоролик, на котором показано, как на заводе снимают пробу с новой партии электронных сигарет ELFBAR. Представители компании, базирующейся в Шэньчжэне, заявляют, что данное предприятие не принадлежит ELFBAR, как и сомнительная продукция. На другом видео, просочившемся с фабрики Pairyosi Vape, работники без перчаток перебирают мундштуки.
"Компания ELFBAR гордится тем, что предлагает качественную продукцию своим покупателям по всему миру, - говорит представитель компании. - Однако недобросовестные производители выпускают и продают поддельные электронные сигареты, что ставит под угрозу нашу репутацию и безопасность потребителей. С помощью уникальных кодов безопасности можно проверить подлинность продукции на нашем официальном сайте".
Генеральный директор компании ELFBAR, заявил: "Потребители ужаснулись бы, увидев условия на таких фабриках. Преступники, создающие контрафакт, не заботятся ни о безопасности продукции, ни о здоровье потребителей, они стремятся получить максимальную прибыль. Розничные продавцы подвергают себя существенному риску, сбывая эту продукцию, и должны избегать ее любой ценой".
Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что вейп-устройства содержат коктейль из никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов, который представляет такой же серьезный риск для сердечно-сосудистой системы, как и курение сигарет.
Исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что запрет фруктовых и ментоловых вейпов поможет сократить использование электронных сигарет подростками на 70%.
На снимках фабрик-клонов видно, что помещения покрыты грязью и окурками.
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После скандального видеоролика компания ELFBAR поделилась кадрами с производства в городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая. Рабочие в белых защитных костюмах и перчатках выполняют свою работу в чистых помещениях, а вейпы тестируются с помощью машин.
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Видеоролик компании Pairyosi Vape был размещен в прошлом месяце. Зрителям показывают компьютерный дизайн этикетки и упаковки для вейпа, после чего проводятся массовая сборка и тестирование.
Зрителей возмутило, что работник без перчаток касается мундштуков. А защитники окружающей среды не преминули заметить, что устройство содержит слишком много пластика.
Компания заявляет о себе как об "одном из ведущих производителей электронных сигарет в мире, расположенном в Шэньчжэне, Гуандун, Китай". Pairyosi Vape может похвастаться международными сертификатами, такими как европейские (RoHS, CE) и американские (UL, FCC), которые гарантируют покупателям чистоту и строгий контроль производства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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