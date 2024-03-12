Блогер Сергей Косенко пытался сделать селфи с Николасом Кейджем, но тот явно был не в восторге

Сергей Косенко прославился тем, что бросил своего новорождённого ребёнка в снежный сугроб.
Блогер Сергей Косенко каким-то невообразимым способом пробрался на церемонию "Оскар" и потусил со звёздами Голливуда. Однако, никто из знаменитостей так и не понял, кто это такой. Судя по всему, Косенко просто купил билеты, чтобы посмотреть премию и постоять рядом со знаменитостями. Но те так и не поняли, кто это такой.
Николас Кейдж оказался очень суровым парнем. Но виной всему не строгий нрав, а толпа непонятных людей, которые купили билеты за 200 долларов и теперь досаждают, как надоедливые мухи.
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Некоторым приходится терпеть поклонников, но другие знаменитости даже внимания не обращают на тех, кто бегает вокруг них и фотографирует. Такая вот доля, как говорится.
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Косенко радовался так, как будто сбылась его главная мечта. Блогерша Алёна Водонаева вставила и тут свои пять копеек.
Сергей Косенко на "Оскаре". Во-первых, как странно, что взрослый мужик искренне радуется тому, что он оказался на голливудской премии. Во-вторых, чувствуется, что он реально считает это достижением жизни и очень собой гордится, - заявила она.
Кто такой Сергей Косенко
Если вдруг в начале поста вы спросили себя: "А кто это вообще?", то мы вам расскажем. Сергей Косенко - российский блогер, который умудрился бросить в сугроб своего маленького ребёнка. Он родился в Венгрии, в семье советского военного, после семья переехала в Смоленск. Косенко выучился на энергетика, но потом решил заняться бизнесом и преуспел. Перепродавая товары через интернет-сайты, он заработал неплохое состояние. Параллельно Косенко занялся блогерством. Он снимает интервью с другими бизнесменами и активно постит фото и видео из жизни своей семьи. Сейчас блогер живёт в США, а на новогодние каникулы прилетел в Куршавель.
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Дремучие голливудские звёзды. Каждый мало-мальски образованный человек знает, что Сергей Косенко - никто.