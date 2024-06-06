Шон Бин устроил драку из-за вейпа

По словам очевидца, артист проигнорировал просьбы персонала прекратить курение в помещении: "Я был очень удивлён и рад, когда увидел его за столиком. Когда вышибала подошёл к нему, я подумал, что он хочет сделать фото, но на самом деле он просил Шона прекратить вейпить в баре. Тот продолжал говорить, что он может делать всё, что хочет. Честно говоря, он вёл себя как полный кретин. Он вышел, а когда вернулся, то снова закурил. Его попросили уйти, но он не уходил. Он просто держался за свой стул"