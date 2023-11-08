Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Деми Мур часто навещает своего бывшего мужа. К сожалению, Брюс уже не помнит, что Деми - мать его трёх дочерей, с которой он прожил 13 лет.

Деми поддерживает связь с семьей Уиллиса. Она знала, что болезнь прогрессирует, но даже представить не могла, что все зайдет так далеко, — цитирует издание Closer Weekly источник из окружения актера.