Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию

В феврале 2023 года Эмма объявила, что у 68-летнего актера была диагностирована лобно-височная деменция. Эта форма деменции сильно влияет на речь, коммуникацию и личность. В интервью на телеканале NBC в программе Today.

Эмма рассказала, что сомневается в том, что сам Брюс Уиллис осознает, что с ним происходит.