Российский певец Оскар сменил пол и уехал в Америку, расстроив своих родных и друзей

Оскар (Шамиль Малкандуев) был популярен в России в 2000-х годах. Его хиты звучали по радио, а клипы певца крутили по всем музыкальным каналам. Однако, в 2010-х годах Оскар внезапно пропал с российской эстрады.
Шамиль Малкандуев родился в столице Кабардино-Балкарской республике, Нальчике. Отец певца был военным, и после рождения сына на несколько лет семья уезжала в Якутию. Шамиль заканчивал школу уже в родном Нальчике, там же дальнейшем получал высшее образование. Парень отличался заметным артистизмом и после окончания университета поехал в Москву, искать славу.
Сначала парень посещал различные тусовки, исполнял свои песни и изучал, как устроен российский шоу-бизнес. В одном из столичных клубов Шамиль познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. Тот обратил внимание на внешность певца и вокальные таланты. Изотов взялся за Шамиля, придумал ему псевдоним Оскар и даже захватывающую биографию. Якобы, в одном из путешествий его завалило в горах, из-за чего спасенный впоследствии Оскар долгое время находился в коме. После этого случая у парня открылся музыкальный талант. Кавказская национальность умышленно скрывалась для поддержания имиджа странного и даже неземного персонажа.
В начале 2000-х родились хиты певца "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой". Последняя стала радиохитом, благодаря которому певец в 2001 году получил статуэтку "Золотой граммофон".
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Шамиль вовсе не стремился становиться "фриком", сначала он исполнял вполне серьёзные хиты и называл себя выходцем из индийской касты хиджра, отрицающей разделение людей на мужской и женский пол. Потом певец выпустил песню "Не надо", протестующую против чеченской войны и приобрёл поклонников совершенно разных возрастов и жизненных взглядов.
В 2003 году Изотов поссорился с Шамилем и разорвал с ним контракт. В этот момент Оскар потерял права на свои песни и даже на псевдоним. Некоторое время певец пытался выступать под своим именем, но не имел успеха и уехал в США.
В США с ним произошли необратимые изменения. В интервью он рассказывал, что ещё в школе чувствовал, что ему ближе по душе каблуки и причёски. За необычные вкусы в одежде его даже прозвали в школе Мадонной. Став артистом в США, Шамиль совсем перестал переживать за свой внешний вид: он стал наносить макияж, надевать женские наряды и красить ногти.
Спустя несколько лет Оскар приехал в Россию, чтобы наладить отношения с родителями. Но все от него отвернулись. Многие восприняли это негативно, а родственники певца и вовсе в одночасье превратились в его врагов. После этого Шамиль вернулся в США и через некоторое время он стал уже женщиной официально. Его творческий псевдоним теперь звучит как Scarlett la Queen.
Сейчас певец выступает под новым именем, В интервью он заявил:
Я чувствую связь с этим именем. В 13 лет я прочитала книгу «Унесенные ветром», и Скарлетт О’Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться, — объяснял свой выбор певец.
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Судя по всему, исполнитель часто выступает на различных вечеринках. Его последний альбом вышел в 2020 году.
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