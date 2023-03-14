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Самые "голые" платья с церемонии "Оскар-2023"

Самые "голые" платья с церемонии "Оскар-2023"

Автор:
14 марта 2023 11:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Оскар - 2023   голые платья   интересное   мода   оскар   платья   фото   шоу бизнес   
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На "красную" дорожку "Оскара-2023" знаменитости надевали самые красивые и элегантные наряды. Зато на afterparty знаменитые красавицы блеснули своими фигурами, обнажив груди и животы. Мы собрали подборку самых откровенных платьев, которые поражают своей смелостью и простотой.

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Метки: Оскар - 2023   голые платья   интересное   мода   оскар   платья   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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46k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
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Алексей 19 минут назад
Комментарий к фото
еще и сидушку от унитаза обшила и на шею нацепила
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29k
albedo Полчаса назад
Как будто показ клиенту возможных шлюх в борделе.
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10k
Ф Ив Полчаса назад
Не на этом мероприятии и не в этом году, но тем не менее это платье Оливии Арбен я думаю не переплюнет никто. Если убрать руки, то грудь остается полностью голой.
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Вася Васильев Полчаса назад
Грем и Моне тут явно лишние, а остальные в целом вроде ничего для американок конечно.
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2k
Дмитрий 46 минут назад
Когда уже переведутся эти неучи, у которых тюль, лосось и гриль женского рода!?
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12k
Ivan Час назад
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390
ruslan d Час назад
Да каждый год подобное надевают ... фантазии ноль ...
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6k
Бу Час назад
фигуры так себе)
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52k
dima423 Час назад
хорошие платья...ни к одному претензий нет)
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4k
Старичок Час назад
какие то кривоногие телки в поисках богатого папика.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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