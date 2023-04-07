Электронная сигарета взорвалась в руке 23-летнего парня из Татарстана

После этого случая он решил бросить курить.
Житель Нижнекамска получил обширный ожог ладони и попал в больницу после того, как захотел покурить. Молодой человек достал свой вейп, который внезапно взорвался. В результате у парня обгорела ладонь. Сначала он пробовал уменьшить болевые ощущения, погрузив руку в таз с холодной водой, но когда понял, что терпение на исходе, поехал в больницу.
Врачи осмотрели поврежденную конечность, сделали рентгеновский снимок и удалили омертвевшую кожу и ткани. Пациента с ожогом второй степени оставили на долечивание в клинике. После того, как медики убедятся, что рана заживает хорошо, его выпишут из больницы.
Поговаривают, что парень серьезно решил завязывать с курением. Иначе рук не напасёшься.
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