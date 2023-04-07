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Электронная сигарета взорвалась в руке 23-летнего парня из Татарстана

Электронная сигарета взорвалась в руке 23-летнего парня из Татарстана

Автор:
07 апреля 2023 08:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Нижнекамск   вейп   взрыв   курение   несчастный случай   ожог   электронная сигарета   
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После этого случая он решил бросить курить.

Житель Нижнекамска получил обширный ожог ладони и попал в больницу после того, как захотел покурить. Молодой человек достал свой вейп, который внезапно взорвался. В результате у парня обгорела ладонь. Сначала он пробовал уменьшить болевые ощущения, погрузив руку в таз с холодной водой, но когда понял, что терпение на исходе, поехал в больницу.


Врачи осмотрели поврежденную конечность, сделали рентгеновский снимок и удалили омертвевшую кожу и ткани. Пациента с ожогом второй степени оставили на долечивание в клинике. После того, как медики убедятся, что рана заживает хорошо, его выпишут из больницы.


Поговаривают, что парень серьезно решил завязывать с курением. Иначе рук не напасёшься.

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Метки: Ynews   Нижнекамск   вейп   взрыв   курение   несчастный случай   ожог   электронная сигарета   
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8  комментариев
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Copycat Полчаса назад
Вот по этому я по классике курю "акустические" сигареты и трубку, а остальным и этого делать не советую
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7k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
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1k
Андрей 16 минут назад
Мехмод
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3k
OLDer 18 минут назад
Теперь придется левой в душевой передёргивать "затвор"
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1k
Андрей 19 минут назад
Как Santi Smoant SANTI 1100mAh 40W мог взорваться ( автор, если не разбирается, просто выложил). Там защит херова туча: от перезаряда/переразряда, короткого замыкания, и др. А вот если он мехмод "пыхтел" - тогда да, там защиты никакой, нагольная батарея, чуть намотку сделал не так - и бабах. Ну его нах такую штуку...))
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Наблюдатель Полчаса назад
Напомнило старый анекдот. Буратино дрочил и сгорел))))
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Echo 48 минут назад
У минздрава закончилось терпение
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