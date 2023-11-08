Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

В феврале 2023 года Деми Мур рассказала о прогрессировании деменции своего бывшего мужа и актёра Брюса Уиллиса. Из-за деменции Брюс перестал разговаривать и читать. Родные готовятся к самому худшему.
Актриса Деми Мур навестила своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который вот уже 8 лет борется с прогрессирующей деменцией. Болеть актёр начал ещё в 2015 году: во время постановки на Бродвее - Мизери - Брюс не мог запомнить текст. Теперь началась терминальная фаза.
Источник:
Деми Мур часто навещает своего бывшего мужа. К сожалению, Брюс уже не помнит, что Деми - мать его трёх дочерей, с которой он прожил 13 лет.
Деми поддерживает связь с семьей Уиллиса. Она знала, что болезнь прогрессирует, но даже представить не могла, что все зайдет так далеко, — цитирует издание Closer Weekly источник из окружения актера.
Брюс пока узнает свою вторую супругу Эмму Хеминг и дочерей — они постоянно находятся рядом и помогают. Деми Мур хоть и навещает своего бывшего мужа, но уже не так часто, поэтому воспоминания поблекли.
Источник:
- Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию
- "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога
- Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян
- Ким Кардашьян планировала появиться на Met Gala с кошкой Лагерфельда, но у пушистика были другие планы
- 6-летний сын Дрейка записал свой первый трек о повседневной жизни ребёнка