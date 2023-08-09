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Знаете, как тестируют электронные сигареты?

Знаете, как тестируют электронные сигареты?

Автор:
09 августа 2023 14:19
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Китай   Производство   вейп   контрафакт   тестирование   электронная сигарета   
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В Сети гуляет видеоролик, на котором показано, как на заводе снимают пробу с новой партии электронных сигарет ELFBAR. Представители компании, базирующейся в Шэньчжэне, заявляют, что данное предприятие не принадлежит ELFBAR, как и сомнительная продукция. На другом видео, просочившемся с фабрики Pairyosi Vape, работники без перчаток перебирают мундштуки.

"Компания ELFBAR гордится тем, что предлагает качественную продукцию своим покупателям по всему миру, - говорит представитель компании. - Однако недобросовестные производители выпускают и продают поддельные электронные сигареты, что ставит под угрозу нашу репутацию и безопасность потребителей. С помощью уникальных кодов безопасности можно проверить подлинность продукции на нашем официальном сайте".

Генеральный директор компании ELFBAR, заявил: "Потребители ужаснулись бы, увидев условия на таких фабриках. Преступники, создающие контрафакт, не заботятся ни о безопасности продукции, ни о здоровье потребителей, они стремятся получить максимальную прибыль. Розничные продавцы подвергают себя существенному риску, сбывая эту продукцию, и должны избегать ее любой ценой".


Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что вейп-устройства содержат коктейль из никотина, загустителей, растворителей и ароматизаторов, который представляет такой же серьезный риск для сердечно-сосудистой системы, как и курение сигарет.

Исследование, опубликованное в начале этого года, показало, что запрет фруктовых и ментоловых вейпов поможет сократить использование электронных сигарет подростками на 70%.

На снимках фабрик-клонов видно, что помещения покрыты грязью и окурками.

После скандального видеоролика компания ELFBAR поделилась кадрами с производства в городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая. Рабочие в белых защитных костюмах и перчатках выполняют свою работу в чистых помещениях, а вейпы тестируются с помощью машин.






Видеоролик компании Pairyosi Vape был размещен в прошлом месяце. Зрителям показывают компьютерный дизайн этикетки и упаковки для вейпа, после чего проводятся массовая сборка и тестирование.

Зрителей возмутило, что работник без перчаток касается мундштуков. А защитники окружающей среды не преминули заметить, что устройство содержит слишком много пластика.

Компания заявляет о себе как об "одном из ведущих производителей электронных сигарет в мире, расположенном в Шэньчжэне, Гуандун, Китай". Pairyosi Vape может похвастаться международными сертификатами, такими как европейские (RoHS, CE) и американские (UL, FCC), которые гарантируют покупателям чистоту и строгий контроль производства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Производство   вейп   контрафакт   тестирование   электронная сигарета   
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6  комментариев
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Б.Касторский Час назад
Что я точно знаю, лучше не курить. Но если куришь, обычный качественный табак самое то. Пробовал испарители и вейпы, глупость же. В своей жизни курил продолжительное время, бросал на шесть лет и снова курю. Жаль только табак всё хуже, а самокрутки часто забываю сделать. В итоге проще покупать пачку.
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50k
turyst 20 минут назад
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Еркен Час назад
То есть курить отраву нормально, главное чтобы руки были чистые?
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