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Российский певец Оскар сменил пол и уехал в Америку, расстроив своих родных и друзей

Российский певец Оскар сменил пол и уехал в Америку, расстроив своих родных и друзей

Автор:
04 октября 2023 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   интересное   оскар   певец   фото   шамиль малкандуев   шоу бизнес   
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Оскар (Шамиль Малкандуев) был популярен в России в 2000-х годах. Его хиты звучали по радио, а клипы певца крутили по всем музыкальным каналам. Однако, в 2010-х годах Оскар внезапно пропал с российской эстрады.

Шамиль Малкандуев родился в столице Кабардино-Балкарской республике, Нальчике. Отец певца был военным, и после рождения сына на несколько лет семья уезжала в Якутию. Шамиль заканчивал школу уже в родном Нальчике, там же дальнейшем получал высшее образование. Парень отличался заметным артистизмом и после окончания университета поехал в Москву, искать славу.

Сначала парень посещал различные тусовки, исполнял свои песни и изучал, как устроен российский шоу-бизнес. В одном из столичных клубов Шамиль познакомился с продюсером Сергеем Изотовым. Тот обратил внимание на внешность певца и вокальные таланты. Изотов взялся за Шамиля, придумал ему псевдоним Оскар и даже захватывающую биографию. Якобы, в одном из путешествий его завалило в горах, из-за чего спасенный впоследствии Оскар долгое время находился в коме. После этого случая у парня открылся музыкальный талант. Кавказская национальность умышленно скрывалась для поддержания имиджа странного и даже неземного персонажа.

В начале 2000-х родились хиты певца "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой". Последняя стала радиохитом, благодаря которому певец в 2001 году получил статуэтку "Золотой граммофон".

Шамиль вовсе не стремился становиться "фриком", сначала он исполнял вполне серьёзные хиты и называл себя выходцем из индийской касты хиджра, отрицающей разделение людей на мужской и женский пол. Потом певец выпустил песню "Не надо", протестующую против чеченской войны и приобрёл поклонников совершенно разных возрастов и жизненных взглядов.

В 2003 году Изотов поссорился с Шамилем и разорвал с ним контракт. В этот момент Оскар потерял права на свои песни и даже на псевдоним. Некоторое время певец пытался выступать под своим именем, но не имел успеха и уехал в США.

В США с ним произошли необратимые изменения. В интервью он рассказывал, что ещё в школе чувствовал, что ему ближе по душе каблуки и причёски. За необычные вкусы в одежде его даже прозвали в школе Мадонной. Став артистом в США, Шамиль совсем перестал переживать за свой внешний вид: он стал наносить макияж, надевать женские наряды и красить ногти.

Спустя несколько лет Оскар приехал в Россию, чтобы наладить отношения с родителями. Но все от него отвернулись. Многие восприняли это негативно, а родственники певца и вовсе в одночасье превратились в его врагов. После этого Шамиль вернулся в США и через некоторое время он стал уже женщиной официально. Его творческий псевдоним теперь звучит как Scarlett la Queen.

Сейчас певец выступает под новым именем, В интервью он заявил:

Я чувствую связь с этим именем. В 13 лет я прочитала книгу «Унесенные ветром», и Скарлетт О’Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться, — объяснял свой выбор певец.

Судя по всему, исполнитель часто выступает на различных вечеринках. Его последний альбом вышел в 2020 году.


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Метки: Видео   интересное   оскар   певец   фото   шамиль малкандуев   шоу бизнес   
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49
Dimonio 2 часа назад
Ох уж эти наркоманы.
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0
распредвал 2 минуты назад
ё бушки -воробушки . а зачем он тут нам нужен ?
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1k
sava 3 минуты назад
че-та ржу нимагу... последний раз имя этого певца слышал в начале нулевых. "живучий" однако "певец"....
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11k
Sasa 8 минут назад
Из серии - назло бабушке стану трансом!
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280
Михаил 9 минут назад
Хоть чтото хорошее из новостей...
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27k
Егор 12 минут назад
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9k
krivsan 14 минут назад
на право посмотришь -пид,,р,на лево- пид,,р,телевизор включишь опять пид,,рас,а где бабы с большими жопами?
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61k
pynh 15 минут назад
Вот что бывает если мазать вазелином, бензином, керосином и бегать по острию ножа.
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9k
Zhora 16 минут назад
Да всем насрать
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82k
Доктор Джонс 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Хачик 16 минут назад
Пусть малканДУЕТ нахер отсюда, не соскучимся!
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1k
liveevil 20 минут назад
В клипе "Между мной и тобой" он уже показывал себя неким пид*расом в юбке, так что смена пола была лишь вопросом времени.
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9k
Роман 21 минуту назад
Его песни можно делить на 2 части, качество и смыл. Первое значительно превосходит второе.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Автор, ЭТО САЙТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ !
А не истории педерастов !
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59k
Олег Полчаса назад
уж лучше дочь шлюха, чем такой сын в мусульманской семье
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61k
pynh Полчаса назад
Тихо-мирно стал бабой. Ну бывает. Плюс ему за то что не превращал это в шоу, а просто поехал долбиться в очко от нас всех подальше.
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3k
jnkbxybr Полчаса назад
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6k
мемфрид 36 минут назад
Под псевдонимом Оскар песни и правда были неплохие. "Между мной и тобой" играла из каждой консервной банки в 2000х. Жаль, что стал вот этим вот...
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1k
Кактус 37 минут назад
"Мужик" правильно поступил - почуял в голове неладное и свалил в пиндоссию, не отравляя родину)))
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17k
Мистер Фикс 40 минут назад
Катись коричневой колбаской!
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1k
Олег Квирулянт 41 минуту назад
фубля
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