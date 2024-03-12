Блогер Сергей Косенко пытался сделать селфи с Николасом Кейджем, но тот явно был не в восторге

Если вдруг в начале поста вы спросили себя: "А кто это вообще?", то мы вам расскажем. Сергей Косенко - российский блогер, который умудрился бросить в сугроб своего маленького ребёнка. Он родился в Венгрии, в семье советского военного, после семья переехала в Смоленск. Косенко выучился на энергетика, но потом решил заняться бизнесом и преуспел. Перепродавая товары через интернет-сайты, он заработал неплохое состояние. Параллельно Косенко занялся блогерством. Он снимает интервью с другими бизнесменами и активно постит фото и видео из жизни своей семьи. Сейчас блогер живёт в США, а на новогодние каникулы прилетел в Куршавель.