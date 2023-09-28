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Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию

Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию

Автор:
28 сентября 2023 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   болезнь   голливуд   деменция   интересное   старость   фото   шоу бизнес   
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Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг дала интервью и рассказала, как семья переживает диагноз актёра.

В феврале 2023 года Эмма объявила, что у 68-летнего актера была диагностирована лобно-височная деменция. Эта форма деменции сильно влияет на речь, коммуникацию и личность. В интервью на телеканале NBC в программе Today.

Эмма рассказала, что сомневается в том, что сам Брюс Уиллис осознает, что с ним происходит.

Деменция — это тяжело для человека, которому поставили диагноз, и для его семьи. Брюс, я и наши девочки не исключение. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так, — призналась Хеминг-Уиллис в эфире.

Когда ведущий Хода Котб спросил его, знает ли она о том, что с ним происходит, Эмма сделала паузу и сказала: "Трудно сказать".

У Эммы и Брюса две дочери (11 и 9 лет). Они знают, что происходит с папой, но сильно переживают.

Мы очень честная и открытая семья. И самое главное, чтобы мы могли сказать, что это за болезнь, объяснить, что это такое, - сказала Эмма.

После интервью папарацци сфотографировали Брюса Уиллиса в машине. 68-летний актёр в шляпе и стёганной куртке сидел на пассажирском сидении авто в Лос-Анджелесе.

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Метки: Брюс Уиллис   болезнь   голливуд   деменция   интересное   старость   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ничего страшного! И не такие, вон, целым государством руководят и даже более того. А мир спасать - пустячное дело для такого молодца! Держись!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 10 минут назад
Брюс в нашей памяти будет всегда таким, каким он был. Таким, какой он сейчас, пусть он спокойно живёт в своём мире, в окружении близких
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52
Сеня 15 минут назад
Терпения и выдержки его близким
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1k
rustemmedved Полчаса назад
Я считаю, что это просто жизнь. Легко восхищаться "крепким орешком", гораздо труднее, когда орешек стареет. Все что нужно быть рядом и обеспечить достойный уход. А Брюс останется в сердцах поклонников навсегда, по крайней мере, пока мои лобные доли не подведут и меня. Кстати, до сих пор использую поговорку, типа доехать до какой либо точки, ну это две песни. Так что, уходи красиво, Брюс. И , да, оставьте уж его в покое, ради всего святого.
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3k
Semёn 46 минут назад
Господи... как страшно... Байден, Брюс... кто дальше...
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25k
Павел Плеханов Час назад
Деменция тем и страшна, что больной не осознаёт её.
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873
Илья Час назад
Больно видеть героя своего детства в таком состоянии .
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