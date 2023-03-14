Самые "голые" платья с церемонии "Оскар-2023"

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На "красную" дорожку "Оскара-2023" знаменитости надевали самые красивые и элегантные наряды. Зато на afterparty знаменитые красавицы блеснули своими фигурами, обнажив груди и животы. Мы собрали подборку самых откровенных платьев, которые поражают своей смелостью и простотой.
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Дэйзи Эдгар-Джонс создала иллюзию голого тела, надев нижнее бельё телеского цвета под прозрачное платье
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