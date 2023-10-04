Российский певец Оскар сменил пол и уехал в Америку, расстроив своих родных и друзей

Сначала парень посещал различные тусовки, исполнял свои песни и изучал, как устроен российский шоу-бизнес. В одном из столичных клубов Шамиль познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. Тот обратил внимание на внешность певца и вокальные таланты. Изотов взялся за Шамиля, придумал ему псевдоним Оскар и даже захватывающую биографию. Якобы, в одном из путешествий его завалило в горах, из-за чего спасенный впоследствии Оскар долгое время находился в коме. После этого случая у парня открылся музыкальный талант. Кавказская национальность умышленно скрывалась для поддержания имиджа странного и даже неземного персонажа.

В начале 2000-х родились хиты певца "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой". Последняя стала радиохитом, благодаря которому певец в 2001 году получил статуэтку "Золотой граммофон".