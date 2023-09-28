Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг дала интервью и рассказала, как семья переживает диагноз актёра.
В феврале 2023 года Эмма объявила, что у 68-летнего актера была диагностирована лобно-височная деменция. Эта форма деменции сильно влияет на речь, коммуникацию и личность. В интервью на телеканале NBC в программе Today.
Эмма рассказала, что сомневается в том, что сам Брюс Уиллис осознает, что с ним происходит.
Деменция — это тяжело для человека, которому поставили диагноз, и для его семьи. Брюс, я и наши девочки не исключение. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так, — призналась Хеминг-Уиллис в эфире.
Когда ведущий Хода Котб спросил его, знает ли она о том, что с ним происходит, Эмма сделала паузу и сказала: "Трудно сказать".
У Эммы и Брюса две дочери (11 и 9 лет). Они знают, что происходит с папой, но сильно переживают.
Мы очень честная и открытая семья. И самое главное, чтобы мы могли сказать, что это за болезнь, объяснить, что это такое, - сказала Эмма.
После интервью папарацци сфотографировали Брюса Уиллиса в машине. 68-летний актёр в шляпе и стёганной куртке сидел на пассажирском сидении авто в Лос-Анджелесе.
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