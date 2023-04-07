Электронная сигарета взорвалась в руке 23-летнего парня из Татарстана

Врачи осмотрели поврежденную конечность, сделали рентгеновский снимок и удалили омертвевшую кожу и ткани. Пациента с ожогом второй степени оставили на долечивание в клинике. После того, как медики убедятся, что рана заживает хорошо, его выпишут из больницы.

Поговаривают, что парень серьезно решил завязывать с курением. Иначе рук не напасёшься.