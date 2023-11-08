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Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Автор:
08 ноября 2023 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   Видео   голливуд   деменция   деми мур   интересное   фото   шоу бизнес   
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В феврале 2023 года Деми Мур рассказала о прогрессировании деменции своего бывшего мужа и актёра Брюса Уиллиса. Из-за деменции Брюс перестал разговаривать и читать. Родные готовятся к самому худшему.

Актриса Деми Мур навестила своего бывшего мужа Брюса Уиллиса, который вот уже 8 лет борется с прогрессирующей деменцией. Болеть актёр начал ещё в 2015 году: во время постановки на Бродвее - Мизери - Брюс не мог запомнить текст. Теперь началась терминальная фаза.

Деми Мур часто навещает своего бывшего мужа. К сожалению, Брюс уже не помнит, что Деми - мать его трёх дочерей, с которой он прожил 13 лет.

Деми поддерживает связь с семьей Уиллиса. Она знала, что болезнь прогрессирует, но даже представить не могла, что все зайдет так далеко, — цитирует издание Closer Weekly источник из окружения актера.

Брюс пока узнает свою вторую супругу Эмму Хеминг и дочерей — они постоянно находятся рядом и помогают. Деми Мур хоть и навещает своего бывшего мужа, но уже не так часто, поэтому воспоминания поблекли.

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Метки: Брюс Уиллис   Видео   голливуд   деменция   деми мур   интересное   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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pynh 49 минут назад
Как жаль. Жаль что десятки миллионов людей больны деменцией, но интереснее всего что уиллис перестал узнавать мур.
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