Шон Бин устроил драку из-за вейпа

Звезда "Игры престолов" Шон Бин подрался с вышибалами в одном из заведений Ливерпуля. 65-летний актёр приехал в город на съёмки новой драмы BBC. 31 мая его выгнали из паба Tom Thumb за курение.
4 июня Бин был замечен возле турецкого ресторана вместе с коллегами Стивеном Уолтерсом и Джеймсом Нельсоном-Джойсом, которые снимаются в криминальной драме "Город принадлежит нам".
По словам очевидца, артист проигнорировал просьбы персонала прекратить курение в помещении: "Я был очень удивлён и рад, когда увидел его за столиком. Когда вышибала подошёл к нему, я подумал, что он хочет сделать фото, но на самом деле он просил Шона прекратить вейпить в баре. Тот продолжал говорить, что он может делать всё, что хочет. Честно говоря, он вёл себя как полный кретин. Он вышел, а когда вернулся, то снова закурил. Его попросили уйти, но он не уходил. Он просто держался за свой стул"
"Я был шокирован дракой, даже не мог пошевелиться. Моя челюсть просто упала на пол. Меня очень огорчило его самодовольство. Казалось, Шон действительно считал, что может делать всё, что хочет", - добавил свидетель.
Актёр неоднократно становился участником инцидентов в питейных заведениях, а однажды даже был ранен во время потасовки из-за гламурной модели.
В 2011 году Шон Бин отдыхал с моделью Playboy Эйприл Саммерс в одном из пабов Лондона. Когда они курили на улице, прохожий оскорбил Саммерс, а Бин вступил с ним в конфликт. Завязалась драка, актёру порезали руку стеклом от разбитого стакана.
Бин стал секс-символом в начале 90-х благодаря роли в драме "Леди Чаттерлей", затем он сыграл Ричарда Шарпа в сериале "Приключения королевского стрелка Шарпа".
Британец был женат пять раз. Со своей нынешней супругой, американской актрисой Эшли Мур, он живёт в Сомерсете, у него трое детей и четверо внуков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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