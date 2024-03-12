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Блогер Сергей Косенко пытался сделать селфи с Николасом Кейджем, но тот явно был не в восторге

Блогер Сергей Косенко пытался сделать селфи с Николасом Кейджем, но тот явно был не в восторге

Автор:
12 марта 2024 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Косенко   голливуд   интересное   николас кейдж   оскар   фото   шоу бизнес   
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Сергей Косенко прославился тем, что бросил своего новорождённого ребёнка в снежный сугроб.

Блогер Сергей Косенко каким-то невообразимым способом пробрался на церемонию "Оскар" и потусил со звёздами Голливуда. Однако, никто из знаменитостей так и не понял, кто это такой. Судя по всему, Косенко просто купил билеты, чтобы посмотреть премию и постоять рядом со знаменитостями. Но те так и не поняли, кто это такой.

Николас Кейдж оказался очень суровым парнем. Но виной всему не строгий нрав, а толпа непонятных людей, которые купили билеты за 200 долларов и теперь досаждают, как надоедливые мухи.

Некоторым приходится терпеть поклонников, но другие знаменитости даже внимания не обращают на тех, кто бегает вокруг них и фотографирует. Такая вот доля, как говорится.

Косенко радовался так, как будто сбылась его главная мечта. Блогерша Алёна Водонаева вставила и тут свои пять копеек.

Сергей Косенко на "Оскаре". Во-первых, как странно, что взрослый мужик искренне радуется тому, что он оказался на голливудской премии. Во-вторых, чувствуется, что он реально считает это достижением жизни и очень собой гордится, - заявила она.

Если вдруг в начале поста вы спросили себя: "А кто это вообще?", то мы вам расскажем. Сергей Косенко - российский блогер, который умудрился бросить в сугроб своего маленького ребёнка. Он родился в Венгрии, в семье советского военного, после семья переехала в Смоленск. Косенко выучился на энергетика, но потом решил заняться бизнесом и преуспел. Перепродавая товары через интернет-сайты, он заработал неплохое состояние. Параллельно Косенко занялся блогерством. Он снимает интервью с другими бизнесменами и активно постит фото и видео из жизни своей семьи. Сейчас блогер живёт в США, а на новогодние каникулы прилетел в Куршавель.

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Метки: Косенко   голливуд   интересное   николас кейдж   оскар   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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2k
Домашний кролик Ницше 16 минут назад
Повезло Америке... что там живет этот Костенко, дай Бог , что бы он там и умер.
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39k
АнтонПолднев 5 минут назад
Однако, никто из знаменитостей так и не понял, кто это такой. (С)
Дремучие голливудские звёзды. Каждый мало-мальски образованный человек знает, что Сергей Косенко - никто.
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55k
Опиум для народа 11 минут назад
Какая-то радость холопа...Противно.
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44k
Карандаш 24 минуты назад
А у него 2.71бло умеет меняться?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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